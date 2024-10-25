"Нет возможности вывернуть карманы": Дуда отказался передать Киеву оружие, купленное в Республике Корея - 25.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241025/1058375759.html
"Нет возможности вывернуть карманы": Дуда отказался передать Киеву оружие, купленное в Республике Корея
"Нет возможности вывернуть карманы": Дуда отказался передать Киеву оружие, купленное в Республике Корея - 25.10.2024 Украина.ру
"Нет возможности вывернуть карманы": Дуда отказался передать Киеву оружие, купленное в Республике Корея
Президент Польши Анджей Дуда, находящийся с визитом в Южной Корее, прокомментировал, готова ли Варшава передать Киеву полученное от Сеула оружие, если власти Южной Кореи все же примут решение помочь Украине вооружениями. Слова Дуды 25 октября опубликовало издание RMF24
2024-10-25T17:10
2024-10-25T17:10
новости
киев
украина
польша
анджей дуда
владимир зеленский
мид
вооруженные силы украины
оружие
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/03/1045887156_0:17:2291:1306_1920x0_80_0_0_ae771253308aa7271c035adcf1442989.jpg
Журналисты RMF24 также акцентировали внимание на словах Владимира Зеленского, которые он произнес на прошлой неделе: "страны, которые не помогают Украине в ее оборонительной войне с Россией, например, выступают против поддержки ее оружием, не видели секретных приложений к плану победы, представленному Киевом своим союзникам".И действительно, пару дней назад заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский обнародовал информацию о том, что представители киевского режима не показали Польше тайные предложения своего "плана победы"."Это неправильно, ибо мы являемся страной, которая с самого начала и очень успешно помогала Украине. Мы не отправляли им каски, а отправили 320 танков, потом самолеты и многое другое. Мы также все время были политическим адвокатом Украины", - заявил Бартошевский, заключив, что "это неправильное поведение" Киева.Еще раньше глава МИДа Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста. Это поможет их возвращению на Украину и улучшению ситуации с мобилизацией в ВСУ.Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что Сеул пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, куда до сих пор входила Украина. Сказано это было через неделю после того, как Киев и Сеул обвинили Россию и КНДР в отправке 10-ти тысяч северокорейских военных на СВО.Подробнее об этом можно прочитать в материале На фоне истерии вокруг солдат КНДР: президент Южной Кореи пообещал Киеву летальное оружие.
https://ukraina.ru/20241022/1058272651.html
https://ukraina.ru/20241003/1057859790.html
киев
украина
польша
южная корея
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/03/1045887156_0:0:2037:1527_1920x0_80_0_0_59568522f6909c6ad96214a54e11b7de.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, польша, анджей дуда, владимир зеленский, мид, вооруженные силы украины, оружие, южная корея
Новости, Киев, Украина, Польша, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, МИД, Вооруженные силы Украины, оружие, Южная Корея

"Нет возможности вывернуть карманы": Дуда отказался передать Киеву оружие, купленное в Республике Корея

17:10 25.10.2024
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP / Czarek Sokolowski
Читать в
Президент Польши Анджей Дуда, находящийся с визитом в Южной Корее, прокомментировал, готова ли Варшава передать Киеву полученное от Сеула оружие, если власти Южной Кореи все же примут решение помочь Украине вооружениями. Слова Дуды 25 октября опубликовало издание RMF24
"Мой ответ был ясен - пока я президент - у нас нет возможности отдать кому-либо оружие, которое мы приобрели на миллиарды долларов из наших общих карманов, потому что это карманы налогоплательщиков, в последние годы для укрепления безопасности республики Польша", - заявил Дуда.
Журналисты RMF24 также акцентировали внимание на словах Владимира Зеленского, которые он произнес на прошлой неделе: "страны, которые не помогают Украине в ее оборонительной войне с Россией, например, выступают против поддержки ее оружием, не видели секретных приложений к плану победы, представленному Киевом своим союзникам".
И действительно, пару дней назад заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский обнародовал информацию о том, что представители киевского режима не показали Польше тайные предложения своего "плана победы".
"Это неправильно, ибо мы являемся страной, которая с самого начала и очень успешно помогала Украине. Мы не отправляли им каски, а отправили 320 танков, потом самолеты и многое другое. Мы также все время были политическим адвокатом Украины", - заявил Бартошевский, заключив, что "это неправильное поведение" Киева.
Города Мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
22 октября, 13:04
В МИД Польши возмутились, что Зеленский скрыл от них тайные пункты своего "плана победы"В Варшаве раскритиковали тот факт, что Владимир Зеленский не показал Польше тайные предложения своего "плана победы", которые, как он сам объявил, уже демонстрировал западным союзникам. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский в эфире польской радиостанции Radio ZET
Еще раньше глава МИДа Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста. Это поможет их возвращению на Украину и улучшению ситуации с мобилизацией в ВСУ.
Радослав Сикорский
3 октября, 12:53
Глава МИД Польши посоветовал странам ЕС "не субсидировать неповиновение" украинских беженцевСтраны ЕС должны прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста. Это поможет их возвращению на Украину и улучшению ситуации с мобилизацией в ВСУ. Такое заявление 3 октября в эфире "Польского радио" сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский
Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что Сеул пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, куда до сих пор входила Украина. Сказано это было через неделю после того, как Киев и Сеул обвинили Россию и КНДР в отправке 10-ти тысяч северокорейских военных на СВО.
Подробнее об этом можно прочитать в материале На фоне истерии вокруг солдат КНДР: президент Южной Кореи пообещал Киеву летальное оружие.
 
НовостиКиевУкраинаПольшаАнджей ДудаВладимир ЗеленскийМИДВооруженные силы УкраиныоружиеЮжная Корея
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:12Кто видел военных из КНДР на СВО, какие страны нужны в БРИКС и зачем всё это сегодня – Ищенко
17:10"Нет возможности вывернуть карманы": Дуда отказался передать Киеву оружие, купленное в Республике Корея
16:31"Из-за унижения": Зеленский отомстил Гутерришу за визит в Казань
16:29"Хочешь, справку о смерти покажу?". Сотрудники ТЦК залили водителя перцем за отказ покинуть машину
16:12Харрис № 2. У кандидата в президенты США от демократов есть свой серый кардинал
15:29Странный скандал под Черкассами: женщина указала военкому его место и получила ответ
15:27Сырский подтвердил слова Путина о Курской области, пытаясь их опровергнуть
14:55Власти призвали жителей Запорожья готовиться к зиме без света
14:54По следам БРИКС: глава украинского МИД полетел в турне в поисках "друзей"
14:18Приглашение Украины в НАТО и бесконечная война: в чём тайный смысл безумных планов Зеленского – Царёв
13:58Российское правительство упростило доступ в медучреждения для участников СВО
13:37Боец ММА, оправдывавший терроризм, отправился в зону СВО
13:32"Выводы не сделаны": украинский военкор простился с Селидово
13:27Убить шамана. Майдан или смерть
13:01Показывают блокпосты и баррикады: в Киеве открылась выставка, посвященная майданам
13:00Компромисс по Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 14:00 25 октября
12:49"Тактика обезлюживания в действии": как сегодня выглядит пгт Коренево в Курской области
12:45Путин высказался о компромиссах для урегулирования украинского вопроса
12:45Командир "Волков да Винчи"*, мечтавший убивать десятки тысяч людей в месяц, сбежал из Покровска в Австрию
12:21Корабль с российским космонавтом вернулся на Землю - "Роскосмос"
Лента новостейМолния