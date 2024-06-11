Замедлит ли поезд войны европейский "правый поворот"? - 11.06.2024 Украина.ру
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Замедлит ли поезд войны европейский "правый поворот"?
Замедлит ли поезд войны европейский "правый поворот"? - 11.06.2024 Украина.ру
Замедлит ли поезд войны европейский "правый поворот"?
На выборах в Европейский парламент (ЕП), которые состоялись 9 июня, лидирует Европейская народная партия (ЕНП), второе место занимает фракция социал-демократов. Такие данные представитель Европарламента Жауме Дук озвучил 10 июня
2024-06-11T17:24
2024-06-11T17:24
эксклюзив
европарламент
выборы
европа
франция
германия
эммануэль макрон
олаф шольц
виктор орбан
ес
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По его данным, ЕНП получает 185 депутатских мест, Прогрессивный альянс социалистов и демократов – 137, а либеральные партии, входящие во фракцию, которая в уходящем созыве Европарламента называлась "Обновляя Европу", пока получают 80 депутатских мандатов.В новом Европарламенте из 720 депутатских мест Партия европейских консерваторов и реформистов (евроскептики) получает 73 мандата; партии, составлявшие в уходящем Европарламенте фракцию "Идентичность и демократия" (националисты и евроскептики) – 58, Зеленые/Европейский свободный альянс (экологисты и национальные меньшинства) - 52, Европейские левые - 36, независимые депутаты - 46; независимые депутаты - 53 мандата.Результаты голосования европейские СМИ назвали сокрушительным поражением президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.Во Фрации партия "Ренессанс" президента Эммануэля Макрона набрала фактически в два раза меньше голосов, чем правая оппозиционная партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Сразу же после объявления первых результатов подсчета голосов Макрон объявил о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов. Свое решение он обосновал тем, что Франции необходимо "ясное парламентское большинство".Позже телеканал Europe 1 сообщил со ссылкой на ближайшее окружение президента, что Эммануэль Макрон всерьез задумывается о том, чтобы досрочно покинуть президентский пост. По словам источника, такой "сценарий крайних мер" президент Франции уже обсудил со своим окружением. Однако телеканал надеется, что этот сценарий так и не будет задействован, а перспектива отставки президента останется лишь поводом для "драматизации" в преддверии досрочных парламентских выборов.В Германии партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла вторую позицию на выборах, опередив социал-демократов канцлера Олафа Шольца. По признанию самого канцлера, эти результаты стали для него "тревожным сигналом" и поводом для активного противодействия росту популярности европейских правых.Шольц считает, что правящие партии в Европе должны приложить усилия для улучшения своего имиджа среди населения. При этом сам немецкий канцлер отказался отвечать на прямые вопросы журналистов о его личной ответственности за негативные результаты выборов и возможности проведения досрочных выборов в Бундестаг.Важным итогом прошедших выборов в Европарламент премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает то, что они "замедлили поезд", который нес Европу к новой войне. Об этом Орбан заявил 11 июня. При этом он отметил, что важно дождаться итогов президентских выборов в США в ноябре этого года."Если не получится сложить эти две половинки, если мы не сможем выиграть это состязание сторонников мира с войной, то скоро мы втянемся в войну в Европе", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.При этом сама партия ФИДЕС венгерского премьера Орбана показала на выборах в Европарламент худший результат за всю ее историю, набрав 44,6% голосов. В 2004 году, когда венгерские партии впервые принимали участие в выборах в Европарламент, ФИДЕС получила 47,4% голосов. Во все остальные годы эта партия получала больше половины голосов.На состоявшихся 9 июня выборах в Европарламент правоконсервативные партии, в том числе в ключевых для Старого континента странах, одержали победу, что дало повод ряду западных СМИ прокомментировать это как "зловещую тенденцию", способную подорвать "европейские ценности". Так итоги голосования прокомментировал изданию Украина.ру болгарский политолог Владимир Трифонов.В качестве примера политолог привел успех "Национального объединения" Марин Ле Пен во Франции, победу "Братьев Италии" в Италии, а также вторую позицию "Альтернативы для Германии", которая опередила социал-демократов Шольца."Но если мы будем не подаваться эмоциям, а трезво смотреть на происходящее, то мы поймем, что результаты этих выборов в Европарламент вряд ли приведут к существенному изменению политики Европейского союза в течение следующих пяти лет", - полагает Трифонов.По словам эксперта, европейская политика по-прежнему будет определяться ведущими право- и левоцентристскими и либеральными партиями, которые вместе смогут сформировать большинство в Европарламенте и вывести своих кандидатов на ключевые позиции в европейских институтах."