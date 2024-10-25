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"Хочешь, справку о смерти покажу?". Сотрудники ТЦК залили водителя перцем за отказ покинуть машину

"Хочешь, справку о смерти покажу?". Сотрудники ТЦК залили водителя перцем за отказ покинуть машину - 25.10.2024 Украина.ру

"Хочешь, справку о смерти покажу?". Сотрудники ТЦК залили водителя перцем за отказ покинуть машину

Телеграмм-канал "Страна" опубликовал видео, на котором сотрудники ТЦК (военкомы) в Харькове забрызгали водителя газовым баллончиком, пытаясь заставить его выйти из автомобиля. Выяснилось, что мужчина не обновил данные, так как ранее получил справку о том, что погиб при обстреле

2024-10-25T16:29

2024-10-25T16:29

2024-10-25T16:46

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Утром 25 октября в сеть попало видео, на котором сотрудники ТЦК распылили газ из балончика в лицо водителю, отказавшемуся покинуть автомобиль. В следующее секунды видео сотрудники ТЦК попытались попасть в машину, заявляя, что не дадут мужчине проехать, пока он не выйдет. По словам водителя, они не показали документы, поэтому он и не собирался покидать автомобиль.Спустя несколько часов появилось еще одно видео. На кадрах видно, что водитель пытался объяснить сотрудникам ТЦК, что по ошибке был внесен в список погибших.На это сотрудники ТЦК ответили, что мужчина все равно был обязан прийти в центр комплектации. На вопросы водителя, каким образом он должен был это сделать: "Труп что ли должен был прийти?", он получил перцовым баллончиком в лицо.По словам мужчины, сотрудники ТЦК смеялись, распылив газ. В этот же сотрудники ТЦК в Харькове ударили мужчину, который якобы пытался убежать, когда его остановили на блокпосту для проверки документов.На видео из местных телеграм-каналов видно, что у него рассечена бровь.После двух происшествий в один день начато расследование в отношении сотрудников ТЦК по поводу превышения должностных полномочий, сообщила специализированная прокуратура."С особой дерзостью нанесли телесные повреждения гражданину", — уточняется в сообщении.Ранее в своем материале автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассказал, что в последние недели, ТЦК перешли к массовым облавам в крупных украинских городах,"На трассах, везде, где они могут рассчитывать на хороший улов. Украинские СМИ утверждают, что такая активность связана с требованием Зеленского обеспечить армии до конца года миллион свежего пополнения. Вскрыты массовые злоупотребления при установлении инвалидности, идёт массовый пересмотр выданных инвалидностей. Численность ТЦК доросла до 110 тысяч человек (год назад их было 45 тысяч), а их полномочия фактически (а местами и юридически) серьёзно расширены", — в подробностях объяснил Ищенко.Подробнее о происходящем на Украине — Убить шамана. Майдан или смертьВ интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин высказал свою точку зрения по поводу тех, кто оказывается на фронте."Бусификация" и рейды ТЦК приводят к тому, что в украинскую армию попадают слабо мотивированные люди с низким боевым духом, которые склонны к паническим настроениям и оставлению позиций, сообщил эксперт.Более подробно о обвале украинского фронта — в интервью Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС

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новости, харьков, украина, владимир зеленский, детали, призывники