Кто видел военных из КНДР на СВО, какие страны нужны в БРИКС и зачем всё это сегодня – Ищенко - 25.10.2024 Украина.ру
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Кто видел военных из КНДР на СВО, какие страны нужны в БРИКС и зачем всё это сегодня – Ищенко
Кто видел военных из КНДР на СВО, какие страны нужны в БРИКС и зачем всё это сегодня – Ищенко - 25.10.2024 Украина.ру
Кто видел военных из КНДР на СВО, какие страны нужны в БРИКС и зачем всё это сегодня – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал планы по расширению объединения БРИКС, а также высказал своё... Украина.ру, 25.10.2024
2024-10-25T17:12
2024-10-25T17:12
видео
кндр
украина
ростислав ищенко
брикс
сво
спецоперация
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал планы по расширению объединения БРИКС, а также высказал своё мнение по поводу слухов о якобы участии военных КНДР в СВО. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:34 - О принципах и задачах БРИКС и стремлении этого объединения к расширению; 34:00 - О слухах об участии военных КНДР в СВО.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, кндр, украина, ростислав ищенко, брикс, сво, спецоперация, видео
Видео, КНДР, Украина, Ростислав Ищенко, БРИКС, СВО, Спецоперация

Кто видел военных из КНДР на СВО, какие страны нужны в БРИКС и зачем всё это сегодня – Ищенко

17:12 25.10.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал планы по расширению объединения БРИКС, а также высказал своё мнение по поводу слухов о якобы участии военных КНДР в СВО.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:34 - О принципах и задачах БРИКС и стремлении этого объединения к расширению; 34:00 - О слухах об участии военных КНДР в СВО.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
ВидеоКНДРУкраинаРостислав ИщенкоБРИКССВОСпецоперация
 
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