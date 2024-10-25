Александр Перенджиев: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев - 25.10.2024 Украина.ру
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Александр Перенджиев: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев
Александр Перенджиев: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев - 25.10.2024 Украина.ру
Александр Перенджиев: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев
Наши арктические войска более приспособлены к боевым действиям в Арктике, чем северные европейцы. Налажена подготовка офицеров в Благовещенске, есть обмундирование, специальная техника. Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность и сохранить прежний уровень жизни, им нужно взаимодействовать с Россией.
2024-10-25T18:00
2024-10-25T18:00
интервью
россия
арктика
сша
александр перенджиев
борис писториус
нато
украина.ру
брикс
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.В открытом письме сорока четырех ведущих специалистов-климатологов говорится, что в настоящее время идет процесс замедления Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. Это основные течения Атлантического океана, включая Гольфстрим, которые переносят тепло в Северное полушарие.Ученые утверждают, что сначала похолодание и экстремальные погодные условия обрушатся на север Европы: Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию. Кроме того, под ударом окажется сельское хозяйство на северо-западе континента.При этом из-за санкций, введённых в отношении России, учёные на Западе не могут получить доступ к важным данным об изменениях климата в Арктике.- Александр Николаевич, есть ли политическое решение у этой проблемы?- Гражданам Северной Европы нужно готовиться к жизни в более тяжелых климатических условиях. Так живут наши северные народы, ненцы (тундровые ненцы живут в районах, где зима длится около 230 дней, а температура воздуха опускается до –62 °C. - ред.), например. В таких же условиях находятся и жители города Дудинка. Якуты живут при -50, а северные европейцы, которые привыкли к мягкому климату, могут это не потянуть.Им придется развивать новую инфраструктуру. Лучший способ для них — это экономическое взаимодействие с Россией, а не враждебное отношение к ней. Потому что именно у России есть и опыт, и инновационные разработки по освоению Арктики. Попытка стать игрушкой в руках США для силового отъема арктических ресурсов выйдет дороже.Хотя руководство этих стран, видимо, собирается идти по этому пути. Предупреждение климатологов должно помочь пробиться росткам разумности в позиции стран Северной Европы.Особое внимание я бы обратил на Финляндию. Она интереснее для нас, поскольку имеет самую протяжённую границу с Россией.- Сейчас на юге Финляндии проходит сразу три мероприятия боевой подготовки. Это учения на полигоне Похьянкангас с участием 1,5 тыс военнослужащих и 250 единиц техники, артиллерийские стрельбы и поисково-спасательная операция бригады береговой охраны. Насколько серьезным противником является Финляндия в Арктическом регионе?- Наши арктические войска более приспособлены к боевым действиям в Арктике, чем северные европейцы. Налажена подготовка офицеров в Благовещенске, есть обмундирование, специальная техника. Этими секретами с европейцами мы, сами понимаете, делиться не будем.Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность и сохранить прежний уровень жизни, им нужно взаимодействовать с Россией. Для этого есть Арктический совет, деятельность которого в последнее время заморозилась, потому что у России там нет дружественных стран.Есть надежда, что с утратой США лидерства другие страны начнут проявлять самостоятельность и сблизятся с Россией. Прошедший саммит БРИКС в Казани это показал.- Недавно министр обороны Германии Писториус открыл объединенный штаб НАТО в Балтийском регионе в восточногерманском городе Росток. Как это повлияет на военное освоение Арктики Западом?- Арктика и Балтийское море взаимосвязаны, потому что та же Польша может подключиться к переброске войск в северные страны Европы. Давление на наше Балтийское море рассматривается странами НАТО как одна из технологий по оттягиванию наших сил от северных широт.Да и сам украинский кризис создавался для оттягивания сил России от Арктического театра военных действий. Это тоже входило в планы США и НАТО.Подробнее о ситуации в Арктике Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Шанс России в эпоху глобального потепления
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, арктика, сша, александр перенджиев, борис писториус, нато, украина.ру, брикс
Интервью, Россия, Арктика, США, Александр Перенджиев, Борис Писториус, НАТО, Украина.ру, БРИКС

