Боец ММА, оправдывавший терроризм, отправился в зону СВО - 25.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241025/1058364975.html
Боец ММА, оправдывавший терроризм, отправился в зону СВО
Боец ММА, оправдывавший терроризм, отправился в зону СВО - 25.10.2024 Украина.ру
Боец ММА, оправдывавший терроризм, отправился в зону СВО
Боец смешанных единоборств (ММА) Ильяс Якубов*, обвинявшийся в публичном оправдании террористической деятельности, отправился из СИЗО в зону специальной военной операции, уголовное производство в отношении него прекращено. Об этом 25 октября написало агентство РИА Новости
2024-10-25T13:37
2024-10-25T13:37
новости
россия
сизо
тюрьма
сво
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/19/1058363639_0:2:900:508_1920x0_80_0_0_7f4c1aa9c860d2b91f3b2d780a67a34d.jpg
Якубов был задержан в конце октября прошлого года по обвинению в публичном оправдании террористической деятельности. По информации следствия, он "изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности, и опубликовал ее в социальных сетях".Пару дней назад в плен к ВСУ попал осужденный по делу об убийстве Дарьи Дугиной Александр Сучков, который ранее также поменял тюрьму на СВО.В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Важное уточнение - соответствующее решение должно быть принято на стадии судопроизводства.В июне текущего года журналисты издания "Коммерсантъ" ("Ъ") сообщили, что вслед за сотрудниками Следственного комитета набором бойцов СВО среди подозреваемых и обвиняемых теперь будут заниматься также сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы России и даже судебные приставы, действующие под контролем прокуратуры.Журналисты утверждали, что всем им поручено наладить активное взаимодействие с военкоматами и приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, которым после службы гарантируется снятие судимостей.Уточнялось, что привлекаться на военную службу таким образом будут обвиняемые и подозреваемые, за исключением фигурантов, обвиняемых в терроризме, госизмене и педофилии.Пример такого исключения - история члена ОПГ "Тверские волки" Александра Агеева, осужденного за соучастие в убийстве шансонье Михаила Круга: Без перспективы помилования: осужденному за убийство Круга не дали уйти на СВО.* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20241023/1058296302.html
https://ukraina.ru/20241002/1057843613.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/19/1058363639_54:0:854:600_1920x0_80_0_0_519648dd805e7dd8dc47334e0fcb0b44.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сизо, тюрьма, сво, терроризм
Новости, Россия, СИЗО, тюрьма, СВО, терроризм

Боец ММА, оправдывавший терроризм, отправился в зону СВО

13:37 25.10.2024
 
© news.ru/Global Look Press
© news.ru/Global Look Press
Читать в
Боец смешанных единоборств (ММА) Ильяс Якубов*, обвинявшийся в публичном оправдании террористической деятельности, отправился из СИЗО в зону специальной военной операции, уголовное производство в отношении него прекращено. Об этом 25 октября написало агентство РИА Новости
Якубов был задержан в конце октября прошлого года по обвинению в публичном оправдании террористической деятельности. По информации следствия, он "изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности, и опубликовал ее в социальных сетях".
Пару дней назад в плен к ВСУ попал осужденный по делу об убийстве Дарьи Дугиной Александр Сучков, который ранее также поменял тюрьму на СВО.
Александр Сучков, проходящий по делу об убийстве Дарьи Дугиной, на заседании Пролетарского районного суда города Тулы - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
23 октября, 10:54
Соучастник убийства Дугиной попал в плен к ВСУОсужденный по делу об убийстве Дарьи Дугиной Александр Сучков попал в плен к ВСУ в зоне спецоперации. Об этом 23 октября в своих соцсетях сообщил иноагент Олег Кашин*, объявленный в розыск МВД России
В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Важное уточнение - соответствующее решение должно быть принято на стадии судопроизводства.
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
2 октября, 16:11
Подсудимых, ушедших на СВО, освободят от уголовной ответственности - Путин подписал законПрезидент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
В июне текущего года журналисты издания "Коммерсантъ" ("Ъ") сообщили, что вслед за сотрудниками Следственного комитета набором бойцов СВО среди подозреваемых и обвиняемых теперь будут заниматься также сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы России и даже судебные приставы, действующие под контролем прокуратуры.
Журналисты утверждали, что всем им поручено наладить активное взаимодействие с военкоматами и приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, которым после службы гарантируется снятие судимостей.
Уточнялось, что привлекаться на военную службу таким образом будут обвиняемые и подозреваемые, за исключением фигурантов, обвиняемых в терроризме, госизмене и педофилии.
Пример такого исключения - история члена ОПГ "Тверские волки" Александра Агеева, осужденного за соучастие в убийстве шансонье Михаила Круга: Без перспективы помилования: осужденному за убийство Круга не дали уйти на СВО.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
 
НовостиРоссияСИЗОтюрьмаСВОтерроризм
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55Власти призвали жителей Запорожья готовиться к зиме без света
14:54По следам БРИКС: глава украинского МИД полетел в турне в поисках "друзей"
14:18Приглашение Украины в НАТО и бесконечная война: в чём тайный смысл безумных планов Зеленского – Царёв
13:58Российское правительство упростило доступ в медучреждения для участников СВО
13:37Боец ММА, оправдывавший терроризм, отправился в зону СВО
13:32"Выводы не сделаны": украинский военкор простился с Селидово
13:27Убить шамана. Майдан или смерть
13:01Показывают блокпосты и баррикады: в Киеве открылась выставка, посвященная майданам
13:00Компромисс по Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 14:00 25 октября
12:49"Тактика обезлюживания в действии": как сегодня выглядит пгт Коренево в Курской области
12:45Путин высказался о компромиссах для урегулирования украинского вопроса
12:45Командир "Волков да Винчи"*, мечтавший убивать десятки тысяч людей в месяц, сбежал из Покровска в Австрию
12:21Корабль с российским космонавтом вернулся на Землю - "Роскосмос"
12:20Главный нацист Одессы, глумившийся над сгоревшими в Доме профсоюзов земляками, сделал "папино кенгуру"
11:49Бастрыкин забрал в Москву резонансные дела об убийстве и покушении в челябинском Коркино
11:4813 друзей Путина. БРИКС продолжает быть головной болью Запада
11:16"Предали, оставив нас умирать здесь": погибший польский наемник проклял побратимов из ВСУ
10:58"Там так и написано": Путин пошутил о реакции Запада на новый виток дружбы России и КНДР
10:51Маск регулярно общается с Путиным - Wall Street Journal
10:49Участвует ли КНДР в СВО, угрозы Трампа, сорванные переговоры с Киевом: пресс-конференция Путина
Лента новостейМолния