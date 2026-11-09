https://ukraina.ru/20261109/ponyatye-na-peregovorakh-v-abu-dabi-rukami-nichego-ne-trogat-1084372364.html

Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать"

Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать" - 09.11.2026 Украина.ру

Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать"

Хотя до начала трехсторонних переговоров (Россия-США-Украина) остается всего несколько часов, есть один элемент этого саммита, который сохраняет интригу. До сих пор непонятно, во-первых, будут ли в нем участвовать представители европейских стран (ЕС и Великобритания) и, во-вторых, если будут участвовать, то в каком качестве?

2026-11-09T15:46

2026-11-09T15:46

2026-11-09T15:59

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Вопрос, конечно, не самый важный, во всяком случае на данном этапе наметившегося мирного переговорного процесса. Но это только на первый взгляд.Если отбросить все идеологические штампы конфликта, навязанные европейским налогоплательщикам (и, заметим, одновременно избирателям) их же европейскими правительствами, то сам конфликт – продукт западного производства. Конечно, при активном участии верхушки украинского режима. Не будь этой западной поддержки (политической, финансовой и поставками вооружений и наемников), не было бы и самого конфликта.Как мы писали раньше, на самом деле нынешний российско-украинский конфликт начался не в феврале 2022 года, а много раньше – в 2007 году при полной поддержке (сначала тайной) Запада, который в каких-то ЕСовских коридорах власти решил укоротить растущие политические амбиции России.Сначала это делалось политическими методами, потом экономическими и, наконец, откровенно волюнтаристскими, когда Запад, вопреки ранее данным обещаниям, стал продвигать свой так называемый "оборонный" альянс – НАТО – на восток. В конце концов наметив целью Украину – с ее базой Черноморского флота (которая должна была стать базой военно-морских сил НАТО) и размещением войск, станций слежения и прочего военно-политического имущества и оборудования вблизи российских границ, почти у самого сердца России – на Украине.Именно во время президентства Виктора Ющенко, признанного на Украине самым провальным президентом-неудачником, до вхождения в эту должность Владимира Зеленского, на Украине как грибы начали вырастать всевозможные западные фонды борьбы со всем на свете – от абортов до коррупции, которые, охватив всю структуру украинского общества, превратились в сеть коллективных агентов влияния Запада.Так Запад капиллярно проник на Украину, а потом уже украинская власть в лице тогдашнего спикера Верховной рады Арсения Яценюка в обход парламента в 2008 году направила письмо в НАТО с просьбой принять Украину в Альянс – пока в качестве кандидата. И уже позже при содействии того же Запада, при президентстве Петра Порошенко* Рада (заметим, без всенародного референдума) внесла пункт в Конституции страны, сменив нейтральный статус на стремление в НАТО и объявив это стратегической целью страны.В конечном счете, вкупе с остальными действиями и заявлениями позже ставшего президентом Зеленского, это и сделало Украину из нейтрального государства – активным и недвусмысленным противником России. Всё это вылилось в конечном итоге в российско-украинский военный конфликт в феврале 2022 года.Этот краткий экскурс в недавнюю историю страны нужен был, чтобы высветить главное: без поддержки Запада (а это США и большинство европейских правительств) Украина, ее политическое руководство никогда не решилось бы воевать с Россией, отказавшись и от Минских соглашений, и от поисков мирного разрешения политических конфликтов.Именно Запад спровоцировал украинское руководство на эти безумные в своей основе действия украинских властей. А ума понять это, адекватно оценить и не следовать гибельным для страны украинскому руководству, как видно, не хватило.После избрания президентом США Дональда Трампа, стоящего на весьма прагматических позициях защиты интересов своей страны, а не находящейся за тридевять земель Украины, Запад раскололся. Теперь США очень нужна мирная сделка между Россией и Украиной (необходимо снизить цены на энергоносители и их дефицит, который в ближайшем будущем грозит мировым экономическим кризисом).Но европейские партнеры Белого дома остались при своих мечтах о расчленении или, более мягкий вариант, подчинении себе России и превращении ее в сырьевую колонию Европы.В этом и есть нынешний корень российско-украинского конфликта. Европейские страны после почти полного выхода США из проекта продолжают финансирование украинского режима за счет своих налогоплательщиков, закрывая при этом глаза (заметим, только в этом случае) на чудовищное воровство их же средств, нарушения прав человека и явную тоталитарность укррежима.