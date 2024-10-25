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Странный скандал под Черкассами: женщина указала военкому его место и получила ответ

Странный скандал под Черкассами: женщина указала военкому его место и получила ответ - 25.10.2024 Украина.ру

Странный скандал под Черкассами: женщина указала военкому его место и получила ответ

В городе Смела Черкасской области замначальника местного ТЦК (аналог военкомата) выбил телефон из рук женщины, снимавшей видео о том, что он в разгар рабочего дня сидит в кафе. Об этом 25 октября сообщил телеканал "Суспільне"

2024-10-25T15:29

2024-10-25T15:29

2024-10-25T15:29

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телефон

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Местная жительница подошла к военкому и несколько раз задала ему вопрос, почему он прохлаждается в заведении общепита, когда должен быть на рабочем месте. Какое-то время он никак не реагировал на происходящее, затем резко выбил телефон из рук женщины.Позже она написала заявление в полицию и обратилась на телевидение, пожаловавшись, что она беременна, а военком посмел поднять на нее руку. Женщина показала СМИ, как с места конфликта ее забрала скорая и рассказала, что из-за стресса чуть не лишилась ребенка.Военком также дал комментарий "Суспільному", в котором сказал, что накануне попал в больницу и в тот день был не на работе."Взял стаканчик водички и решил присесть, потому что лечился от давления, и присел, чтобы перевести дыхание", - сказал он, уточнив, что выбил телефон, потому что "переживал за свою семью, потому что съемка могла вестись для РФ".Против военкома завели дело о хулиганстве.Тем временем ленты украинских СМИ не перестают пестреть роликами о том, как местные военкомы силой мобилизуют мужчин. Многие украинцы настроены по отношению к сотрудникам ТЦК крайне агрессивно и даже предлагают расправляться с ними.Еще по теме: "Хотела воевать, а не обслуживать": медик ВСУ пожаловалась на домогательства.

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новости, черкасская область, вооруженные силы украины, военком, телефон