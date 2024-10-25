"Выводы не сделаны": украинский военкор простился с Селидово - 25.10.2024 Украина.ру
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"Выводы не сделаны": украинский военкор простился с Селидово
"Выводы не сделаны": украинский военкор простился с Селидово - 25.10.2024 Украина.ру
"Выводы не сделаны": украинский военкор простился с Селидово
Российские военные закрепились в многоэтажках на юге, востоке и в центре Селидово. Трассы в Вишневом и на Покровск (Красноармейск) уже под контролем ВС РФ. Это значит, что украинское командование не учло ошибок предыдущих потерянных городов. Об этом 25 октября в своем телеграм-канале написал украинский военкор Богдан Мирошников
2024-10-25T13:32
2024-10-25T13:32
селидово
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина.ру
вс рф
город
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Накануне военнослужащий ВСУ позывным Алекс констатировал, что российские силы успешно продвигаются в Селидово, закрепляясь в городской черте, заходя в город "целыми взводами". Пару дней назад донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала в интервью изданию Украина.ру о ситуации в Донецкой Народной Республике (ДНР), уточнив, что Селидово буквально в паре шагов от освобождения."Два города на западе ДНР - Селидово и Курахово - вот-вот будут освобождены. Сейчас наблюдатели гадали, кто падет первым, предполагая, что это будет Курахово, но в последнее время все единодушны в том, что первым будет освобождено все-таки Селидово", - сказала Бобкова.Она отметила, что город фактически окружен, и это значит, что уже в самое ближайшее время ВСУ в этом населенном пункте окажутся в кольце.Тем временем Владимира Зеленского снова обвиняют в нежелании отдавать ВСУ своевременные приказы об отступлении. В частности, издание Al Mayadeen отметило, что дорогостоящее и хаотичное отступление украинских войск из Угледара стало результатом отказа властей страны оставить город несмотря на то, что он был окружен российскими войсками.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Серебрянку и Николаевку.Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка) и прорвали оборону ВСУ в городе Часов Яр.Подробности о событиях, происходящих в Селидово, читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Селидово фактически освобождено. Город достаётся российской армии малой кровью.
https://ukraina.ru/20241024/1058321125.html
https://ukraina.ru/20241021/1058230171.html
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селидово
донецкая народная республика
россия
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селидово, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф, город
Селидово, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВС РФ, город

"Выводы не сделаны": украинский военкор простился с Селидово

13:32 25.10.2024
 
Фото: соцсети, украинский военкор Богдан Мирошников
Фото: соцсети, украинский военкор Богдан Мирошников
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Российские военные закрепились в многоэтажках на юге, востоке и в центре Селидово. Трассы в Вишневом и на Покровск (Красноармейск) уже под контролем ВС РФ. Это значит, что украинское командование не учло ошибок предыдущих потерянных городов. Об этом 25 октября в своем телеграм-канале написал украинский военкор Богдан Мирошников
"Общая ситуация такова, что горький опыт коксохима в Авдеевке, Очеретино или Новогродовке не заставил нас сделать выводы", - написал Мирошников.
Накануне военнослужащий ВСУ позывным Алекс констатировал, что российские силы успешно продвигаются в Селидово, закрепляясь в городской черте, заходя в город "целыми взводами".
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Пару дней назад донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала в интервью изданию Украина.ру о ситуации в Донецкой Народной Республике (ДНР), уточнив, что Селидово буквально в паре шагов от освобождения.
"Два города на западе ДНР - Селидово и Курахово - вот-вот будут освобождены. Сейчас наблюдатели гадали, кто падет первым, предполагая, что это будет Курахово, но в последнее время все единодушны в том, что первым будет освобождено все-таки Селидово", - сказала Бобкова.
Она отметила, что город фактически окружен, и это значит, что уже в самое ближайшее время ВСУ в этом населенном пункте окажутся в кольце.
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Тем временем Владимира Зеленского снова обвиняют в нежелании отдавать ВСУ своевременные приказы об отступлении. В частности, издание Al Mayadeen отметило, что дорогостоящее и хаотичное отступление украинских войск из Угледара стало результатом отказа властей страны оставить город несмотря на то, что он был окружен российскими войсками.
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ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Серебрянку и Николаевку.
Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка) и прорвали оборону ВСУ в городе Часов Яр.
Подробности о событиях, происходящих в Селидово, читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Селидово фактически освобождено. Город достаётся российской армии малой кровью.
 
СелидовоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина.руВС РФгород
 
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