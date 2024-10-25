https://ukraina.ru/20241025/1058371960.html

Харрис № 2. У кандидата в президенты США от демократов есть свой серый кардинал

Харрис № 2. У кандидата в президенты США от демократов есть свой серый кардинал - 25.10.2024 Украина.ру

Харрис № 2. У кандидата в президенты США от демократов есть свой серый кардинал

Американские политики зачастую в своей карьере уповают на близких родственников. Те состоят при них советниками, ведут предвыборные кампании, агитируют, но всегда остаются несколько в тени. Кандидат в президенты США Камала Харрис не стала исключением. Более того, сестринской поддержке она многим обязана в своей карьере

2024-10-25T16:12

2024-10-25T16:12

2024-10-25T16:12

эксклюзив

сша

камала харрис

демократическая партия

сестра

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Девочки из книгиО родителях действующего вице-президента Соединенных Штатов написано уже не мало. Эмигрантка из Индии Шамала Гопалан – ученая, исследовательница рака груди. Дональд Харрис – экономист, профессор Гарварда, родом с Ямайки.Чуть меньше говорят о сестре Камалы Харрис – Майе Харрис. Она родилась в 1967 году в штате Иллинойс, где ее мать и отец работали преподавателями в местном университете. В семье тогда уже был ребенок, Майя младше Камалы на три года.Несмотря на этническое происхождение родителей, девочки воспитывались в духе баптизма, хотя с подачи матери не забывали про индуизм, изредка посещая все вместе индуистские храмы.В 2020 году, на волне карьерного взлета Камалы, дочь Майи Мина Харрис опубликовала детскую книгу под названием "Большая идея Камалы и Майи", главные героини которых практически полностью списаны с ее матери и тёти.В ней рассказывается о детстве двух сестер, которое проходит в многоквартирном доме, из-за чего девочки испытывают нехватку в месте для игр. Героини решают превратить пустырь во дворе в детскую площадку. Денег у них нет, а взрослые им не помогают. Тогда они решают добыть нужную сумму самостоятельно, устроив распродажу своих вещей и привлекают к своей затее других сверстников. Заканчивается все тем, что необходимые деньги собраны, площадка построена.В биографии Камалы Харрис говорится, что ей с сестрой в юные годы приходилось сталкиваться с расизмом, который был еще живуч в те годы в США. Так, после развода родителей они приезжали к отцу, а соседским детям запрещали играть с ними из-за цвета их кожи.Адвокат и правозащитникКогда Майе было 9 лет, вместе с сестрой и матерью они переехали в Монреаль. В начале 1980-х Камала и Майя вернулись в США, где их пути постепенно расходятся. Старшая поступила в Говардский университет в Вашингтоне, а младшая – в Калифорнийский университет в Беркли.Обе они вскоре поймут, что юриспруденция – их судьба. Камала придет к этому выводу позже, сначала она получила диплом по политологии и экономике, а уже потом закончила Колледж права при Калифорнийском университете.Майя, став адвокатом, закончила еще и Стэнфорд, после чего решила дальше работать именно как юрист, в то время как Камала устроилась помощником прокурора в Окленде.Первая ее должность после окончания вуза – судебный клерк в Калифорнии. В 1994 году она присоединилась к одной из юридических фирм в Сан-Франциско, где занималась гражданскими и уголовными делами. Кроме практической работы адвокатом, ее также привлекало преподавание. В 29 лет она стала деканом школы права Линкольна в Сан-Хосе.Кроме этого, она также занималась правозащитой в ранге старшего сотрудника исследовательского института PolicyLink. В этой организации она занималась проблемами реформы полиции. В этой части ее карьеры вершиной стала должность исполнительного директора Американского союза гражданских свобод в Северной Калифорнии – крупнейшего филиала этой структуры. Ее профилем там стали судебные тяжбы, организационные вопросы, связи со СМИ и т.д. В 2003 году Майя Харрис возглавила кампанию по запрету госагентствам запрашивать расовые и этнические данные.Похожие функции она выполняла и в благотворительном фонде Форда – организации по продвижению демократии, прав человека и прочего. Туда она была назначена в 2008 году.Советы для КлинтонВ политику Майя Харрис пришла в 2016 году, поддержав кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Была там она не рядовым активистом, а политическим советником Клинтон, причем входила в тройку главных из них.После поражения кандидата от Демпартии Дональду Трампу, Майя Харрис год отработала на телевидении. На одном из каналов она стала политическим и юридическим экспертом.Второй заход в большую американскую политику случился у нее в 2019 году. Ее сестра тогда изъявила желание заявиться на президентские праймериз от демократов, Майя встала у руля ее избирательной кампании. Оценивать ее в этой роли затруднительно, так как кампания быстро свернулась еще до праймериз.На выборы пошел в итоге Джо Байден, а Харрис-старшая стала при нем вице-президентом.Майя Харрис жената на Тони Уэсте – главном юристе компании Uber. Он тоже является выпускником Стэнфорда, там же они и познакомились, однако отношения начали уже после выпуска из вуза. В брак вступили в 1998 году.У младшей Харрис есть дочь Мина, автор той самой книги про детские годы Камалы и Майи. Ее отец неизвестен, его имя не раскрывается. Майя Харрис родила ее в 17 лет в 1984 году вскоре после окончания старшей школы.Мина Харрис также не чурается политики и охотно помогает своей матери и тете. Когда последняя избиралась в Сенат в 2016 году, Мина занимала должность ее старшего советника по политике и коммуникациям. Сама она выпускница Гарварда, имеет степень доктора права. На досуге занимается театральным продюсированием, имеет театральную премию за организацию мюзикла.Женская линия семейства Харрис во всю выжимает политический капитал из своего положения. Все трое (Камала, Майя и Мина) идеально встроены в демократическую повестку: защита прав меньшинств, равенство полов, борьба со всевозможной дискриминацией.Нюанс в том, что на одной лишь повестке въехать в Белый дом вряд ли получится. Соединенные Штаты погрязли в сложных экономических, социальных проблемах, не все ладится и на внешнем контуре. В этих вопросах Майя и Мина вряд ли могут посоветовать своей родственнице что-то дельное.Большие интервью - большая проблема для Камалы Харрис. Об очередном таком фиаско - в материале издания Украина.ру "Эти неловкие 30 минут". Интервью Fox News превратилось для Харрис в катастрофу.

https://ukraina.ru/20241018/1058188894.html

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эксклюзив, сша, камала харрис, демократическая партия, сестра