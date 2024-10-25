https://ukraina.ru/20241025/1058378054.html

ЕС провалился, но цели достиг. Почему во втором туре выборов в Молдавии Стояногло не догонит Санду

ЕС провалился, но цели достиг. Почему во втором туре выборов в Молдавии Стояногло не догонит Санду - 25.10.2024 Украина.ру

ЕС провалился, но цели достиг. Почему во втором туре выборов в Молдавии Стояногло не догонит Санду

Накануне второго тура президентских выборов в Молдавии, намеченных на 3 ноября, политическая обстановка в стране накаляется.

2024-10-25T18:24

2024-10-25T18:24

2024-10-25T18:24

эксклюзив

молдавия

выборы

цик

ес

дмитрий песков

игорь додон

голосование

оппозиция

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Один из кандидатов в президенты, экс-премьер Ион Кику, обратился в суд с требованием аннулировать результаты голосования, прошедшего 20 октября, так как в ходе него были допущены серьезные нарушения.Глава Гагаузии Евгения Гуцул тем временем сообщила об обысках, которые проводятся у жителей автономии, а полиция города Унгены подтвердила задержание лидера территориальной ячейки блока "Победа", подозреваемого якобы в подкупе избирателей.Молдавская оппозиция сомневается не только в результатах президентских выборов, но и в результатах референдума о вступлении страны в ЕС, который проходил параллельно с голосованием за кандидатуру будущего президента. На днях лидер политического блока "Победа" Илан Шор заявил, что оппозиция намерена оспаривать итоги этого народного волеизъявления. При этом он не исключил, что оспаривание результатов референдума пройдет на улице.При этом главная претензия, которую оппозиционные партии предъявляют ЦИК Молдавии, связана с странной динамикой подсчета голосов. Так, за ночь количество противников евроинтеграции Молдавии с 54% упало до 49%, однако к утру получился результат, который устраивает молдавские власти – 50,5% граждан якобы высказалось за вступление государства в Евросоюз.Эту цифру ЦИК объясняет голосами, полученными с участков, находящихся за границей, и голосами, полученными по почте от граждан Молдавии, проживающих в США и Канаде. Однако эти доводы звучат недостаточно убедительно как для самых молдавских избирателей, так и для нейтральных наблюдателей извне. Например, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 октября заявил, что "труднообъяснимые изменения в динамике подсчета голосов в ходе референдума" были видны невооруженным глазом. И хотя руководство Молдавии не утруждает себя, чтобы объяснить эти аномалии, специалисты задаются вопросами и с непониманием относятся к результатам голосования, отметил Песков.Можно ли в ближайшее время ожидать, что в Молдавии начнутся массовые уличные демонстрации, и что ждет страну после второго тура голосования на президентских выборах, в интервью Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", специалист по политическим процессам в Восточной Европе Максим Бардин.По его словам, молдавская оппозиция еще не раз будет поднимать вопрос о нарушениях, допущенных на референдуме и на выборах президента. Однако ей потребуются серьезные доказательства, отметил Бардин."Власти Молдавии в ответ будут молчать. Молчать будет и Евросоюз. ЕС результаты голосований устраивают. Ведь именно на территории стран Евросоюза было открыто беспрецедентное количество избирательных участков, на которых как раз-таки и был достигнут нужный для Кишинева и Брюсселя результат. Признавать нарушения на выборах, произошедшие на участках, которые были организованы на территории европейских стран, ЕС не будет", - сказал политолог, подчеркивая, что европейская бюрократия против себя не пойдет.Бардин считает, что какие-то масштабные волнения в Молдавии прогнозировать сложно, так как за прошедший год власти страны с помощью Бухареста и Брюсселя серьезно усилили полицейский корпус."Проходили частые совместные учения, в страну поставлялась спецтехника. Кишинев и Брюссель серьезно готовились. Ставка на этих выборах очень высока. ЕС и США выпускать Молдавию из сферы своего влияния не собираются", - рассказал эксперт.Бардин добавил, что настоящей целью референдума о евроинтеграции Молдавии было создание дополнительного политического механизма, с помощью которого можно оказывать давление на оппозицию. Ведь положительный (для властей) результат референдума совсем не означает автоматическое включение страны в Евросоюз, отметил он."Результаты голосования также не обязывают руководителей ЕС принимать какие-то радикальные решения. Для европейцев данный референдум стал определенным социологическим исследованием, выведенным на государственный уровень", - полагает политолог.