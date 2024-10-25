https://ukraina.ru/20241025/1058351059.html

Секретное предложение из Киева. Главное на Украине на утро 25 октября

Секретное предложение из Киева. Главное на Украине на утро 25 октября - 25.10.2024 Украина.ру

Секретное предложение из Киева. Главное на Украине на утро 25 октября

Президент России Владимир Путин рассказал о полученном из Киева предложении, которое затем Украина же и отвергла

2024-10-25T09:42

2024-10-25T09:42

2024-10-25T09:42

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О предложении из Киева президент РФ Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в Казани. По его словам, в том, что касается условий завершения конфликта, то власти РФ "готовы рассматривать любые варианты, исходя из реалий, которые складываются на земле"."И не готовы ни на что другое", — подчеркнул глава государства.По словам Путина, представитель Турции на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке получил от Киева некое предложение для России. Эту информацию он передал в Кремль.Однако уже на следующий день Украина вновь заявила об отказе от любых переговоров. После этого Владимир Зеленский озвучил на заседании Верховной Рады очередной "план победы", подтвердив неготовность к диалогу.Что предлагала Украина, Путин не раскрыл. При этом он добавил: переговоры привели бы к отмене военного положения на Украине и выборам."Видимо, к этому не готовы. Мяч на их стороне", — подытожил Путин.Позднее он рассказал о сути мирных предложений, от которых также отказалась Украина."Турция тоже выступила с инициативой по поводу ситуации в Чёрном море: обеспечить безопасное судоходство, заключить определенные договоренности и соглашения по поводу безопасности объектов атомной энергетики. Мы согласились, а потом глава киевского режима заявил: "Никаких переговоров"", — рассказал глава государства на пресс-конференции.По словам Путина, турецкая сторона, выдвигая свое предложение, ссылалась на Украину, а "через день" ей пришлось сообщить об отказе киевских властей от переговоров.Когда Путина попросили оценить от одного до десяти шансы урегулирования нынешнего кризиса, он заявил, что считает нецелесообразным называть какие-либо цифры и баллы. Путин напомнил, что украинская сторона не раз предпринимала попытки наладить диалог, а потом сама от него отказывалась.Ранее, 21 октября, Зеленский заявил, что сигналом к переговорам было бы взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и свобода судоходства в Чёрном море."Когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, достижение результата в этих вопросах было бы сигналом того, что Россия, возможно, готова прекратить войну", - цитировало Зеленского издание Financial Times.По его словам, если бы Россия и Украина договорились бы прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры, это было бы значительным шагом к деэскалации конфликта."Мы увидели во время первого саммита (в Швейцарии - Ред.), что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не атакуем их энергетические инфраструктуры, они не атакуют нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Я думаю, что да", - подчеркнул Зеленский.Однако Зеленскому не поверили и на Украине."Зеленский сломался. Настоящее чудо на страницах FT. Зеленский: "Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы войны". Президент лицемерия. Напомним, что в июле шли активные переговоры на это счёт, но наш Бонапарт решил сходить на Курск в надежде на эскалацию, а теперь хочет вернуться к условиям, которые были до вторжения", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Авторы канала вспомнили о публикации издания "РБК-Украина" о том, что возврат к договорённостям по поводу безопасности энергетической инфраструктуры был условием транзита газа в ЕС."Недавно уже был вброс Офиса президента через РБК про то, что возврат к этим договорённостям - новое требование Киева для продолжения транзита в ЕС. Как мы и предполагали, Словаки недолго проламывали потужного. Спустя всего неделю он сам говорит о готовности к диалогу. Пока аккуратно так, в западной прессе, чтобы в Киеве мало кто увидел смягчение позиции, а Западным "голубям" можно было показать готовность к заморозке", - писал канал.Ранее, 17 октября, издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщило, что Украина предложила Азербайджану как экспортёру газа и Словакии как покупателю газа схему с альтернативой поставкам "голубого топлива" в Европу через территорию Украины. Украинский план предусматривал, что страны Запада смогут покупать газ, закачивать в хранилища на Украине и распоряжаться по своему усмотрению."В этом предложении есть ключевое условие — каждая сторона должна будет самостоятельно договориться с Россией о безопасности поставок, фактически обеспечив газотранспортной системе Украины защиту в условиях боевых действий", - писало издание.Тогда авторы канала "ЗеРада" напомнили хронологию событий, предшествовавших предложению Украины Азербайджану и Словакии."Следите за руками: Турция выдвигает идею взять сторонам обязательства не бить по энергетике (в том числе ядерной) и торговому флоту в Чёрном море; Путин соглашается (несмотря на явную непопулярность такого решения у части российского общества); начинаются двухмесячные переговоры через Доху, о чем пишет The Washington Post. ОП внезапно выходит из договорённости и начинается Курская авантюра Зеленского; Кремль ставит все переговоры на паузу до выхода на границу. Путин летит в Алиеву, обсуждают это лично, Азербайджан холодеет к переговорам", - писали авторы канала.В итоге, отметили авторы канала, у России нет обязательств не бить по украинской энергетике. Между тем приближается зима, а в конце года истекает контракт на транзит российского газа в ЕС."Зе не находит ничего умнее, чем шантажировать словаков, чтобы вернуться к договорённостям, которые были перед походом на Курск поскольку консультации по продлению поставок газа в ЕС с нового года "идут неактивно". Результаты: в Курской области огромные потери; наступление РФ в Донбассе не остановлено; РФ может в любой момент потушить в стране свет, хотя этой угрозы могло сейчас не быть; Фицо будет ещё больше блокировать любые евроинтеграционные процессы по Украине в ЕС. Э-эффективный менеджмент", - с сарказмом подытожили тогда авторы канала.Таким образом, украинское руководство само создало проблемы и себе, и стране.О происходящем на Украине - в статье Сергея Зуева "Ещё не конец, но уже его начало. Украинские эксперты пытаются понять, зачем нацистам юные призывники".

https://ukraina.ru/20241024/1058342700.html

https://ukraina.ru/20241024/1058327274.html

https://ukraina.ru/20241024/1058318854.html

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эксклюзив, хроники, украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, ес, брикс