Правые националистические партии, группы европейских консерваторов, увеличившие свое присутствие в ЕП за счет левых, либералов и зеленых, очевидно, будут усиливать свое влияние, но вряд ли настолько, чтобы это привело к ощутимым изменениям в политике ЕС", - считает болгарский политолог.Трифонов не исключил, что теперь у правых будет больше возможности проводить свою политику в отдельных сферах, таких, как борьба против нелегальной миграции, защита традиционных христианских семейных ценностей, дерегулирование экономики, приватизация здравоохранения. При этом многие из упомянутых вопросов пересекаются с политикой, которую проводит Европейская народная партия, отметил эксперт."Однако из заявленных ими позиций можно сделать вывод, что изменение политики ЕС в отношении украинского конфликта вряд ли произойдет – жесткая поддержка Киева и следование курсу, который диктуют США, сохранятся", - полагает Трифонов.По его словам, действующая политическая реальность в Европе такова, что новые правые партии, которые европейские СМИ обычно называют "ультраправыми", чтобы быть допущенными к власти, должны адаптировать свои позиции к политической линии, которую диктуют европейские элиты, вместо того, чтобы после своей победы на выборах менять текущую политику. Это иллюстрирует поведение французского "Национального объединения" или "Братьев Италии" в Италии, которые сегодня занимают намного более критическую позицию по отношению к России, чем несколько лет назад, подчеркнул Трифонов."Практически единственная значимая правоконсервативная партия, выступающая за более конструктивный диалог с Россией - германская АдГ - находится в изоляции. Она, вероятно, не сумеет сформировать собственную группу в Европарламенте. Для этого ей нужны 23 человека как минимум из семи стран ЕС. Поэтому ей не хватит возможной поддержки болгарской партии "Возрождение", которая также придерживается позиции, согласно которой конфликт между Украиной и Россией должен решаться путем переговоров и диалога", - рассказал Трифонов.Политолог напомнил, что „Возрождение " набрало почти 14% на выборах в Европарламент в Болгарии, получив три депутатских места и возможность продвигать свои позиции в Европе."Партия показала примерно такой же результат на состоявшихся в Болгарии парламентских выборах. Она демонстрирует стабильное и устойчивое развитие, несмотря на то, что сейчас число голосов в её пользу несколько снизилось. У нее есть реальные возможности в будущем увеличить свое представительство в болгарском парламенте", - полагает политолог.Но даже если это и произойдет, партии "Возрождение" будет сложно оказать существенное влияние на политику, так как в очередной раз на выборах в Болгарии победили прозападные силы – ГЕРБ, ДПС, коалиция ПП/ДБ, которые, как правило, придерживаются внешнеполитического курса, заданного Вашингтоном и Брюсселем и демонстративно дистанцируются от "Возрождения", уточнил болгарский эксперт."Перспективы продолжения "правого повтора" в Европе, в обозримом будущем кажутся вполне реалистичными, но нельзя исключить то, что они могут столкнуться с серьезными трудностями", - полагает Трифонов.По его словам, на континенте есть силы, которые осознают, насколько далеко продвинулась политика мультикультурализма и демонтажа европейских христианских ценностей. Однако правоконсервативные партии, скорее всего, продолжат искать компромисс с правящей элитой ЕС и, прежде всего, с ЕНП, отметил Трифонов. С одной стороны, это может обеспечить им доступ к ресурсам власти, с другой - несет серьезные риски для их развития в будущем, считает эксперт.Как выборы в Европаламент повлияют на украинский конфликт: Алексей Кузнецов: В Германии досрочных выборов не будет, во Франции Макрон ответит за возрождение нацизма
https://ukraina.ru/20240610/1055582810.html
https://ukraina.ru/20240607/1055542561.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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эксклюзив, европарламент, выборы, европа, франция, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, виктор орбан, ес, болгария, бундестаг
Эксклюзив, Европарламент, выборы, Европа, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Виктор Орбан, ЕС, Болгария, Бундестаг

Замедлит ли поезд войны европейский "правый поворот"?

17:24 11.06.2024
 
© commons.wikimedia.org / DiliffЕвропейский парламент в Страсбурге в ходе пленарной сессии
Европейский парламент в Страсбурге в ходе пленарной сессии - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© commons.wikimedia.org / Diliff
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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На выборах в Европейский парламент (ЕП), которые состоялись 9 июня, лидирует Европейская народная партия (ЕНП), второе место занимает фракция социал-демократов. Такие данные представитель Европарламента Жауме Дук озвучил 10 июня
По его данным, ЕНП получает 185 депутатских мест, Прогрессивный альянс социалистов и демократов – 137, а либеральные партии, входящие во фракцию, которая в уходящем созыве Европарламента называлась "Обновляя Европу", пока получают 80 депутатских мандатов.
