https://ukraina.ru/20241025/1058349731.html
"Мы не в Средневековье": Лукашенко объяснил, почему Путин не ставит задачу завоевать Украину
"Мы не в Средневековье": Лукашенко объяснил, почему Путин не ставит задачу завоевать Украину - 25.10.2024 Украина.ру
"Мы не в Средневековье": Лукашенко объяснил, почему Путин не ставит задачу завоевать Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью "Известиям" заявил, что перед президентом России Владимиром Путиным никогда не стояла задача завоевать Украину
2024-10-25T07:16
2024-10-25T07:16
2024-10-25T07:18
новости
россия
александр лукашенко
украина
белоруссия
владимир путин
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/17/1058306665_0:6:801:456_1920x0_80_0_0_cb74a28c91edab076299c8dc0710da5b.jpg
"Да, сегодня можно наклонить, завоевать чего-то, а завтра что? Ну хорошо, завоевали Украину, допустим, Россия. Что потом? Всегда делая шаг, умный мудрый политик должен думать "а дальше что?". Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать", - сказал Лукашенко.По его словам, он часто обсуждает с российским коллегой украинскую тему.Он подчеркнул, что сейчас "не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь и ладно". "Мир изменился, мир другой. Поэтому глупые задачи перед собой ставить не надо, и всегда надо думать о том, что будет потом", - заключил Лукашенко.Он добавил, что надеется на освобождение Курской области к концу декабря и продвижение по вопросу переговоров.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.
россия
украина
белоруссия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/17/1058306665_0:0:801:600_1920x0_80_0_0_0fec64e8663107248a2dd4218df155c5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, александр лукашенко, украина, белоруссия, владимир путин, минобороны
Новости, Россия, Александр Лукашенко, Украина, Белоруссия, Владимир Путин, Минобороны
"Мы не в Средневековье": Лукашенко объяснил, почему Путин не ставит задачу завоевать Украину
07:16 25.10.2024 (обновлено: 07:18 25.10.2024)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью "Известиям" заявил, что перед президентом России Владимиром Путиным никогда не стояла задача завоевать Украину
"Да, сегодня можно наклонить, завоевать чего-то, а завтра что? Ну хорошо, завоевали Украину, допустим, Россия. Что потом? Всегда делая шаг, умный мудрый политик должен думать "а дальше что?". Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать", - сказал Лукашенко.
По его словам, он часто обсуждает с российским коллегой украинскую тему.
"Мы часто обсуждаем этот вопрос, всегда задаем вопрос "А дальше что?". Такую огромную страну можно подмять без последствий? Нет. Что мы хотим получить, чтобы там постоянно была партизанщина и они совершали теракты против нас и россиян? Они же будут это делать. Почему? Потому что их будут к этому подталкивать. Взрывчатку им принесут в любое время. Это как минимум теракты", - указал белорусский президент.
Он подчеркнул, что сейчас "не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь и ладно".
"Мир изменился, мир другой. Поэтому глупые задачи перед собой ставить не надо, и всегда надо думать о том, что будет потом", - заключил Лукашенко.
Он добавил, что надеется на освобождение Курской области
к концу декабря и продвижение по вопросу переговоров.