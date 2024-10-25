"Нет возможности вывернуть карманы": Дуда отказался передать Киеву оружие, купленное в Республике Корея
© AP / Czarek Sokolowski
© AP / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда, находящийся с визитом в Южной Корее, прокомментировал, готова ли Варшава передать Киеву полученное от Сеула оружие, если власти Южной Кореи все же примут решение помочь Украине вооружениями. Слова Дуды 25 октября опубликовало издание RMF24
"Мой ответ был ясен - пока я президент - у нас нет возможности отдать кому-либо оружие, которое мы приобрели на миллиарды долларов из наших общих карманов, потому что это карманы налогоплательщиков, в последние годы для укрепления безопасности республики Польша", - заявил Дуда.
Журналисты RMF24 также акцентировали внимание на словах Владимира Зеленского, которые он произнес на прошлой неделе: "страны, которые не помогают Украине в ее оборонительной войне с Россией, например, выступают против поддержки ее оружием, не видели секретных приложений к плану победы, представленному Киевом своим союзникам".
И действительно, пару дней назад заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский обнародовал информацию о том, что представители киевского режима не показали Польше тайные предложения своего "плана победы".
"Это неправильно, ибо мы являемся страной, которая с самого начала и очень успешно помогала Украине. Мы не отправляли им каски, а отправили 320 танков, потом самолеты и многое другое. Мы также все время были политическим адвокатом Украины", - заявил Бартошевский, заключив, что "это неправильное поведение" Киева.
22 октября, 13:04В МИД Польши возмутились, что Зеленский скрыл от них тайные пункты своего "плана победы"В Варшаве раскритиковали тот факт, что Владимир Зеленский не показал Польше тайные предложения своего "плана победы", которые, как он сам объявил, уже демонстрировал западным союзникам. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский в эфире польской радиостанции Radio ZET
3 октября, 12:53Глава МИД Польши посоветовал странам ЕС "не субсидировать неповиновение" украинских беженцевСтраны ЕС должны прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста. Это поможет их возвращению на Украину и улучшению ситуации с мобилизацией в ВСУ. Такое заявление 3 октября в эфире "Польского радио" сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский
Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что Сеул пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, куда до сих пор входила Украина. Сказано это было через неделю после того, как Киев и Сеул обвинили Россию и КНДР в отправке 10-ти тысяч северокорейских военных на СВО.
Подробнее об этом можно прочитать в материале На фоне истерии вокруг солдат КНДР: президент Южной Кореи пообещал Киеву летальное оружие.