Российское правительство упростило доступ в медучреждения для участников СВО - 25.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241025/1058365594.html
Российское правительство упростило доступ в медучреждения для участников СВО
Российское правительство упростило доступ в медучреждения для участников СВО - 25.10.2024 Украина.ру
Российское правительство упростило доступ в медучреждения для участников СВО
Участники спецоперации во время отпуска смогут получать амбулаторную медицинскую помощь в любой государственной медицинской организации. Об этом сообщили в правительстве
2024-10-25T13:58
2024-10-25T14:14
новости
россия
минобороны
кабмин
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102222/72/1022227284_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_e17754ff45fba09ee7015fd92724428f.jpg.webp
"Постановление об этом, подготовленное по инициативе Минобороны и при поддержке Минздрава, подписано", - сообщили в Кабмине.Оно будет действовать на время проведения спецоперации.Предполагается, что такое решение позволит повысить доступность медицинской помощи для нуждающихся в ней военнослужащих.Подробнее о преимуществах для ВС РФ - в материале Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны - Гладков на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102222/72/1022227284_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_ae26b23d46fee8e770246d3338e20c9a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, минобороны, кабмин, минздрав
Новости, Россия, Минобороны, Кабмин, Минздрав

Российское правительство упростило доступ в медучреждения для участников СВО

13:58 25.10.2024 (обновлено: 14:14 25.10.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация против гриппа
Вакцинация против гриппа - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
Участники спецоперации во время отпуска смогут получать амбулаторную медицинскую помощь в любой государственной медицинской организации. Об этом сообщили в правительстве
"Постановление об этом, подготовленное по инициативе Минобороны и при поддержке Минздрава, подписано", - сообщили в Кабмине.
Оно будет действовать на время проведения спецоперации.
"Ранее военнослужащие в связи с отсутствием у них полисов ОМС, даже находясь в отпуске, должны были обращаться за медпомощью только в ведомственные госпитали Минобороны, которые есть не во всех регионах страны", - пояснили в Кабмине.
Предполагается, что такое решение позволит повысить доступность медицинской помощи для нуждающихся в ней военнослужащих.
Подробнее о преимуществах для ВС РФ - в материале Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны - Гладков на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияМинобороныКабминМинздрав
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55Власти призвали жителей Запорожья готовиться к зиме без света
14:54По следам БРИКС: глава украинского МИД полетел в турне в поисках "друзей"
14:18Приглашение Украины в НАТО и бесконечная война: в чём тайный смысл безумных планов Зеленского – Царёв
13:58Российское правительство упростило доступ в медучреждения для участников СВО
13:37Боец ММА, оправдывавший терроризм, отправился в зону СВО
13:32"Выводы не сделаны": украинский военкор простился с Селидово
13:27Убить шамана. Майдан или смерть
13:01Показывают блокпосты и баррикады: в Киеве открылась выставка, посвященная майданам
13:00Компромисс по Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 14:00 25 октября
12:49"Тактика обезлюживания в действии": как сегодня выглядит пгт Коренево в Курской области
12:45Путин высказался о компромиссах для урегулирования украинского вопроса
12:45Командир "Волков да Винчи"*, мечтавший убивать десятки тысяч людей в месяц, сбежал из Покровска в Австрию
12:21Корабль с российским космонавтом вернулся на Землю - "Роскосмос"
12:20Главный нацист Одессы, глумившийся над сгоревшими в Доме профсоюзов земляками, сделал "папино кенгуру"
11:49Бастрыкин забрал в Москву резонансные дела об убийстве и покушении в челябинском Коркино
11:4813 друзей Путина. БРИКС продолжает быть головной болью Запада
11:16"Предали, оставив нас умирать здесь": погибший польский наемник проклял побратимов из ВСУ
10:58"Там так и написано": Путин пошутил о реакции Запада на новый виток дружбы России и КНДР
10:51Маск регулярно общается с Путиным - Wall Street Journal
10:49Участвует ли КНДР в СВО, угрозы Трампа, сорванные переговоры с Киевом: пресс-конференция Путина
Лента новостейМолния