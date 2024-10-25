https://ukraina.ru/20241025/1058351895.html

Убить шамана. Майдан или смерть

Убить шамана. Майдан или смерть - 25.10.2024 Украина.ру

Убить шамана. Майдан или смерть

Выходившая на майдан публика, на вопрос, что вы будете делать, если постмайданная власть вновь окажется плохой, заявляла, что вновь выйдет на майдан и так будет выходить, пока власть не окажется хорошей.

2024-10-25T13:27

2024-10-25T13:27

2024-10-25T14:41

мнения

майдан

украина

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сбу

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Не так глупо, как кажется – метод не хуже иных прочих. Первобытные люди убивали шамана, потерявшего способность вовремя вызывать и прекращать дождь, назначая на его место нового. Если для получения результата надо было убить десять шаманов подряд – убивали десять.Современная демократическая процедура предполагает, что народ меняет власть ("убивает шамана") через определённые промежутки времени, в соответствии с определёнными правилами. Но бывают и экстраординарные – досрочные смены власти (как правило такая возможность заложена в процедуру изначально). Заявляя о готовности регулярно выходить на майдан, пока не будет выбрана достойная власть, майданарбайтеры всего лишь возвращались в седую древность, к прямому "убийству шамана" ("мирный" майдан не исключал прямого насилия и даже убийства, если "мирно" не получалось).Если бы в украинских условиях такой способ смены власти как майдан оказался наиболее эффективным, то и возразить было бы нечего. Но не оказался.Украинцы не верят власти, не хотят умирать на фронте, но на майдан не выходят. Неважно, что они говорят, что сейчас не время, что бунт сыграет на руку России и т.д. В 2004 и 2014 годах тоже было не время, а бунт играл на руку США, но их же это не остановило. Дело в том, что сдаться США они мечтали, а потерпеть поражение от России стесняются. Сама мысль о том, что можно проиграть "москалям" выводит их из состояния душевного равновесия.Поэтому, хоть власть Зеленского и действует вопреки государственным интересам Украины, на майдан никто не собирается. А значит, майдан, как механизм смены власти, оказался неэффективным, поскольку эффективным бывает только тот механизм, который обеспечивает наилучшую защиту актуальных интересов государства.В связи с этим приношу публике, до сих пор не сумевшей покинуть границы Украины, глубокие соболезнования. Если они не в состоянии использовать механизм майдана для смены власти, им остаётся только умереть. Зеленский вполне отчётливо продемонстрировал свою готовность воевать до последнего украинца, независимо даже от наличия или отсутствия поддержки Запада. Он явно рассчитывает на то, что "цивилизованный мир" не даст, а Россия не рискнёт полностью ликвидировать Украину и убить столько солдат ВСУ, сколько потребуется для решения этой проблемы.Зеленского можно понять, он защищает свои интересы, жертвуя для этого "всего лишь" интересами Украины как государства и жизнями её граждан.В последние недели, ТЦК перешли к массовым облавам в крупных украинских городах, на трассах, везде, где они могут рассчитывать на хороший улов. Украинские СМИ утверждают, что такая активность связана с требованием Зеленского обеспечить армии до конца года миллион свежего пополнения.Акция действительно выглядит скоординированной и направляемой с самого верха украинской власти. Пересматривается бронирование, которое должно сократиться в три раза. Вскрыты массовые злоупотребления при установлении инвалидности, идёт массовый пересмотр выданных инвалидностей. Численность ТЦК доросла до 110 тысяч человек (год назад их было 45 тысяч), а их полномочия фактически (а местами и юридически) серьёзно расширены.Возможно за счёт предпринятых сверхусилий Зеленскому удастся временно переломить тенденцию по сокращению количества ежемесячно мобилизуемых системой ТЦК (в 2022 году, не считая добровольцев, ТЦК мобилизовывали по 50 тысяч человек в месяц). Сейчас этот показатель опустился до 25 тысяч и продолжает падать. Для Зеленского будет большим успехом хотя бы на два месяца вновь вернуть количество мобилизуемых к пятидесяти тысячам в месяц. Затем оно всё равно упадёт к сегодняшним значениям и продолжит падение, так как люди найдут новые и возобновят старые способы уклонения от мобилизации.