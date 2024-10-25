Приглашение Украины в НАТО и бесконечная война: в чём тайный смысл безумных планов Зеленского – Царёв - 25.10.2024 Украина.ру
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Приглашение Украины в НАТО и бесконечная война: в чём тайный смысл безумных планов Зеленского – Царёв
Приглашение Украины в НАТО и бесконечная война: в чём тайный смысл безумных планов Зеленского – Царёв - 25.10.2024 Украина.ру
Приглашение Украины в НАТО и бесконечная война: в чём тайный смысл безумных планов Зеленского – Царёв
Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги саммита БРИКС, состоявшегося на этой неделе в Казани и... Украина.ру, 25.10.2024
2024-10-25T14:18
2024-10-25T14:18
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Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги саммита БРИКС, состоявшегося на этой неделе в Казани и реакцию на это мероприятие со стороны Запада и Украины, а также рассказал, зачем разыгрывают "карту КНДР" и что скрывается за неадекватными, на первый взгляд, действиями Зеленского. Кроме того, он дал прогнозы по осенней кампании ВС РФ на фронте и по последствиям президентских выборов в США.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:41 – О саммите БРИКС и реакции на него;05:01 – О стремлении к миру и нарушении договорённостей;08:42 – О "карте КНДР" в СВО;15:08 – Прогноз ситуации на фронте;17:01 – О выборах в США. *В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.#Царёв #Гутерриш #БРИКС #президент #ООН #Путин #Индия #Китай #КНР #Россия #РФ #Казань #резолюция #конфликт #война #СВО #спецоперация #саммит #Курск #энергетика #НАТО #Донбасс #АЭС #Зеленский #КНДР #Корея #СевернаяКорея #ВСУ #Донецк #Луганск #ДНР #Путин #ЛНР #Херсон #Запорожье #Трамп #Харрис #выборы #США #деньги #ЗВР #резервы #Днепропетровск #Курахово #Покровск #КрасноармейскТГ-канал Олега Царёва: t.me/olegtsarovНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, нато, сша, владимир зеленский, олег царев, брикс, видео
Новости, Украина, Россия, НАТО, США, Владимир Зеленский, Олег Царев, БРИКС, Видео

Приглашение Украины в НАТО и бесконечная война: в чём тайный смысл безумных планов Зеленского – Царёв

14:18 25.10.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги саммита БРИКС, состоявшегося на этой неделе в Казани и реакцию на это мероприятие со стороны Запада и Украины, а также рассказал, зачем разыгрывают "карту КНДР" и что скрывается за неадекватными, на первый взгляд, действиями Зеленского. Кроме того, он дал прогнозы по осенней кампании ВС РФ на фронте и по последствиям президентских выборов в США.

❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.

00:41 – О саммите БРИКС и реакции на него;
05:01 – О стремлении к миру и нарушении договорённостей;
08:42 – О "карте КНДР" в СВО;
15:08 – Прогноз ситуации на фронте;
17:01 – О выборах в США.

*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

#Царёв #Гутерриш #БРИКС #президент #ООН #Путин #Индия #Китай #КНР #Россия #РФ #Казань #резолюция #конфликт #война #СВО #спецоперация #саммит #Курск #энергетика #НАТО #Донбасс #АЭС #Зеленский #КНДР #Корея #СевернаяКорея #ВСУ #Донецк #Луганск #ДНР #Путин #ЛНР #Херсон #Запорожье #Трамп #Харрис #выборы #США #деньги #ЗВР #резервы #Днепропетровск #Курахово #Покровск #Красноармейск

ТГ-канал Олега Царёва: t.me/olegtsarov

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"Там так и написано": Путин пошутил о реакции Запада на новый виток дружбы России и КНДРНа сообщение о том, что Россия и КНДР ратифицировали договор, предусматривающий военную помощь при нападении на одну из стран, Запад отреагировал "взрывом". На это президент РФ Владимир Путин отреагировал шуткой во время интервью Журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия"
 
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