https://ukraina.ru/20241025/1058368353.html
Власти призвали жителей Запорожья готовиться к зиме без света
Власти призвали жителей Запорожья готовиться к зиме без света - 25.10.2024 Украина.ру
Власти призвали жителей Запорожья готовиться к зиме без света
Назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире всеукраинского телемарафона призвал жителей контролируемой ВСУ части региона готовиться к отсутствию электроснабжения зимой
2024-10-25T14:55
2024-10-25T14:55
2024-10-25T14:55
новости
киев
украина
вооруженные силы украины
еврокомиссия
зима
электроснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101814/28/1018142895_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_37b4d40a2b022650c1edc069c567ff4b.jpg
"Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества (централизованного электроснабжения на подконтрольной Киеву части региона - ред.) не будет вообще... Давайте готовиться к худшему. Будет лучше – будет супер", - сказал Федоров.По его словам, может не быть централизованного электроснабжения водонапорных станций, поэтому их планируют питать генераторами. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и водоснабжения.О проблемах Киева зимой - в материале Украину ждет очень тяжелая зима, заявил Байден на сайте Украина.ру.
киев
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101814/28/1018142895_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_d2496e3aa29b9b36813292fda3ac6210.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, вооруженные силы украины, еврокомиссия, зима, электроснабжение
Новости, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, зима, электроснабжение
Власти призвали жителей Запорожья готовиться к зиме без света
Назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире всеукраинского телемарафона призвал жителей контролируемой ВСУ части региона готовиться к отсутствию электроснабжения зимой
"Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества (централизованного электроснабжения на подконтрольной Киеву части региона - ред.) не будет вообще... Давайте готовиться к худшему. Будет лучше – будет супер", - сказал Федоров.
По его словам, может не быть централизованного электроснабжения водонапорных станций, поэтому их планируют питать генераторами.
Ранее Еврокомиссия
заявила, что Украина
лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и водоснабжения.
О проблемах Киева зимой - в материале Украину ждет очень тяжелая зима, заявил Байден на сайте Украина.ру.