"Из-за унижения": Зеленский отомстил Гутерришу за визит в Казань
Владимир Зеленский отклонил визит генсека ООН Антониу Гутерриша на Украину из-за участия последнего в казанском саммите БРИКС. Об этом 25 октября написало французское агентство France-Presse со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Офиса президента Украины
"После Казани [Гутерриш] хотел приехать на Украину, но президент не подтвердил этот визит. Поэтому Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравомыслия и международного права в Казани", - сказал собеседник издания.
Пару дней назад Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Гутерриша за то, что он согласился приехать в Казань на саммит БРИКС по приглашению российского президента Владимира Путина, однако ранее отказался от участия в "саммите мира" Зеленского. На Украине тогда назвали поступок Гутерриша "неправильным выбором".
После посещения саммита БРИКС генсек ООН призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. В Киеве с этим не согласились и внесли Гутерриша в расстрельную базу "Миротворец".
Вчера, 15:18Генсек ООН Гутерриш заговорил о мирном решении конфликта на Украине и попал на "Миротворец"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. В Киеве с этим не согласились и внесли генсека ООН в расстрельную базу "Миротворец"
Позже в официальном заявлении ООН было сказано, что в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Казани Гутерриш заявил, что "российское вторжение в Украину является нарушением Устава Организации Объединенных Наций и международного права".
14:54По следам БРИКС: глава украинского МИД полетел в турне в поисках "друзей"Министр иностранных дел Андрей Сибига, назначенный на этот пост в сентябре, слетал в Оман, где обсудил с местными властями украинскую "формулу мира" и свободу мореплавания, а сейчас находится в Анголе, где тоже планирует обсуждать тему судоходства и мир на Украине, а также проблемы продовольственной и энергетической безопасности