Результаты этого "социологического исследования" получились неоднозначными, продолжил Бардин. Первым и главным выводом, который можно сделать на основании объявленных результатов референдума – это то, что голоса сторонников и противников внесения конституционных поправок о вступлении Молдавии в ЕС разделились практически пополам, заявил он."50,38% избирателей высказались за и 49,62% – против. Получается, что разрыв сторонников и противников составил менее 1%. Таким образом, можно констатировать, что состоявшийся референдум не консолидировал общество в едином стремлении избрать наконец-то глобальный стратегический курс, а, наоборот, разделил молдавский народ пополам. Создал некий политический антагонизм. Для любой страны наличие антагонистических социальных групп – это плохо", - отметил политолог.Второй вывод – результат референдума демонстрируют провал проевропейской политики нынешних властей и общее падение авторитета Евросоюза на постсоветском пространстве, продолжил эксперт. При этом он допустил, что 10-15 лет назад показатели одобрения были бы выше, так же, как и четыре года назад, когда Майя Санду только стала президентом Молдавии. А 30 лет назад процент поддержки подобных инициатив на восточноевропейском постсоветском пространстве был вообще запредельным, полагает Бардин.Бардин считает, что это исторический провал Евросоюза. При этом рейтинг ЕС рушится в тот момент, когда у власти в Молдавии находится самый-самый "демократический" и прозападный президент, которая четыре года назад хотела вернуть диаспору на Родину, добавил он."Но диаспора при проевропейском президенте на родину почему-то не вернулась и продолжила голосовать на зарубежных участках. Конечно, политический авторитет Майи Санду в глазах руководителей Евросоюза упал", - констатировал Бардин.Тем не менее, несмотря на политический провал, референдум достиг своей главной и истиной цели, так как по результатам голосования можно будет внести соответствующие изменения в конституцию, подчеркнул политолог. И тогда любые инициативы оппозиции, связанные с заявлениями о сближении с Россией или другими неевропейскими структурами можно будет рассматривать как антиконституционные, отметил он.Бардин также коснулся итогов первого тура президентских выборов. По его словам, в нем самое большое количество голосов ожидаемо собрали два кандидата – действующий президент, представитель партии PAS Майя Санду и выдвиженец от Социалистической партии Игоря Додона Александр Стояногло."Разрыв между кандидатами серьезный – почти 20% (42,45% против 25,98%). Вместе с тем, лидерам удалось показать более высокие результаты, чем те, которые прогнозировались в ходе агитационной кампании. Напомним, что рейтинг Майи Санду социологи определяли в 25-30%, а Александра Стояногло – 12-15%. Получается, что оба кандидата превысили прогнозируемые показатели", - рассказал эксперт.По его словам, прошлые и позапрошлые выборы президента Молдавии были очень драматичными - оба раза кандидаты сражались и опережали друг друга всего на несколько процентов. В 2016 году Игорь Додон победил Майю Санду, а уже в 2020 году Майя Санду победила Игоря Додона, сказал Бардин."В этот раз Игорь Додон в выборах президента не участвует, а социалисты по ряду не совсем понятных причин выдвинули Александра Стояногло, который все-таки не смог полностью трансформировать в свою пользу электоральный ресурс многолетнего лидера партии. Таким образом, прогнозировать исход борьбы в этом году сложно", - считает политолог.Он обратил внимание на то, что третье место в первом туре голосования занял лидер "Нашей Партии" Ренато Усатый, получивший почти 14% поддержки избирателей. Однако вряд ли эти голоса уйдут в пользу Александра Стояногло, сказал Бардин.Эксперт допустил, что в пользу лидера социалистов могут отойти часть голосов, поданных за экс-башкана Гагаузии Ирину Влах (5,38%) и известного пророссийскими инициативами Василия Тарлева (3,19%). Однако общая сумма указанных голосов вряд ли сможет помочь Александру Стояногло догнать Майю Санду, предполагает политолог.По его словам, такая ситуация во многом сложилась из-за того, что оппозиция не смогла выдвинуть единого кандидата, а власти страны, в свою очередь, оказывали по согласованию с Евросоюзом серьезное давление на представителей блока "Победа", которые являлись серьезными конкурентами для представителей PAS.Больше о результатах первого тура президентских выборов в Молдавии в материале Павла Котова Выборы Санду и референдум о ЕС. Молдавия - против, диаспора - за

https://ukraina.ru/20241024/1058316432.html

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Татьяна Стоянович

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, молдавия, выборы, цик, ес, дмитрий песков, игорь додон, голосование, оппозиция