Но пятьдесят тысяч в месяц – слишком мало. Зеленский требует миллион, и этот миллион ему действительно нужен. Пятьсот тысяч надо немедленно (уже вчера) выделить Сырскому, чтобы он временно стабилизировал фронт, а 500 тысяч отправить в украинские и зарубежные учебные центры, для более-менее нормальной подготовки, чтобы к лету Сырский располагал вместо имеющегося сейчас деморализованного сброда, новым обученным и хорошо вооружённым пополнением.Зеленскому необходимо показать, что он может воевать ещё год и два, и три, делая цену победы (в том числе и по затратам времени) неприемлемой для России. Только так он может надеяться решить личные проблемы. Но ещё два года войны, это не менее трёх миллионов потерь для Украины. Где найти ещё два Зеленский разберётся потом, сейчас же, чтобы остановить начавшийся коллапс фронта ему срочно нужен миллион "готовых к земле" украинцев.Очень скоро Зеленский поймёт, что ТЦК с поставленной задачей не справляются. У него будет выбор: отправить на фронт 110 тысяч сотрудников ТЦК, 200 тысяч полицейских, 40 тысяч сотрудников СБУ, 10 тысяч прокуроров, 30 тысяч сотрудников МЧС (их и так понемногу мобилизуют) или найти более эффективный способ пополнения армии из традиционных источников.Первый способ кажется предпочтительным – сразу почти 400 тысяч готовых бойцов может отправиться на фронт. Но кто тогда будет охранять власть Зеленского в тылу и обеспечивать мобилизацию новых и новых контингентов? Зеленскому-то необходимо не 400 тысяч человек. а миллион сразу (до Нового года), и ещё два в течение следующего года.Поэтому Зеленский, скорее всего, отправит на фронт тысяч 50 силовиков, ошивающихся в тылу, чтобы повысить мотивацию остальных не задумываясь выполнять приказы. Для решения же стратегической задачи – мобилизации нужного ему количества будущих трупов, он уже к Новому году, если доживёт до этого времени, должен будет объявить на Украине тотальную мобилизацию, предусматривающую призыв на военную службу всех годных, независимо от возраста и пола.Для этого ему надо будет узаконить или неформально подтвердить давно практикуемую ТЦК доставку пойманных на улице на военно-врачебную комиссию. Далее, необходимо будет по умолчанию, или официально установить, что признание ВВК человека годным к службе, автоматически приравнивается к заключению контракта.Чтобы упростить работу и сократить бюрократию отдельные ТЦК надо будет прикомандировать к конкретным соединениям, а затем и подчинить их командирам. В таком случае, пойманные на улице могут уже к исходу первых суток оказываться в части. Сейчас на это требуется трое-четверо суток.Командирам соединений и частей, от уровня бригады и выше, а также командирам отдельных полков, батальонов и рот придётся предоставить право самостоятельной насильственной вербовки с целью оперативного восполнения убыли личного состава (можно сослаться на "передовой опыт британского флота, где насильственная вербовка практиковалась до начала XIX века).Чтобы в армию не отправляли совсем уж грудных младенцев и парализованных стариков, границы призывного возраста можно будет установить в пределах 15-75 лет. С учётом распространения призыва на женщин при наличных 17-19 миллионах населения подконтрольной Киеву Украины можно рассчитывать на 5-6 миллионов дополнительного мобилизационного ресурса.Работая широким бреднем и не будучи связаны какими-либо юридическими ограничениями, полиция и ТЦК за год 2-3 миллиона наберут, даже не снижая коррупционной нагрузки на систему. Они "зарабатывают" основные капиталы не на разовых откупах, а на "постоянных клиентах", которые каждые месяц покупают у них месячный "абонемент" на свободу. Этих не тронут (ну или постараются трогать поменьше) – они несут для ТЦК "золотые яйца". Остальные стройными рядами отправятся на смерть.Если Рада заартачится и откажется принимать нужные законы, Зеленский спокойно отправит её всем составом с окопы, а нужные решения проведёт через Совбез или примет на Ставке.Бывают ситуации, когда человеку, чтобы не умереть, надо убить врага, собирающегося убить его. Если украинцы хотят жить, выход у них один – убить Зеленского и пару десятков его приспешников.Дождь не идёт, шамана необходимо убить. Нужен новый шаман. Но механизм майдана, который украинцы собирались приспособить для смены власти, не работает, а другого у них нет. Придётся, видимо, самим умирать.О том, что думают о нынешней ситуации украинские эксперты - в статье Дмитрия Ковалевича "Еще не конец, но уже его начало. Украинские эксперты пытаются понять, зачем нацистам юные призывники"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20241016/1058126327.html

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мнения, майдан, украина, шаманы, владимир зеленский, россия, сша, александр сырский, вооруженные силы украины, сбу, мчс