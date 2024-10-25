https://ukraina.ru/20241025/1058364270.html

Компромисс по Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 14:00 25 октября

Компромисс по Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 14:00 25 октября - 25.10.2024 Украина.ру

Компромисс по Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 14:00 25 октября

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к компромиссам по Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-10-25T13:00

2024-10-25T13:00

2024-10-25T13:00

эксклюзив

хроники

россия

украина

владимир путин

ольга скабеева

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

брикс

херсонская область

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В интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" телеканала "Россия 1" президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова идти на разумные компромиссы для урегулирования украинского вопроса."Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные. Но, я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что а предметных переговоров-то нет, противная сторона же отказывается от этого", — подчеркнул Путин.Он особо указал, что любой исход должен быть в пользу России и исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя."И, без всяких сомнений, никаких здесь уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет", — указал президент России.Ранее, на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин, рассказывая об отказе Киева от переговоров, отметил, что украинские власти не готовы отменять положение и проводить выборы президента.При этом, указал Путин, в вопросе переговоров "мяч на стороне" Украины.Обстрелы и налётыУтром 25 октября Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа и малоразмерного воздушного шара по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, три БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Брянской области и один малоразмерный воздушный шар уничтожен над территорией Ростовской области", - указывалось в сообщении в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 21 удар.На донецком направлении ВСУ совершили 2 обстрела, на горловском направлении — 19 обстрелов, выпустив в общей сложности 58 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 4 снаряда калибром 155 мм и БПЛА-камикадзе.Также Представительство ДНР в СЦКК предупредило жителей ДНР об опасности ПФМ-1 "Лепесток".По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 44 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 44 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 3; Малая Лепетиха — 1; Князе-Григорьевка — 6; Великая Лепетиха — 14; Новые Лагеря — 4; Алёшки — 5; Каховка — 4; Днепряны — 3; Каиры — 2; Горностаевка — 2. В Тавричанке враг атаковал жилой сектор — БпЛА самолётного типа взорвался поблизости от детского сада "Ромашка", ранения получили два мирных жителя", - указывалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагери, Днепряны, Корсунка, Алёшки, Малая Лепетиха.В результате обстрела ВСУ в Новых Лагерях ранение получил мирный житель, в Горностаевке значительные повреждения получил жилой дом."Один мирный житель пострадал при обстреле ВСУ жилого сектора Алешек Херсонской области, сообщили "Таврии" в экстренных службах. Пострадавший мужчина госпитализирован в Алёшкинскую ЦРБ с контузией, осколочным ранением правой кисти и минно-взрывной травмой", - также писал канал "Таврия. Новости Херсонской области" в 10:45.Утром 25 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит один БПЛА самолётного типа. Без пострадавших и повреждений. В Белгородском районе по посёлкам Майский, Малиновка и Октябрьский, сёлам Ближнее, Бочковка, Красный Хутор, Пушкарное, Устинка, Щетиновка и Ясные Зори выпущены 17 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 10 БПЛА. Погиб один мирный житель. В районе различные повреждения зафиксированы в 11 частных домовладениях, 9 надворных постройках и 7 автомобилях. Также осколками посечены социальный объект и линия электропередачи", - писал губернатор.В Волоконовском районе по селу Тишанка, хуторам Плотвянка и Старый выпущен 31 боеприпас в ходе 6 обстрелов. Повреждены 2 частных домовладения, административное здание, линии газо- и электроснабжения.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Староселье и урочищу Новая Деревня выпущены 3 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и 5 БПЛА. Повреждён один частный дом.Над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без пострадавших и повреждений."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Графовка, Зиборовка и Новая Таволжанка выпущены 10 боеприпасов в ходе одного обстрела и 3 беспилотника. Повреждены один МКД, сельскохозяйственное предприятие и социальный объект. В результате детонации боеприпаса множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног получила жительница города Шебекино. После оказания первой медицинской помощи женщина отправлена на амбулаторное лечение", - сообщил губернатор.В Яковлевском муниципальном округе село Вислое атаковано беспилотником самолётного типа. Повреждены 2 частных домовладения. Также вне населённого пункта загорелась сухая трава — пожарными расчётами очаги возгорания ликвидированы.Позднее Гладков рассказал об атаках ВСУ на Шебекинский муниципальный округ, где украинский беспилотник прицельно атаковал многоквартирный дом и в результате обстрела были повреждены частные домовладения, а также об атаке на посёлок Октябрьский."Под обстрел ВСУ попал посёлок Октябрьский Белгородского района. Ранены два мирных жителя. Мужчин с различными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания медицинской помощи пострадавших транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - сообщил Гладков.Ожесточённые бои ведутся в Курской области.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на Украине - в статье Сергея Зуева "Ещё не конец, но уже его начало. Украинские эксперты пытаются понять, зачем нацистам юные призывники".

https://ukraina.ru/20241025/1058351059.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, владимир путин, ольга скабеева, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, брикс, херсонская область