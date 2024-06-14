На Запорожье будет тоже самое: эксперт сообщил, что устроили российские ВКС "Томагавкам" США в Сирии
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийская боевая авиагруппа на аэродроме "Хмеймим" в Сирии
Когда Дональд Трамп был президентом США, американцы предприняли дистанционную атаку по Сирии. Атака США проходила в несколько эшелонов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев предположил, что за 100 дней до капитуляции киевского режима США и Запад могут пойти на прямое вмешательство в украинский конфликт, действуя в пределах признаваемых НАТО территорий Украины, чтобы не дать России повод использовать ядерное оружие.
В Запорожской области в районе Орехова у армии РФ сосредоточена крупная группировка. Гипотетически Запад может нанести по ней удар из акватории Средиземного моря, из района Одессы или с территории Румынии, рассказал политолог.
"Большинству американских офицеров флота не улыбается утонуть где-то в Средиземном море в составе авианосной группировки. Мы будем бить наверняка, чтобы системы ПВО/ПРО натовского флота не смогли противодействовать нам. Противник это прекрасно понимает", - подчеркнул Самойлов.
Когда Дональд Трамп был президентом США, американцы предприняли дистанционную атаку по Сирии. Со своих кораблей и самолетов они выпустили больше 100 ракет. Российские системы РЭБ и РЭР сработали против "Томагавков", не допустив серьезных повреждений, уточнил эксперт.
"Более того, Запад предпринял эту атаку, будучи на 100% уверенными, что в ответ не будет ничего. (США предупредили нас, мы предупредили сирийцев, а у сирийцев не было ресурсов для ответа). Этот расчет не сработал", - сказал он.
Атака США по Сирии проходила в несколько эшелонов. Когда пошел первый эшелон, в воздух подняли наши авиационные средства доставки и произвели пуск. Российские военные засекли и купировали эту угрозу. В случае с гипотетической атакой на Запорожскую область будет тоже самое, заключил собеседник издания.
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