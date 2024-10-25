Власти призвали жителей Запорожья готовиться к зиме без света - 25.10.2024 Украина.ру
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Власти призвали жителей Запорожья готовиться к зиме без света
Власти призвали жителей Запорожья готовиться к зиме без света - 25.10.2024 Украина.ру
Власти призвали жителей Запорожья готовиться к зиме без света
Назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире всеукраинского телемарафона призвал жителей контролируемой ВСУ части региона готовиться к отсутствию электроснабжения зимой
2024-10-25T14:55
2024-10-25T14:55
новости
киев
украина
вооруженные силы украины
еврокомиссия
зима
электроснабжение
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"Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества (централизованного электроснабжения на подконтрольной Киеву части региона - ред.) не будет вообще... Давайте готовиться к худшему. Будет лучше – будет супер", - сказал Федоров.По его словам, может не быть централизованного электроснабжения водонапорных станций, поэтому их планируют питать генераторами. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и водоснабжения.О проблемах Киева зимой - в материале Украину ждет очень тяжелая зима, заявил Байден на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, вооруженные силы украины, еврокомиссия, зима, электроснабжение
Новости, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, зима, электроснабжение

Власти призвали жителей Запорожья готовиться к зиме без света

14:55 25.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире всеукраинского телемарафона призвал жителей контролируемой ВСУ части региона готовиться к отсутствию электроснабжения зимой
"Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества (централизованного электроснабжения на подконтрольной Киеву части региона - ред.) не будет вообще... Давайте готовиться к худшему. Будет лучше – будет супер", - сказал Федоров.
По его словам, может не быть централизованного электроснабжения водонапорных станций, поэтому их планируют питать генераторами.
Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и водоснабжения.
О проблемах Киева зимой - в материале Украину ждет очень тяжелая зима, заявил Байден на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныЕврокомиссиязимаэлектроснабжение
 
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14:55Власти призвали жителей Запорожья готовиться к зиме без света
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