Приглашение Украины в НАТО и бесконечная война: в чём тайный смысл безумных планов Зеленского – Царёв
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги саммита БРИКС, состоявшегося на этой неделе в Казани и реакцию на это мероприятие со стороны Запада и Украины, а также рассказал, зачем разыгрывают "карту КНДР" и что скрывается за неадекватными, на первый взгляд, действиями Зеленского. