https://ukraina.ru/20241025/1058352878.html

"Тактика обезлюживания в действии": как сегодня выглядит пгт Коренево в Курской области

"Тактика обезлюживания в действии": как сегодня выглядит пгт Коренево в Курской области - 25.10.2024 Украина.ру

"Тактика обезлюживания в действии": как сегодня выглядит пгт Коренево в Курской области

ПГТ Коренево - место, где захлебнулось наступление ВСУ в направлении Курской АЭС. Журналисты издания "Украина.ру" посетили этот впавший в кому поселок и готовы поделиться своими впечатлениями.

2024-10-25T12:49

2024-10-25T12:49

2024-10-25T12:49

эксклюзив

сво

украина

россия

курская область

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курск

белгородская область

вооруженные силы украины

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Курские улицы, улочки и глухие переулки еще видят сны. Пятый час утра, как-никак. К тому же погоды такие, что, проходя, глянешь в окно и получишь депрессию. Кому охота на холодном ветру, да к тому же под мерзким дождем шататься? Не то, что дворников, но даже таксистов не видно.Тем не менее, это нормальная российская ночь, а вовсе не то, к чему люди привыкли в зоне проведения специальной военной операции. У дорог, во дворах и парках горят фонари, светятся витрины магазинов, а также сотни и сотни неоновых вывесок.Вывески - ключевое. Все эти "Вайлдберриз", "Пятерочка", "Роснефть" и "Сбер" выступают здесь символами незыблемости российского образа жизни, эдакими якорями, которые не дают обывателю рвануть в стратосферу после очередной порции вечерних новостей.Вроде ездят какие-то военные туда-сюда, стоят блокпосты, сирена периодически воет, а ПВО что-то сбивает, но бензин по бакам разливается, посылочки выдаются, терминалы работают, а в ближайшем супермаркете завсегда можно запить свежую выпечку не самым дурным кофе. Выходит, что все по-старому."Почему всякий раз, когда у нас выезд, начинает идти омерзительный дождь?" - сонно ворчу я, распихивая сигареты по карманам. "Так ведь дождь – это хорошо. В дождь "птички" не летают", - ищет позитив Федя Громов."Я бы на дождь особо не надеялся, а то всякое бывает. Давайте лучше РЭБ проверим, ибо те, кто слишком уж расслаблялся, давно на кладбищах мерзнут", - включаю угрюмого философа.Одна из неприятных особенностей работы на новых направлениях – полное отсутствие понимания ситуации. Все, всегда и всюду будут говорить вам, что "братик, не суйся туда, там жесть", но по факту "жесть" - понятие растяжимое. Где-то действительно головы не поднять, а где-то может случиться нехорошее, но может и не случиться. Как повезет.Поскольку стращают здесь абсолютно все, а понять, где там у страха глаза велики, где излишне опекают, а где страшнее 82-й мины ничего и не видывали, решено было перестраховаться и одолжить у знакомых военспецов самодельные, но эффективные средства РЭБ, которые буквально вчера показали себя в деле.В отличие от сонных журналистов, сопровождающий офицер бодр, весел и настроен на работу. "Так, давайте сразу определимся, что нужно в Коренево, поскольку бесцельно кататься на черном "Патриоте" по пустому "населеннику" и в зоне досягаемости украинских дронов – это не самое разумное занятие".Определившись с задачами, быстро распределяем роли: кто следит за "Булатом", кто какой РЭБ включает и кто за штурмана. Ну, погнали! Тем более, что путь впереди неблизкий, а скоро начнет светать.Тут нужно отметить, что нервная в Курске лишь сирена ракетной опасности, а вот горожане живут более или менее привычную жизнь и не очень-то на нее реагируют. Расстояние до линии фронта исключает беспокоящие артиллерийские обстрелы, а с куда более дальнобойными штуками средства ПВО справляются достаточно эффективно. Потому, наверное, бетонных укрытий здесь на порядок меньше, чем в соседней Белгородской области. В общем, Курск – это не Белгород, не Донецк и даже не Луганск. Он еще дышит мирной жизнью, всячески отрицая войну. И пусть будет так.- А я в последнее время дрон-детектор вообще не использую.- Почему?- Да он постоянно звенит. Отвлекает только.- Так он же предупреждает.- Я и так услышу.У дороги указатель "Новый Мир". Надпись перечеркнута. Стало быть, заезжаем в Старый, где работают лишь ветхозаветные законы. Яркие отсылки – хорошее дело, но по факту все так и есть: око за око, зуб за зуб. Дела с гуманизмом на войне обстоят неважнецки. Будь вы гражданский или военный, журналист или волонтер, а сумеют сжечь - сожгут. И рефлексировать по этому поводу не будут. Для цивилизованного человека все это звучит диковато, но таковы правила игры.Останавливаемся вдоль лесополки, прыгаем в грязь, размазанную гусеничной техникой, и быстро надеваем броню.- Что же ты шлем мой эксклюзивный, хорошими людьми подаренный, да прямо в жижу уронил?- Великодушно извините! Давай салфетками влажными протрем?- Ай, ладно! Пусть так будет для маскировки.Курская область – леса да сельскохозяйственные угодья. Пейзажи на рассвете красивые настолько, что снимать хочется их, а не то, зачем приехали. "Ой, коровки!" - радуется Федор, завидя стадо рогатых, бредущее вдоль трассы. "Когда началось, люди старались хотя бы выпустить животных, чтобы те могли убежать. Так они бедные и бродят пока. И коровы, и свиньи, и козы всякие, и кошки-собаки. Со свиньями, кстати, хуже всего. Они же всеядные и… сами понимаете", - комментирует офицер. "У вас тут свиньи-людоеды появились?" - не унимается Федор."Ну… тела обгладывают, да", - закрывает сопровождающий неаппетитную тему.Поселок городского типа или, как говорят военные, "населенник" Коренево – то самое место, где подразделения ВСУ, стремившиеся к Курской АЭС, отчего-то загрустили и стали пятиться, удерживая руками вывалившееся нутро. С излишне амбициозными такое случается."Буханка" с "мангалом" и какими-то жуткими антеннами РЭБ, увязавшаяся за нами, уходит вперед, а мы сворачиваем под раскидистую иву. "Так, лицами не торгуем, под ноги смотрим, с земли ничего не поднимаем, держим дистанцию и слушаем небо", - серьезнеет офицер. Ворча что-то дежурное про няньку и родео, на котором уже не первый год, вываливаемся из машины. Сверхсекретное устройство РЭБ под кодовым названием "Дверь", состоящее из пластиковой трубы, хитрых схем, дверной ручки и внушительных размеров батареи, передаю нашему водителю Виктору. Двумя руками с ним работать сподручнее.Дождавшись окончания истерики "Булата" по случаю пролетающего мимо FPV-дрона, выходим на дорогу, вдоль которой тут и там разбросаны сожженные автомобили. Тихо. На заправке "Роснефть" можно смело курить, поскольку все, что могло загореться, давно уж выгорело. Над бетонными блоками, прикрывающими вход, привычная надпись – "Мы рады вам". Рядом с остовами колонок расположился сожженный автомобиль. Хотел заправиться, да не успел.Здешняя "Пятерочка" пережила один или два удара, но держится молодцом. Явно подлежит восстановлению. Стекла покрывает толстый слой пыли, а потому разглядеть, чего же там внутри, не представляется возможным.- Ручку не трогай. Мало ли.- Да я не собирался. Как думаешь, чего прилетело?- Может дрон, а может чего покрупнее. Я бы поставил на дрон.Да-да, здесь тоже присутствуют символы непоколебимости русского бытия, но символизм их полностью иссяк, когда заговорили пушки. Вроде целы магазины, но товар подвозить и опасно, и не для кого, отделения банков закрыты, как и пункты выдачи какого-нибудь "Озон". Люди уехали, огоньки погасли, и все замерло. Война всегда ближе, чем кажется, и ничего постоянного для нее нет.Переступая через безвольно повисшие линии электропередач и раздавленные тележки, топаем дальше. Кажется, что Коренево просто спит, но по факту населенный пункт абсолютно пуст. Или нет?"Псс, мужики! Гражданские!" - указывает офицер. Поворачиваю голову и точно: за угол заворачивают мужчина и женщина средних лет. Мужчина, как и полагается мужчине, идет первым, ведя за руль старенький велосипед. Женщина осторожно двигается следом.Кричать почему-то не хочется и все мы беспомощно глядим друг на друга. Уйдут ведь. "Простите, а можно вас на минутку?" - приходит на выручку Витя. Пара останавливается и я бегу к ним.- Извините, если напугали. Мы журналисты. Можно с вами побеседовать?- Можно. Только не снимайте. Вы же не снимаете?- Нет-нет, поглядите сами. Камера выключена. Скажите, вы местные?- Да. Но мы тут не живем. Вот набрались смелости, чтобы приехать и посмотреть, что с нашим домом. А так мы в Курске живем.- А давно отсюда уехали?- Да как началось, так и уехали сразу. Решили не рисковать.- Разумно. А кто-нибудь остался?- Из наших знакомых – никто. Время от времени кто-нибудь набирается смелости, чтобы приехать и посмотреть на дом. Сейчас вот мы приехали.- Не страшно?- Страшно. Даже как-то стыдно.- Ничего подобного. Бояться – это нормально.Гражданские рассказывают, что дом их находится где-то в районе больницы и мы договариваемся встретиться там, ежели случится оказия. Удаляясь, женщина, оказавшаяся миловидной блондинкой, тихо сетует на то, что "неловко перед журналистами". "И чего тебе неловко? Мы от войны уехали, а теперь вернулись домой", - успокаивает супруг.Объезд Коренево на автомобиле повергает в депрессию. За годы войны я видел десятки населенных пунктов, размолоченных в щепки, бетон и кирпичную крошку, но этот поселок без пяти минут цел. Если бы не сгоревшие машины тут и там… но они тут и там. Стоят и навевают мысли о том, как люди пытались убраться в безопасное место, а украинские "дроноводы" травили их как диких животных."Они для того и заправки жгли, чтобы люди уехать не могли", - будто читает мои мысли сопровождающий офицер.В районе больницы никого не видать. Небось посмотрели на свой дом люди, да уехали, пока ветер без камней. Да и сама больница выглядит абсолютно заброшенной. Я б и не понял, что это она, кабы ребята не сказали. В очередной раз думаю о том, что город – это не бетонные коробки, а люди, которые наполняют его жизнью."Булат" то и дело "просыпается", но засекает все больше "мавики". Тоже не крем-брюле, может и артиллерию скорректировать, и гадость какую-нибудь сбросить на крышу, но всяко лучше, чем жужжалка с "морковкой", летящая с огромной скоростью в лобовое стекло.На рельсах замер железнодорожный состав, на перекрестке ржавеет "Нива". Черно-белая собака, услышав людей, следует за нами, опасаясь приблизиться. Вижу ошейник. Выходит, что брошенная. Спасибо, что не оставили на цепи. Столько их, бедных, на цепях погибло от холода, голода и осколков – не сосчитать.Напрашивается аналогия с конечностью, перехваченной жгутом: вроде целая, но кровь не поступает. Передержишь так – отомрет, снимешь жгут раньше времени – человек пострадает. По сути дела, здесь ВСУ применяют всё ту же "тактику обезлюживания", от которой страдали населенные пункты Донбасса в период второго "Минска". Но военные, которые бьются на Курском направлении, обещают, что уже очень скоро враг будет уничтожен, а жизнь станет помаленьку возвращаться в населенные пункты вроде Коренево.Ещё на тему происходящего в Курской области: Штурмовать Суджу не будут: Сазонов раскрыл, какую тактику уничтожения ВСУ применяют в Курской области

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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