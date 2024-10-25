https://ukraina.ru/20241025/1058375759.html

"Нет возможности вывернуть карманы": Дуда отказался передать Киеву оружие, купленное в Республике Корея

"Нет возможности вывернуть карманы": Дуда отказался передать Киеву оружие, купленное в Республике Корея - 25.10.2024 Украина.ру

"Нет возможности вывернуть карманы": Дуда отказался передать Киеву оружие, купленное в Республике Корея

Президент Польши Анджей Дуда, находящийся с визитом в Южной Корее, прокомментировал, готова ли Варшава передать Киеву полученное от Сеула оружие, если власти Южной Кореи все же примут решение помочь Украине вооружениями. Слова Дуды 25 октября опубликовало издание RMF24

2024-10-25T17:10

2024-10-25T17:10

2024-10-25T17:10

новости

киев

украина

польша

анджей дуда

владимир зеленский

мид

вооруженные силы украины

оружие

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/03/1045887156_0:17:2291:1306_1920x0_80_0_0_ae771253308aa7271c035adcf1442989.jpg

Журналисты RMF24 также акцентировали внимание на словах Владимира Зеленского, которые он произнес на прошлой неделе: "страны, которые не помогают Украине в ее оборонительной войне с Россией, например, выступают против поддержки ее оружием, не видели секретных приложений к плану победы, представленному Киевом своим союзникам".И действительно, пару дней назад заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский обнародовал информацию о том, что представители киевского режима не показали Польше тайные предложения своего "плана победы"."Это неправильно, ибо мы являемся страной, которая с самого начала и очень успешно помогала Украине. Мы не отправляли им каски, а отправили 320 танков, потом самолеты и многое другое. Мы также все время были политическим адвокатом Украины", - заявил Бартошевский, заключив, что "это неправильное поведение" Киева.Еще раньше глава МИДа Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста. Это поможет их возвращению на Украину и улучшению ситуации с мобилизацией в ВСУ.Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что Сеул пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, куда до сих пор входила Украина. Сказано это было через неделю после того, как Киев и Сеул обвинили Россию и КНДР в отправке 10-ти тысяч северокорейских военных на СВО.Подробнее об этом можно прочитать в материале На фоне истерии вокруг солдат КНДР: президент Южной Кореи пообещал Киеву летальное оружие.

https://ukraina.ru/20241022/1058272651.html

https://ukraina.ru/20241003/1057859790.html

киев

украина

польша

южная корея

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, польша, анджей дуда, владимир зеленский, мид, вооруженные силы украины, оружие, южная корея