В новом Европарламенте из 720 депутатских мест Партия европейских консерваторов и реформистов (евроскептики) получает 73 мандата; партии, составлявшие в уходящем Европарламенте фракцию "Идентичность и демократия" (националисты и евроскептики) – 58, Зеленые/Европейский свободный альянс (экологисты и национальные меньшинства) - 52, Европейские левые - 36, независимые депутаты - 46; независимые депутаты - 53 мандата.
Результаты голосования европейские СМИ назвали сокрушительным поражением президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.
Во Фрации партия "Ренессанс" президента Эммануэля Макрона набрала фактически в два раза меньше голосов, чем правая оппозиционная партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Сразу же после объявления первых результатов подсчета голосов Макрон объявил о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов. Свое решение он обосновал тем, что Франции необходимо "ясное парламентское большинство".
Позже телеканал Europe 1 сообщил со ссылкой на ближайшее окружение президента, что Эммануэль Макрон всерьез задумывается о том, чтобы досрочно покинуть президентский пост. По словам источника, такой "сценарий крайних мер" президент Франции уже обсудил со своим окружением. Однако телеканал надеется, что этот сценарий так и не будет задействован, а перспектива отставки президента останется лишь поводом для "драматизации" в преддверии досрочных парламентских выборов.
В Германии партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла вторую позицию на выборах, опередив социал-демократов канцлера Олафа Шольца. По признанию самого канцлера, эти результаты стали для него "тревожным сигналом" и поводом для активного противодействия росту популярности европейских правых.
Шольц считает, что правящие партии в Европе должны приложить усилия для улучшения своего имиджа среди населения. При этом сам немецкий канцлер отказался отвечать на прямые вопросы журналистов о его личной ответственности за негативные результаты выборов и возможности проведения досрочных выборов в Бундестаг.
Важным итогом прошедших выборов в Европарламент премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает то, что они "замедлили поезд", который нес Европу к новой войне. Об этом Орбан заявил 11 июня. При этом он отметил, что важно дождаться итогов президентских выборов в США в ноябре этого года.
"Если не получится сложить эти две половинки, если мы не сможем выиграть это состязание сторонников мира с войной, то скоро мы втянемся в войну в Европе", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.
При этом сама партия ФИДЕС венгерского премьера Орбана показала на выборах в Европарламент худший результат за всю ее историю, набрав 44,6% голосов. В 2004 году, когда венгерские партии впервые принимали участие в выборах в Европарламент, ФИДЕС получила 47,4% голосов. Во все остальные годы эта партия получала больше половины голосов.
Европарламент - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Вчера, 15:01
Пощёчина Шольцу, "Вырождение" Макрона и мощный сигнал, который не услышали. Итоги выборов в ЕвропарламентВыборы в Европарламент не приведут к смене руководства ЕС. Но они продемонстрировали слабость позиций лидеров европейских стран, поддерживающих Украину. Сокрушительное поражение потерпели партии канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Крайне правые, наоборот, укрепили своё положение, но этого оказалось недостаточно
На состоявшихся 9 июня выборах в Европарламент правоконсервативные партии, в том числе в ключевых для Старого континента странах, одержали победу, что дало повод ряду западных СМИ прокомментировать это как "зловещую тенденцию", способную подорвать "европейские ценности". Так итоги голосования прокомментировал изданию Украина.ру болгарский политолог Владимир Трифонов.
В качестве примера политолог привел успех "Национального объединения" Марин Ле Пен во Франции, победу "Братьев Италии" в Италии, а также вторую позицию "Альтернативы для Германии", которая опередила социал-демократов Шольца.
"Но если мы будем не подаваться эмоциям, а трезво смотреть на происходящее, то мы поймем, что результаты этих выборов в Европарламент вряд ли приведут к существенному изменению политики Европейского союза в течение следующих пяти лет", - полагает Трифонов.
По словам эксперта, европейская политика по-прежнему будет определяться ведущими право- и левоцентристскими и либеральными партиями, которые вместе смогут сформировать большинство в Европарламенте и вывести своих кандидатов на ключевые позиции в европейских институтах.
"Правые националистические партии, группы европейских консерваторов, увеличившие свое присутствие в ЕП за счет левых, либералов и зеленых, очевидно, будут усиливать свое влияние, но вряд ли настолько, чтобы это привело к ощутимым изменениям в политике ЕС", - считает болгарский политолог.
Трифонов не исключил, что теперь у правых будет больше возможности проводить свою политику в отдельных сферах, таких, как борьба против нелегальной миграции, защита традиционных христианских семейных ценностей, дерегулирование экономики, приватизация здравоохранения. При этом многие из упомянутых вопросов пересекаются с политикой, которую проводит Европейская народная партия, отметил эксперт.
