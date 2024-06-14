https://ukraina.ru/20240614/1055634391.html

На Запорожье будет тоже самое: эксперт сообщил, что устроили российские ВКС "Томагавкам" США в Сирии

На Запорожье будет тоже самое: эксперт сообщил, что устроили российские ВКС "Томагавкам" США в Сирии - 14.06.2024 Украина.ру

На Запорожье будет тоже самое: эксперт сообщил, что устроили российские ВКС "Томагавкам" США в Сирии

Когда Дональд Трамп был президентом США, американцы предприняли дистанционную атаку по Сирии. Атака США проходила в несколько эшелонов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-06-14T03:40

2024-06-14T03:40

2024-06-14T03:40

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Ранее сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев предположил, что за 100 дней до капитуляции киевского режима США и Запад могут пойти на прямое вмешательство в украинский конфликт, действуя в пределах признаваемых НАТО территорий Украины, чтобы не дать России повод использовать ядерное оружие.В Запорожской области в районе Орехова у армии РФ сосредоточена крупная группировка. Гипотетически Запад может нанести по ней удар из акватории Средиземного моря, из района Одессы или с территории Румынии, рассказал политолог.Когда Дональд Трамп был президентом США, американцы предприняли дистанционную атаку по Сирии. Со своих кораблей и самолетов они выпустили больше 100 ракет. Российские системы РЭБ и РЭР сработали против "Томагавков", не допустив серьезных повреждений, уточнил эксперт."Более того, Запад предпринял эту атаку, будучи на 100% уверенными, что в ответ не будет ничего. (США предупредили нас, мы предупредили сирийцев, а у сирийцев не было ресурсов для ответа). Этот расчет не сработал", - сказал он.Атака США по Сирии проходила в несколько эшелонов. Когда пошел первый эшелон, в воздух подняли наши авиационные средства доставки и произвели пуск. Российские военные засекли и купировали эту угрозу. В случае с гипотетической атакой на Запорожскую область будет тоже самое, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.руО том, можно ли ожидать изменений в отношении поддержки Украины со стороны ЕС после перестановок в Европарламенте читайте в интервью Дмитрия Выдрина: В Европарламенте "мать Кобру" обложили "мангусты", Украина не успеет войти в Евросоюз

https://ukraina.ru/20240613/1055621198.html

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новости, сша, сирия, запад, алексей самойлов, вкс, ракеты, запорожье, сво, пво, дональд трамп