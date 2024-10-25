Боец ММА, оправдывавший терроризм, отправился в зону СВО
© news.ru/Global Look Press
© news.ru/Global Look Press
Боец смешанных единоборств (ММА) Ильяс Якубов*, обвинявшийся в публичном оправдании террористической деятельности, отправился из СИЗО в зону специальной военной операции, уголовное производство в отношении него прекращено. Об этом 25 октября написало агентство РИА Новости
Якубов был задержан в конце октября прошлого года по обвинению в публичном оправдании террористической деятельности. По информации следствия, он "изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности, и опубликовал ее в социальных сетях".
Пару дней назад в плен к ВСУ попал осужденный по делу об убийстве Дарьи Дугиной Александр Сучков, который ранее также поменял тюрьму на СВО.
В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Важное уточнение - соответствующее решение должно быть принято на стадии судопроизводства.
2 октября, 16:11Подсудимых, ушедших на СВО, освободят от уголовной ответственности - Путин подписал законПрезидент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
В июне текущего года журналисты издания "Коммерсантъ" ("Ъ") сообщили, что вслед за сотрудниками Следственного комитета набором бойцов СВО среди подозреваемых и обвиняемых теперь будут заниматься также сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы России и даже судебные приставы, действующие под контролем прокуратуры.
Журналисты утверждали, что всем им поручено наладить активное взаимодействие с военкоматами и приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, которым после службы гарантируется снятие судимостей.
Уточнялось, что привлекаться на военную службу таким образом будут обвиняемые и подозреваемые, за исключением фигурантов, обвиняемых в терроризме, госизмене и педофилии.
Пример такого исключения - история члена ОПГ "Тверские волки" Александра Агеева, осужденного за соучастие в убийстве шансонье Михаила Круга: Без перспективы помилования: осужденному за убийство Круга не дали уйти на СВО.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.