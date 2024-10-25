"Из-за унижения": Зеленский отомстил Гутерришу за визит в Казань - 25.10.2024 Украина.ру
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"Из-за унижения": Зеленский отомстил Гутерришу за визит в Казань
"Из-за унижения": Зеленский отомстил Гутерришу за визит в Казань - 25.10.2024 Украина.ру
"Из-за унижения": Зеленский отомстил Гутерришу за визит в Казань
Владимир Зеленский отклонил визит генсека ООН Антониу Гутерриша на Украину из-за участия последнего в казанском саммите БРИКС. Об этом 25 октября написало французское агентство France-Presse со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Офиса президента Украины
2024-10-25T16:31
2024-10-25T16:31
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Пару дней назад Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Гутерриша за то, что он согласился приехать в Казань на саммит БРИКС по приглашению российского президента Владимира Путина, однако ранее отказался от участия в "саммите мира" Зеленского. На Украине тогда назвали поступок Гутерриша "неправильным выбором".После посещения саммита БРИКС генсек ООН призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. В Киеве с этим не согласились и внесли Гутерриша в расстрельную базу "Миротворец".Позже в официальном заявлении ООН было сказано, что в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Казани Гутерриш заявил, что "российское вторжение в Украину является нарушением Устава Организации Объединенных Наций и международного права".Обида киевского режима не распространилась на президентов Египта и ЮАР - Абделя Фаттаха ас-Сиси и Сирилу Рамафосу - они тоже посетили БРИКС в Казани, однако к ним уже летит глава МИДа Украины Андрей Сибига с целью наладить отношения.Другие темы: "Выводы не сделаны": украинский военкор простился с Селидово.
https://ukraina.ru/20241024/1058332061.html
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новости, украина, брикс, казань, киев, владимир зеленский, оон, антониу гутерреш, владимир путин
Новости, Украина, БРИКС, Казань, Киев, Владимир Зеленский, ООН, Антониу Гутерреш, Владимир Путин

"Из-за унижения": Зеленский отомстил Гутерришу за визит в Казань

16:31 25.10.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский отклонил визит генсека ООН Антониу Гутерриша на Украину из-за участия последнего в казанском саммите БРИКС. Об этом 25 октября написало французское агентство France-Presse со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Офиса президента Украины

"После Казани [Гутерриш] хотел приехать на Украину, но президент не подтвердил этот визит. Поэтому Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравомыслия и международного права в Казани", - сказал собеседник издания.

Пару дней назад Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Гутерриша за то, что он согласился приехать в Казань на саммит БРИКС по приглашению российского президента Владимира Путина, однако ранее отказался от участия в "саммите мира" Зеленского. На Украине тогда назвали поступок Гутерриша "неправильным выбором".
После посещения саммита БРИКС генсек ООН призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. В Киеве с этим не согласились и внесли Гутерриша в расстрельную базу "Миротворец".
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Генсек ООН Гутерриш заговорил о мирном решении конфликта на Украине и попал на "Миротворец"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. В Киеве с этим не согласились и внесли генсека ООН в расстрельную базу "Миротворец"
Позже в официальном заявлении ООН было сказано, что в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Казани Гутерриш заявил, что "российское вторжение в Украину является нарушением Устава Организации Объединенных Наций и международного права".
Обида киевского режима не распространилась на президентов Египта и ЮАР - Абделя Фаттаха ас-Сиси и Сирилу Рамафосу - они тоже посетили БРИКС в Казани, однако к ним уже летит глава МИДа Украины Андрей Сибига с целью наладить отношения.
Фото: Телеграм-канал Политика страны, Сибига прилетел в Оман
14:54
По следам БРИКС: глава украинского МИД полетел в турне в поисках "друзей"Министр иностранных дел Андрей Сибига, назначенный на этот пост в сентябре, слетал в Оман, где обсудил с местными властями украинскую "формулу мира" и свободу мореплавания, а сейчас находится в Анголе, где тоже планирует обсуждать тему судоходства и мир на Украине, а также проблемы продовольственной и энергетической безопасности
Другие темы: "Выводы не сделаны": украинский военкор простился с Селидово.
 
НовостиУкраинаБРИКСКазаньКиевВладимир ЗеленскийООНАнтониу ГутеррешВладимир Путин
 
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