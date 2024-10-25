"Выводы не сделаны": украинский военкор простился с Селидово
Фото: соцсети, украинский военкор Богдан Мирошников
Российские военные закрепились в многоэтажках на юге, востоке и в центре Селидово. Трассы в Вишневом и на Покровск (Красноармейск) уже под контролем ВС РФ. Это значит, что украинское командование не учло ошибок предыдущих потерянных городов. Об этом 25 октября в своем телеграм-канале написал украинский военкор Богдан Мирошников
"Общая ситуация такова, что горький опыт коксохима в Авдеевке, Очеретино или Новогродовке не заставил нас сделать выводы", - написал Мирошников.
Накануне военнослужащий ВСУ позывным Алекс констатировал, что российские силы успешно продвигаются в Селидово, закрепляясь в городской черте, заходя в город "целыми взводами".
Пару дней назад донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала в интервью изданию Украина.ру о ситуации в Донецкой Народной Республике (ДНР), уточнив, что Селидово буквально в паре шагов от освобождения.
"Два города на западе ДНР - Селидово и Курахово - вот-вот будут освобождены. Сейчас наблюдатели гадали, кто падет первым, предполагая, что это будет Курахово, но в последнее время все единодушны в том, что первым будет освобождено все-таки Селидово", - сказала Бобкова.
Она отметила, что город фактически окружен, и это значит, что уже в самое ближайшее время ВСУ в этом населенном пункте окажутся в кольце.
21 октября, 05:44Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону КураховоДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на Донецком фронте и о том, почему важно для российской группировки в ДНР было освободить Угледар, а также Селидово и Курахово
Тем временем Владимира Зеленского снова обвиняют в нежелании отдавать ВСУ своевременные приказы об отступлении. В частности, издание Al Mayadeen отметило, что дорогостоящее и хаотичное отступление украинских войск из Угледара стало результатом отказа властей страны оставить город несмотря на то, что он был окружен российскими войсками.
2 октября, 11:28"Кипиш на флангах": лейтенант ВСУ раскритиковал командование за попытку "сложить всех пацанов"Лейтенант ВСУ с позывным Алекс раскритиковал свое командование за поздний вывод войск из Угледара. Он заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели. Его слова 2 октября опубликовал украинский телеграм-канал "Страна.ua"
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Серебрянку и Николаевку.
Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка) и прорвали оборону ВСУ в городе Часов Яр.
Подробности о событиях, происходящих в Селидово, читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Селидово фактически освобождено. Город достаётся российской армии малой кровью.