Александр Перенджиев: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев

18:00 25.10.2024
 
© из личного архиваАлександр Перенджиев интервью
Александр Перенджиев интервью
© из личного архива
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Наши арктические войска более приспособлены к боевым действиям в Арктике, чем северные европейцы. Налажена подготовка офицеров в Благовещенске, есть обмундирование, специальная техника. Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность и сохранить прежний уровень жизни, им нужно взаимодействовать с Россией.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
В открытом письме сорока четырех ведущих специалистов-климатологов говорится, что в настоящее время идет процесс замедления Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. Это основные течения Атлантического океана, включая Гольфстрим, которые переносят тепло в Северное полушарие.
Ученые утверждают, что сначала похолодание и экстремальные погодные условия обрушатся на север Европы: Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию. Кроме того, под ударом окажется сельское хозяйство на северо-западе континента.
При этом из-за санкций, введённых в отношении России, учёные на Западе не могут получить доступ к важным данным об изменениях климата в Арктике.
- Александр Николаевич, есть ли политическое решение у этой проблемы?
- Гражданам Северной Европы нужно готовиться к жизни в более тяжелых климатических условиях. Так живут наши северные народы, ненцы (тундровые ненцы живут в районах, где зима длится около 230 дней, а температура воздуха опускается до –62 °C. - ред.), например. В таких же условиях находятся и жители города Дудинка. Якуты живут при -50, а северные европейцы, которые привыкли к мягкому климату, могут это не потянуть.
Им придется развивать новую инфраструктуру. Лучший способ для них — это экономическое взаимодействие с Россией, а не враждебное отношение к ней. Потому что именно у России есть и опыт, и инновационные разработки по освоению Арктики. Попытка стать игрушкой в руках США для силового отъема арктических ресурсов выйдет дороже.
Хотя руководство этих стран, видимо, собирается идти по этому пути. Предупреждение климатологов должно помочь пробиться росткам разумности в позиции стран Северной Европы.
Особое внимание я бы обратил на Финляндию. Она интереснее для нас, поскольку имеет самую протяжённую границу с Россией.
Военный политолог Александр Перенджиев
31 октября 2022, 15:05
Александр Перенджиев: кто он
- Сейчас на юге Финляндии проходит сразу три мероприятия боевой подготовки. Это учения на полигоне Похьянкангас с участием 1,5 тыс военнослужащих и 250 единиц техники, артиллерийские стрельбы и поисково-спасательная операция бригады береговой охраны. Насколько серьезным противником является Финляндия в Арктическом регионе?
- Наши арктические войска более приспособлены к боевым действиям в Арктике, чем северные европейцы. Налажена подготовка офицеров в Благовещенске, есть обмундирование, специальная техника. Этими секретами с европейцами мы, сами понимаете, делиться не будем.
Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность и сохранить прежний уровень жизни, им нужно взаимодействовать с Россией. Для этого есть Арктический совет, деятельность которого в последнее время заморозилась, потому что у России там нет дружественных стран.
Есть надежда, что с утратой США лидерства другие страны начнут проявлять самостоятельность и сблизятся с Россией. Прошедший саммит БРИКС в Казани это показал.
- Недавно министр обороны Германии Писториус открыл объединенный штаб НАТО в Балтийском регионе в восточногерманском городе Росток. Как это повлияет на военное освоение Арктики Западом?
- Арктика и Балтийское море взаимосвязаны, потому что та же Польша может подключиться к переброске войск в северные страны Европы. Давление на наше Балтийское море рассматривается странами НАТО как одна из технологий по оттягиванию наших сил от северных широт.
Да и сам украинский кризис создавался для оттягивания сил России от Арктического театра военных действий. Это тоже входило в планы США и НАТО.
Подробнее о ситуации в Арктике Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Шанс России в эпоху глобального потепления
 
ИнтервьюРоссияАрктикаСШААлександр ПеренджиевБорис ПисториусНАТОУкраина.руБРИКС
 
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