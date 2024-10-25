Сырский подтвердил слова Путина о Курской области, пытаясь их опровергнуть
Фото: Getty Images, Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что информация президента России Владимира Путина об окружении ВСУ на Курском направлении не соответствует действительности
"Украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении третий месяц подряд", - заявил Сырский.
Несколькими часами ранее Путин сказал в интервью журналистке Ольге Скабеевой, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области и даже знает об этом.
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Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Первое время Владимир Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). Однако совсем недавно он объявил, что задача была совсем другой.
"Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - заявил Зеленский, добавив, что украинские войска якобы продолжают сохранять позиции на захваченных российских территориях.