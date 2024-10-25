Василий Порайко: красный командир украинской галицкой армии

Из разговора с Порайко я вынес впечатление убежденности. Если это и тупость, то тупость всего большевизма, все дальше погрязающего стихийно в дебрях жестокости и неправильной политики. Нечто в этом роде я и высказал в разговоре с ним. Он пожал плечами. Дескать, остаюсь при своем».

Поначалу Короленко видел в Порайко неглупого человека, но постепенно, по мере того как убеждался, что он мало чем отличается от остальных большевиков, разочаровался в нём.

Сам Порайко в Полтаве надолго не задержался и вскоре переехал в столичный Харьков, где некоторое время был зампредом малого Совнаркома УССР (так называлась комиссия при СНК, занимавшаяся решением технических вопросов неполитического характера, упраздненная к середине 20-х).

В 1927 года Порайко был назначен на должность наркома юстиции УССР и по совместительству стал генеральным прокурором республики. А еще три года спустя вышел на карьерный пик, став заместителем председателя СНК УССР. В этой должности он оставался целых семь лет — дольше чем где-либо еще. За этот период во главе СНК успели смениться два влиятельных политика — Влас Чубарь и Панас Любченко.

В августе 1937 года Любченко попал под раздачу и подвергся разгромной критике. Все обвинения он отрицал и в итоге прямо на пленуме ЦК КПУ покончил с собой. Это было воспринято большевиками как свидетельство правдивости всех обвинений против него, после чего началась зачистка всех работавших с Любченко.

Порайко был снят с поста и через несколько дней арестован.