https://ukraina.ru/20241025/1058368353.html

Власти призвали жителей Запорожья готовиться к зиме без света

Власти призвали жителей Запорожья готовиться к зиме без света - 25.10.2024 Украина.ру

Власти призвали жителей Запорожья готовиться к зиме без света

Назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире всеукраинского телемарафона призвал жителей контролируемой ВСУ части региона готовиться к отсутствию электроснабжения зимой

2024-10-25T14:55

2024-10-25T14:55

2024-10-25T14:55

новости

киев

украина

вооруженные силы украины

еврокомиссия

зима

электроснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101814/28/1018142895_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_37b4d40a2b022650c1edc069c567ff4b.jpg

"Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества (централизованного электроснабжения на подконтрольной Киеву части региона - ред.) не будет вообще... Давайте готовиться к худшему. Будет лучше – будет супер", - сказал Федоров.По его словам, может не быть централизованного электроснабжения водонапорных станций, поэтому их планируют питать генераторами. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и водоснабжения.О проблемах Киева зимой - в материале Украину ждет очень тяжелая зима, заявил Байден на сайте Украина.ру.

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, вооруженные силы украины, еврокомиссия, зима, электроснабжение