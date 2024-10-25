https://ukraina.ru/20241025/1058370348.html

Александр Перенджиев: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев

Александр Перенджиев: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев - 25.10.2024 Украина.ру

Александр Перенджиев: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев

Наши арктические войска более приспособлены к боевым действиям в Арктике, чем северные европейцы. Налажена подготовка офицеров в Благовещенске, есть обмундирование, специальная техника. Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность и сохранить прежний уровень жизни, им нужно взаимодействовать с Россией.

2024-10-25T18:00

2024-10-25T18:00

2024-10-25T18:00

интервью

россия

арктика

сша

александр перенджиев

борис писториус

нато

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брикс

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.В открытом письме сорока четырех ведущих специалистов-климатологов говорится, что в настоящее время идет процесс замедления Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. Это основные течения Атлантического океана, включая Гольфстрим, которые переносят тепло в Северное полушарие.Ученые утверждают, что сначала похолодание и экстремальные погодные условия обрушатся на север Европы: Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию. Кроме того, под ударом окажется сельское хозяйство на северо-западе континента.При этом из-за санкций, введённых в отношении России, учёные на Западе не могут получить доступ к важным данным об изменениях климата в Арктике.- Александр Николаевич, есть ли политическое решение у этой проблемы?- Гражданам Северной Европы нужно готовиться к жизни в более тяжелых климатических условиях. Так живут наши северные народы, ненцы (тундровые ненцы живут в районах, где зима длится около 230 дней, а температура воздуха опускается до –62 °C. - ред.), например. В таких же условиях находятся и жители города Дудинка. Якуты живут при -50, а северные европейцы, которые привыкли к мягкому климату, могут это не потянуть.Им придется развивать новую инфраструктуру. Лучший способ для них — это экономическое взаимодействие с Россией, а не враждебное отношение к ней. Потому что именно у России есть и опыт, и инновационные разработки по освоению Арктики. Попытка стать игрушкой в руках США для силового отъема арктических ресурсов выйдет дороже.Хотя руководство этих стран, видимо, собирается идти по этому пути. Предупреждение климатологов должно помочь пробиться росткам разумности в позиции стран Северной Европы.Особое внимание я бы обратил на Финляндию. Она интереснее для нас, поскольку имеет самую протяжённую границу с Россией.- Сейчас на юге Финляндии проходит сразу три мероприятия боевой подготовки. Это учения на полигоне Похьянкангас с участием 1,5 тыс военнослужащих и 250 единиц техники, артиллерийские стрельбы и поисково-спасательная операция бригады береговой охраны. Насколько серьезным противником является Финляндия в Арктическом регионе?- Наши арктические войска более приспособлены к боевым действиям в Арктике, чем северные европейцы. Налажена подготовка офицеров в Благовещенске, есть обмундирование, специальная техника. Этими секретами с европейцами мы, сами понимаете, делиться не будем.Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность и сохранить прежний уровень жизни, им нужно взаимодействовать с Россией. Для этого есть Арктический совет, деятельность которого в последнее время заморозилась, потому что у России там нет дружественных стран.Есть надежда, что с утратой США лидерства другие страны начнут проявлять самостоятельность и сблизятся с Россией. Прошедший саммит БРИКС в Казани это показал.- Недавно министр обороны Германии Писториус открыл объединенный штаб НАТО в Балтийском регионе в восточногерманском городе Росток. Как это повлияет на военное освоение Арктики Западом?- Арктика и Балтийское море взаимосвязаны, потому что та же Польша может подключиться к переброске войск в северные страны Европы. Давление на наше Балтийское море рассматривается странами НАТО как одна из технологий по оттягиванию наших сил от северных широт.Да и сам украинский кризис создавался для оттягивания сил России от Арктического театра военных действий. Это тоже входило в планы США и НАТО.Подробнее о ситуации в Арктике Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Шанс России в эпоху глобального потепления

https://ukraina.ru/20221031/1040337769.html

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арктика

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, россия, арктика, сша, александр перенджиев, борис писториус, нато, украина.ру, брикс