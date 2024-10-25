Сырский подтвердил слова Путина о Курской области, пытаясь их опровергнуть - 25.10.2024 Украина.ру
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Сырский подтвердил слова Путина о Курской области, пытаясь их опровергнуть
Сырский подтвердил слова Путина о Курской области, пытаясь их опровергнуть - 25.10.2024 Украина.ру
Сырский подтвердил слова Путина о Курской области, пытаясь их опровергнуть
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что информация президента России Владимира Путина об окружении ВСУ на Курском направлении не соответствует действительности
2024-10-25T15:27
2024-10-25T15:27
новости
курская область
владимир путин
александр сырский
украина
россия
всу
окружение
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"Украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении третий месяц подряд", - заявил Сырский.Несколькими часами ранее Путин сказал в интервью журналистке Ольге Скабеевой, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области и даже знает об этом. Накануне в ходе итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что за месяц ВСУ потеряли на Курском направлении 26 тысяч человек и 19 тысяч единиц техники. Российский президент подытожил, что Украине следовало бы начать мирные переговоры, однако Киев этого не хочет.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Первое время Владимир Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). Однако совсем недавно он объявил, что задача была совсем другой."Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - заявил Зеленский, добавив, что украинские войска якобы продолжают сохранять позиции на захваченных российских территориях.Еще по теме: Окружить и ликвидировать: Сазонов о том, что будет с прорвавшейся в Курскую область группировкой ВСУ.
https://ukraina.ru/20241025/1058355079.html
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новости, курская область, владимир путин, александр сырский, украина, россия, всу, окружение
Новости, Курская область, Владимир Путин, Александр Сырский, Украина, Россия, ВСУ, окружение

Сырский подтвердил слова Путина о Курской области, пытаясь их опровергнуть

15:27 25.10.2024
 
Фото: Getty Images, Александр Сырский
Фото: Getty Images, Александр Сырский
Читать в
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что информация президента России Владимира Путина об окружении ВСУ на Курском направлении не соответствует действительности
"Украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении третий месяц подряд", - заявил Сырский.
Несколькими часами ранее Путин сказал в интервью журналистке Ольге Скабеевой, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области и даже знает об этом.
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Накануне в ходе итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что за месяц ВСУ потеряли на Курском направлении 26 тысяч человек и 19 тысяч единиц техники. Российский президент подытожил, что Украине следовало бы начать мирные переговоры, однако Киев этого не хочет.
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Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Первое время Владимир Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). Однако совсем недавно он объявил, что задача была совсем другой.
"Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - заявил Зеленский, добавив, что украинские войска якобы продолжают сохранять позиции на захваченных российских территориях.
Еще по теме: Окружить и ликвидировать: Сазонов о том, что будет с прорвавшейся в Курскую область группировкой ВСУ.
 
НовостиКурская областьВладимир ПутинАлександр СырскийУкраинаРоссияВСУокружение
 
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