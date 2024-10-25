По следам БРИКС: глава украинского МИД полетел в турне в поисках "друзей" - 25.10.2024 Украина.ру
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По следам БРИКС: глава украинского МИД полетел в турне в поисках "друзей"
По следам БРИКС: глава украинского МИД полетел в турне в поисках "друзей" - 25.10.2024 Украина.ру
По следам БРИКС: глава украинского МИД полетел в турне в поисках "друзей"
Министр иностранных дел Андрей Сибига, назначенный на этот пост в сентябре, слетал в Оман, где обсудил с местными властями украинскую "формулу мира" и свободу мореплавания, а сейчас находится в Анголе, где тоже планирует обсуждать тему судоходства и мир на Украине, а также проблемы продовольственной и энергетической безопасности
2024-10-25T14:54
2024-10-25T14:54
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Об этом 25 октября написало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинский МИД.В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.По итогам саммита БРИКС в Казани сразу 13 государств получили статус стран-партнеров объединения: Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Вьетнам и Белоруссия.Саммит БРИКС вызвал негодование не только на Западе, но и на Украине, так как стало очевидно, что изолировать Москву не получилось. Более того, киевский режим обиделся на то, что мероприятие посетил генсек ООН Антониу Гутерриш. За этот поступок на Украине его внесли в расстрельный список " Миротворец".Сибига был назначен главой украинского МИДа в сентябре. Первое, что он сделал на этом посту - попросил госсекретаря США Энтони Блинкена усилить антироссийские санкции и предложил Румынии взять под патронат один из регионов Украины.Подробности здесь: Пока под патронат. Сибига предложил отдать украинский регион Румынии.
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Новости, Украина, МИД, Египет, ЮАР, Владимир Путин, БРИКС

По следам БРИКС: глава украинского МИД полетел в турне в поисках "друзей"

14:54 25.10.2024
 
Фото: Телеграм-канал "Политика страны", Сибига прилетел в Оман
Фото: Телеграм-канал Политика страны, Сибига прилетел в Оман
Читать в
Министр иностранных дел Андрей Сибига, назначенный на этот пост в сентябре, слетал в Оман, где обсудил с местными властями украинскую "формулу мира" и свободу мореплавания, а сейчас находится в Анголе, где тоже планирует обсуждать тему судоходства и мир на Украине, а также проблемы продовольственной и энергетической безопасности
Об этом 25 октября написало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинский МИД.
"Дальше Сибига полетит в Египет на переговоры с местными чиновниками и руководством Лиги арабских государств, а затем в ЮАР. ЮАР и Египет входят в БРИКС. Их президенты были на саммите организации в Казани", - уточняется в комментарии издания.
В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.
Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.
По итогам саммита БРИКС в Казани сразу 13 государств получили статус стран-партнеров объединения: Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Вьетнам и Белоруссия.
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Сибига был назначен главой украинского МИДа в сентябре. Первое, что он сделал на этом посту - попросил госсекретаря США Энтони Блинкена усилить антироссийские санкции и предложил Румынии взять под патронат один из регионов Украины.
Подробности здесь: Пока под патронат. Сибига предложил отдать украинский регион Румынии.
 
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