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Показывают блокпосты и баррикады: в Киеве открылась выставка, посвященная майданам

Показывают блокпосты и баррикады: в Киеве открылась выставка, посвященная майданам - 25.10.2024 Украина.ру

Показывают блокпосты и баррикады: в Киеве открылась выставка, посвященная майданам

В Музее истории Киева презентовали выставку приуроченную к годовщинам Оранжевой революции и Евромайдана, сообщила Киевская городская администрация

2024-10-25T13:01

2024-10-25T13:01

2024-10-25T13:15

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"На выставке авторы проекта проанализировали и сравнили различные по своим функциям и форме архитектурные протестные проявления - крошечные домики на деревьях, большие накрытия, круглые домики, палатки, башни, блокпосты, похожие на крепости баррикады", - пишут местные паблики.Мероприятие совместно организовали Немецкий архитектурный музей, Музей Революции достоинства, а также Музей истории Киева, где "можно узнать об истории самых масштабных протестов мира и увидеть артефакты".Подробнее о жертвах Майдана - в материале Валерии Емельяновой Цена Майдана. Как изменилась жизнь для граждан Украины за десять лет на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, майдан, выставка