"Однако из заявленных ими позиций можно сделать вывод, что изменение политики ЕС в отношении украинского конфликта вряд ли произойдет – жесткая поддержка Киева и следование курсу, который диктуют США, сохранятся", - полагает Трифонов.
По его словам, действующая политическая реальность в Европе такова, что новые правые партии, которые европейские СМИ обычно называют "ультраправыми", чтобы быть допущенными к власти, должны адаптировать свои позиции к политической линии, которую диктуют европейские элиты, вместо того, чтобы после своей победы на выборах менять текущую политику. Это иллюстрирует поведение французского "Национального объединения" или "Братьев Италии" в Италии, которые сегодня занимают намного более критическую позицию по отношению к России, чем несколько лет назад, подчеркнул Трифонов.
"Практически единственная значимая правоконсервативная партия, выступающая за более конструктивный диалог с Россией - германская АдГ - находится в изоляции. Она, вероятно, не сумеет сформировать собственную группу в Европарламенте. Для этого ей нужны 23 человека как минимум из семи стран ЕС. Поэтому ей не хватит возможной поддержки болгарской партии "Возрождение", которая также придерживается позиции, согласно которой конфликт между Украиной и Россией должен решаться путем переговоров и диалога", - рассказал Трифонов.
Политолог напомнил, что „Возрождение " набрало почти 14% на выборах в Европарламент в Болгарии, получив три депутатских места и возможность продвигать свои позиции в Европе.
"Партия показала примерно такой же результат на состоявшихся в Болгарии парламентских выборах. Она демонстрирует стабильное и устойчивое развитие, несмотря на то, что сейчас число голосов в её пользу несколько снизилось. У нее есть реальные возможности в будущем увеличить свое представительство в болгарском парламенте", - полагает политолог.
Но даже если это и произойдет, партии "Возрождение" будет сложно оказать существенное влияние на политику, так как в очередной раз на выборах в Болгарии победили прозападные силы – ГЕРБ, ДПС, коалиция ПП/ДБ, которые, как правило, придерживаются внешнеполитического курса, заданного Вашингтоном и Брюсселем и демонстративно дистанцируются от "Возрождения", уточнил болгарский эксперт.
Виталий Волков интервью
7 июня, 11:58
Виталий Волков: В Германии "русскому агенту" Вагенкнехт дадут трибуну, когда решат начать переговоры с РФДепутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт 3 июня потребовала от канцлера Германии Олафа Шольца объяснить смену политики правительства по использованию немецкого оружия против военных целей на территории России
"Перспективы продолжения "правого повтора" в Европе, в обозримом будущем кажутся вполне реалистичными, но нельзя исключить то, что они могут столкнуться с серьезными трудностями", - полагает Трифонов.
По его словам, на континенте есть силы, которые осознают, насколько далеко продвинулась политика мультикультурализма и демонтажа европейских христианских ценностей. Однако правоконсервативные партии, скорее всего, продолжат искать компромисс с правящей элитой ЕС и, прежде всего, с ЕНП, отметил Трифонов. С одной стороны, это может обеспечить им доступ к ресурсам власти, с другой - несет серьезные риски для их развития в будущем, считает эксперт.
"Граждане голосуют за них с конкретными ожиданиями. Это экономический рост, защита европейской культурной самобытности, мир и стабильность. Это то, что правые вряд ли смогут им обеспечить, потому что перед ними стоит сложная задача – оправдать ожидания своих избирателей и найти точку компромисса с европейской политической элитой. На данный момент кажется, что у этой элиты нет ни малейшего желания отступать от навязанного политического курса. Скорее, вместо того, чтобы изменить его, она сделает все возможное, чтобы убедить граждан в своей правоте", - подытожил Владимир Трифонов.
Как выборы в Европаламент повлияют на украинский конфликт: Алексей Кузнецов: В Германии досрочных выборов не будет, во Франции Макрон ответит за возрождение нацизма
 
ЭксклюзивЕвропарламентвыборыЕвропаФранцияГерманияЭммануэль МакронОлаф ШольцВиктор ОрбанЕСБолгарияБундестаг
 
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Заголовок открываемого материала
17:24Замедлит ли поезд войны европейский "правый поворот"?
17:06Лука Крымский – святой лауреат Сталинской премии
16:09Почему для России опасны результаты выборов в Европарламент и что делать беженцам с Украины - Хавич
16:00Александр Камкин: Германия нарушила собственную Конституцию, чтобы создать на Украине вторую "Корею"
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13:00Rheinmetall на Украине, ядерные учения, причастность Киева к теракту в "Крокусе".Главное на 13:00 11 июня
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