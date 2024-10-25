По следам БРИКС: глава украинского МИД полетел в турне в поисках "друзей"
Фото: Телеграм-канал "Политика страны", Сибига прилетел в Оман
Министр иностранных дел Андрей Сибига, назначенный на этот пост в сентябре, слетал в Оман, где обсудил с местными властями украинскую "формулу мира" и свободу мореплавания, а сейчас находится в Анголе, где тоже планирует обсуждать тему судоходства и мир на Украине, а также проблемы продовольственной и энергетической безопасности
Об этом 25 октября написало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинский МИД.
"Дальше Сибига полетит в Египет на переговоры с местными чиновниками и руководством Лиги арабских государств, а затем в ЮАР. ЮАР и Египет входят в БРИКС. Их президенты были на саммите организации в Казани", - уточняется в комментарии издания.
Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.
Саммит БРИКС вызвал негодование не только на Западе, но и на Украине, так как стало очевидно, что изолировать Москву не получилось. Более того, киевский режим обиделся на то, что мероприятие посетил генсек ООН Антониу Гутерриш. За этот поступок на Украине его внесли в расстрельный список " Миротворец".
Вчера, 15:18Генсек ООН Гутерриш заговорил о мирном решении конфликта на Украине и попал на "Миротворец"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. В Киеве с этим не согласились и внесли генсека ООН в расстрельную базу "Миротворец"
Сибига был назначен главой украинского МИДа в сентябре. Первое, что он сделал на этом посту - попросил госсекретаря США Энтони Блинкена усилить антироссийские санкции и предложил Румынии взять под патронат один из регионов Украины.
Подробности здесь: Пока под патронат. Сибига предложил отдать украинский регион Румынии.