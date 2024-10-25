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Российское правительство упростило доступ в медучреждения для участников СВО

Российское правительство упростило доступ в медучреждения для участников СВО - 25.10.2024 Украина.ру

Российское правительство упростило доступ в медучреждения для участников СВО

Участники спецоперации во время отпуска смогут получать амбулаторную медицинскую помощь в любой государственной медицинской организации. Об этом сообщили в правительстве

2024-10-25T13:58

2024-10-25T13:58

2024-10-25T14:14

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"Постановление об этом, подготовленное по инициативе Минобороны и при поддержке Минздрава, подписано", - сообщили в Кабмине.Оно будет действовать на время проведения спецоперации.Предполагается, что такое решение позволит повысить доступность медицинской помощи для нуждающихся в ней военнослужащих.Подробнее о преимуществах для ВС РФ - в материале Жители Белгородской области получат рекордные выплаты за контракт с Минобороны - Гладков на сайте Украина.ру.

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новости, россия, минобороны, кабмин, минздрав