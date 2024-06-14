На Запорожье будет тоже самое: эксперт сообщил, что устроили российские ВКС "Томагавкам" США в Сирии - 14.06.2024 Украина.ру
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На Запорожье будет тоже самое: эксперт сообщил, что устроили российские ВКС "Томагавкам" США в Сирии
На Запорожье будет тоже самое: эксперт сообщил, что устроили российские ВКС "Томагавкам" США в Сирии - 14.06.2024 Украина.ру
На Запорожье будет тоже самое: эксперт сообщил, что устроили российские ВКС "Томагавкам" США в Сирии
Когда Дональд Трамп был президентом США, американцы предприняли дистанционную атаку по Сирии. Атака США проходила в несколько эшелонов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-06-14T03:40
2024-06-14T03:40
новости
сша
сирия
запад
алексей самойлов
вкс
ракеты
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Ранее сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев предположил, что за 100 дней до капитуляции киевского режима США и Запад могут пойти на прямое вмешательство в украинский конфликт, действуя в пределах признаваемых НАТО территорий Украины, чтобы не дать России повод использовать ядерное оружие.В Запорожской области в районе Орехова у армии РФ сосредоточена крупная группировка. Гипотетически Запад может нанести по ней удар из акватории Средиземного моря, из района Одессы или с территории Румынии, рассказал политолог.Когда Дональд Трамп был президентом США, американцы предприняли дистанционную атаку по Сирии. Со своих кораблей и самолетов они выпустили больше 100 ракет. Российские системы РЭБ и РЭР сработали против "Томагавков", не допустив серьезных повреждений, уточнил эксперт."Более того, Запад предпринял эту атаку, будучи на 100% уверенными, что в ответ не будет ничего. (США предупредили нас, мы предупредили сирийцев, а у сирийцев не было ресурсов для ответа). Этот расчет не сработал", - сказал он.Атака США по Сирии проходила в несколько эшелонов. Когда пошел первый эшелон, в воздух подняли наши авиационные средства доставки и произвели пуск. Российские военные засекли и купировали эту угрозу. В случае с гипотетической атакой на Запорожскую область будет тоже самое, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.руО том, можно ли ожидать изменений в отношении поддержки Украины со стороны ЕС после перестановок в Европарламенте читайте в интервью Дмитрия Выдрина: В Европарламенте "мать Кобру" обложили "мангусты", Украина не успеет войти в Евросоюз
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новости, сша, сирия, запад, алексей самойлов, вкс, ракеты, запорожье, сво, пво, дональд трамп
Новости, США, Сирия, Запад, Алексей Самойлов, ВКС, ракеты, Запорожье, СВО, ПВО, Дональд Трамп

На Запорожье будет тоже самое: эксперт сообщил, что устроили российские ВКС "Томагавкам" США в Сирии

03:40 14.06.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийская боевая авиагруппа на аэродроме "Хмеймим" в Сирии
Российская боевая авиагруппа на аэродроме Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Когда Дональд Трамп был президентом США, американцы предприняли дистанционную атаку по Сирии. Атака США проходила в несколько эшелонов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев предположил, что за 100 дней до капитуляции киевского режима США и Запад могут пойти на прямое вмешательство в украинский конфликт, действуя в пределах признаваемых НАТО территорий Украины, чтобы не дать России повод использовать ядерное оружие.
В Запорожской области в районе Орехова у армии РФ сосредоточена крупная группировка. Гипотетически Запад может нанести по ней удар из акватории Средиземного моря, из района Одессы или с территории Румынии, рассказал политолог.
"Большинству американских офицеров флота не улыбается утонуть где-то в Средиземном море в составе авианосной группировки. Мы будем бить наверняка, чтобы системы ПВО/ПРО натовского флота не смогли противодействовать нам. Противник это прекрасно понимает", - подчеркнул Самойлов.
Когда Дональд Трамп был президентом США, американцы предприняли дистанционную атаку по Сирии. Со своих кораблей и самолетов они выпустили больше 100 ракет. Российские системы РЭБ и РЭР сработали против "Томагавков", не допустив серьезных повреждений, уточнил эксперт.
"Более того, Запад предпринял эту атаку, будучи на 100% уверенными, что в ответ не будет ничего. (США предупредили нас, мы предупредили сирийцев, а у сирийцев не было ресурсов для ответа). Этот расчет не сработал", - сказал он.
Атака США по Сирии проходила в несколько эшелонов. Когда пошел первый эшелон, в воздух подняли наши авиационные средства доставки и произвели пуск. Российские военные засекли и купировали эту угрозу. В случае с гипотетической атакой на Запорожскую область будет тоже самое, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.ру
О том, можно ли ожидать изменений в отношении поддержки Украины со стороны ЕС после перестановок в Европарламенте читайте в интервью Дмитрия Выдрина: В Европарламенте "мать Кобру" обложили "мангусты", Украина не успеет войти в Евросоюз
Владислав Угольный интервью
Вчера, 06:06
Владислав Угольный: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнямиИ российские, и украинские, и западные аналитики ожидают сражения за Дзержинск (Торецк), который мы постепенно обходим. Для полного окружения этого города нам нужно продвижение на двух участках: от Очеретино и от Часов Яра
 
НовостиСШАСирияЗападАлексей СамойловВКСракетыЗапорожьеСВОПВОДональд Трамп
 
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