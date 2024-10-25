https://ukraina.ru/20241025/1058377542.html

Кто видел военных из КНДР на СВО, какие страны нужны в БРИКС и зачем всё это сегодня – Ищенко

Кто видел военных из КНДР на СВО, какие страны нужны в БРИКС и зачем всё это сегодня – Ищенко - 25.10.2024 Украина.ру

Кто видел военных из КНДР на СВО, какие страны нужны в БРИКС и зачем всё это сегодня – Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал планы по расширению объединения БРИКС, а также высказал своё... Украина.ру, 25.10.2024

2024-10-25T17:12

2024-10-25T17:12

2024-10-25T17:12

видео

кндр

украина

ростислав ищенко

брикс

сво

спецоперация

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал планы по расширению объединения БРИКС, а также высказал своё мнение по поводу слухов о якобы участии военных КНДР в СВО. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:34 - О принципах и задачах БРИКС и стремлении этого объединения к расширению; 34:00 - О слухах об участии военных КНДР в СВО.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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