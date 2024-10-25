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Боец ММА, оправдывавший терроризм, отправился в зону СВО

Боец ММА, оправдывавший терроризм, отправился в зону СВО - 25.10.2024 Украина.ру

Боец ММА, оправдывавший терроризм, отправился в зону СВО

Боец смешанных единоборств (ММА) Ильяс Якубов*, обвинявшийся в публичном оправдании террористической деятельности, отправился из СИЗО в зону специальной военной операции, уголовное производство в отношении него прекращено. Об этом 25 октября написало агентство РИА Новости

2024-10-25T13:37

2024-10-25T13:37

2024-10-25T13:37

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Якубов был задержан в конце октября прошлого года по обвинению в публичном оправдании террористической деятельности. По информации следствия, он "изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности, и опубликовал ее в социальных сетях".Пару дней назад в плен к ВСУ попал осужденный по делу об убийстве Дарьи Дугиной Александр Сучков, который ранее также поменял тюрьму на СВО.В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Важное уточнение - соответствующее решение должно быть принято на стадии судопроизводства.В июне текущего года журналисты издания "Коммерсантъ" ("Ъ") сообщили, что вслед за сотрудниками Следственного комитета набором бойцов СВО среди подозреваемых и обвиняемых теперь будут заниматься также сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы России и даже судебные приставы, действующие под контролем прокуратуры.Журналисты утверждали, что всем им поручено наладить активное взаимодействие с военкоматами и приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, которым после службы гарантируется снятие судимостей.Уточнялось, что привлекаться на военную службу таким образом будут обвиняемые и подозреваемые, за исключением фигурантов, обвиняемых в терроризме, госизмене и педофилии.Пример такого исключения - история члена ОПГ "Тверские волки" Александра Агеева, осужденного за соучастие в убийстве шансонье Михаила Круга: Без перспективы помилования: осужденному за убийство Круга не дали уйти на СВО.* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20241023/1058296302.html

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новости, россия, сизо, тюрьма, сво, терроризм