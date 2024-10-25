Российское правительство упростило доступ в медучреждения для участников СВО
13:58 25.10.2024 (обновлено: 14:14 25.10.2024)
Участники спецоперации во время отпуска смогут получать амбулаторную медицинскую помощь в любой государственной медицинской организации. Об этом сообщили в правительстве
"Постановление об этом, подготовленное по инициативе Минобороны и при поддержке Минздрава, подписано", - сообщили в Кабмине.
Оно будет действовать на время проведения спецоперации.
"Ранее военнослужащие в связи с отсутствием у них полисов ОМС, даже находясь в отпуске, должны были обращаться за медпомощью только в ведомственные госпитали Минобороны, которые есть не во всех регионах страны", - пояснили в Кабмине.
Предполагается, что такое решение позволит повысить доступность медицинской помощи для нуждающихся в ней военнослужащих.
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