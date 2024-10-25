Показывают блокпосты и баррикады: в Киеве открылась выставка, посвященная майданам - 25.10.2024 Украина.ру
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Показывают блокпосты и баррикады: в Киеве открылась выставка, посвященная майданам
Показывают блокпосты и баррикады: в Киеве открылась выставка, посвященная майданам - 25.10.2024 Украина.ру
Показывают блокпосты и баррикады: в Киеве открылась выставка, посвященная майданам
В Музее истории Киева презентовали выставку приуроченную к годовщинам Оранжевой революции и Евромайдана, сообщила Киевская городская администрация
2024-10-25T13:01
2024-10-25T13:15
новости
киев
украина
майдан
выставка
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"На выставке авторы проекта проанализировали и сравнили различные по своим функциям и форме архитектурные протестные проявления - крошечные домики на деревьях, большие накрытия, круглые домики, палатки, башни, блокпосты, похожие на крепости баррикады", - пишут местные паблики.Мероприятие совместно организовали Немецкий архитектурный музей, Музей Революции достоинства, а также Музей истории Киева, где "можно узнать об истории самых масштабных протестов мира и увидеть артефакты".Подробнее о жертвах Майдана - в материале Валерии Емельяновой Цена Майдана. Как изменилась жизнь для граждан Украины за десять лет на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Украина, Майдан, выставка

Показывают блокпосты и баррикады: в Киеве открылась выставка, посвященная майданам

13:01 25.10.2024 (обновлено: 13:15 25.10.2024)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкРазвитие ситуации в Киеве
Развитие ситуации в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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В Музее истории Киева презентовали выставку приуроченную к годовщинам Оранжевой революции и Евромайдана, сообщила Киевская городская администрация
"На выставке авторы проекта проанализировали и сравнили различные по своим функциям и форме архитектурные протестные проявления - крошечные домики на деревьях, большие накрытия, круглые домики, палатки, башни, блокпосты, похожие на крепости баррикады", - пишут местные паблики.
Мероприятие совместно организовали Немецкий архитектурный музей, Музей Революции достоинства, а также Музей истории Киева, где "можно узнать об истории самых масштабных протестов мира и увидеть артефакты".
Подробнее о жертвах Майдана - в материале Валерии Емельяновой Цена Майдана. Как изменилась жизнь для граждан Украины за десять лет на сайте Украина.ру.
 
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