https://ukraina.ru/20241025/1058372841.html

"Из-за унижения": Зеленский отомстил Гутерришу за визит в Казань

"Из-за унижения": Зеленский отомстил Гутерришу за визит в Казань - 25.10.2024 Украина.ру

"Из-за унижения": Зеленский отомстил Гутерришу за визит в Казань

Владимир Зеленский отклонил визит генсека ООН Антониу Гутерриша на Украину из-за участия последнего в казанском саммите БРИКС. Об этом 25 октября написало французское агентство France-Presse со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Офиса президента Украины

2024-10-25T16:31

2024-10-25T16:31

2024-10-25T16:31

новости

украина

брикс

казань

киев

владимир зеленский

оон

антониу гутерреш

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037837711_0:46:1042:633_1920x0_80_0_0_38090a682b82567f27a5c10fefdec171.jpg

Пару дней назад Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Гутерриша за то, что он согласился приехать в Казань на саммит БРИКС по приглашению российского президента Владимира Путина, однако ранее отказался от участия в "саммите мира" Зеленского. На Украине тогда назвали поступок Гутерриша "неправильным выбором".После посещения саммита БРИКС генсек ООН призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. В Киеве с этим не согласились и внесли Гутерриша в расстрельную базу "Миротворец".Позже в официальном заявлении ООН было сказано, что в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Казани Гутерриш заявил, что "российское вторжение в Украину является нарушением Устава Организации Объединенных Наций и международного права".Обида киевского режима не распространилась на президентов Египта и ЮАР - Абделя Фаттаха ас-Сиси и Сирилу Рамафосу - они тоже посетили БРИКС в Казани, однако к ним уже летит глава МИДа Украины Андрей Сибига с целью наладить отношения.Другие темы: "Выводы не сделаны": украинский военкор простился с Селидово.

https://ukraina.ru/20241024/1058332061.html

https://ukraina.ru/20241025/1058367042.html

украина

казань

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, брикс, казань, киев, владимир зеленский, оон, антониу гутерреш, владимир путин