Им нужна победа над Россией любой ценой, даже ценой уничтожения Украины и ее разрушения – промышленного и экономического. Эта война нужна прежде всего европейским государствам, уже вложившим в нее более 200 миллиардов долларов. И, собственно, поэтому, хоть тушкой, хоть чучелом ряд европейских стран хотят участвовать в переговорном процессе в Абу-Даби. И в последующих раундах переговоров.Но именно поэтому-то, из-за их ориентации на войну, а не на мир, их участие в этом процессе – двусмысленно. Они вряд ли могут предложить договаривающимся сторонам (России и Украине) на нынешнем этапе переговоров компромиссные мирные решения.Администрация президента США, в лице его спецпосланников, как раз занимает совершенно другую позицию – поиска компромиссов между воюющими сторонами и их участие в этом процессе вполне оправдано. А европейские страны под видом мирных инициатив могут предлагать такие варианты, которые только ужесточат конфликт.Вот последние новости, появившиеся за несколько часов до встречи в Абу-Даби.Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "Я пока не могу сказать, кто будет представлять Францию на этом мероприятии, но она, безусловно, будет там",— сказал господин Барро в эфире RTL. Дипломат подчеркнул, что представители Парижа намерены донести "позицию Европы".Влиятельное западное издание Politico, со ссылкой на анонимный источник в правительстве ФРГ, сообщает: представители "евротройки" намерены участвовать в трехсторонних переговорах, нацеленных на урегулирование украинского конфликта. Речь идет о Великобритании, Франции и Германии.Интересно, что это издание обозначает несколько иную функцию представителей евротройки. По информации Politico, эти страны будут представлены советниками по национальной безопасности и по словам анонимного источника, советники вряд ли будут напрямую вовлечены в переговорный процесс: их роль, вероятнее всего, сведется к присутствию в зоне проведения переговоров.То есть могут поддерживать Украину только жестами и гримасами...Если это так, то ни о каком заявлении "позиции Европы", как об этом говорит глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, речи не идет. Они будут присутствовать на переговорах в качестве немых наблюдателей, в крайнем случае, образно говоря, понятых на следственных мероприятиях, которых заранее предупреждают: "Руками ничего не трогать".Кстати, интересен и состав этих понятых-наблюдателей. Германия и Великобритания – главные финансовые спонсоры военных действий Украины, и Франция, находящаяся во втором десятке этого списка, которая тем не менее является активным политическим участником процесса.И тут что интересно: вряд ли функция политической крыши Украины сохранится за Францией после апреля будущего, 2027 года, когда в этой стране пройдут президентские выборы и на них явно победит не сторонник проукраинской позиции Эммануэля Макрона.Кстати, рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца, активно поддерживающего военный конфликт на Украине, находится на самом низком уровне среди всех глав правительств ФРГ за последние 20 лет. Примерно на том же уровне находится и рейтинг президента Франции.А премьер-министр Великобритании Энди Бернем только в июле вступил в должность после провального правления своего предшественника Кира Стамера, вынужденного уйти в отставку в результате своей бестолковой финансовой политики – провала социальных реформ вследствие отсутствия на них средств (всё ушло на Украину).Поэтому участие представителей этих государств, спонсирующих финансово и политически украинский конфликт на стороне укррежима, с их точки зрения вполне объяснимо. Для них это не только продолжение конфликта, в который они уже вложили миллиарды своих налогоплательщиков и которые очевидно уже навсегда потеряны для их стран и народов. Это еще и попытка сохранить себя. Самозащита от ответственности за бездарно потраченные средства на заведомо проигрышный проект.Вот только на самих переговорах им скажут: "Руками ничего не трогать". А руки-то так и чешутся…* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФО последних событиях на Украине - в статье Захара Виноградова "Тюрьма в Борщаговке, Буданов* как свисток и излишний оптимизм Трампа. Украина на минувшей неделе"

https://ukraina.ru/20260829/politicheskaya-voyna-rossii-i-zapada-pobedit-tot-kto-umeet-zhdat-1082892703.html

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украина, запад, россия, владимир зеленский, виктор ющенко, дональд трамп, нато, евросоюз, мнения, весь виноградов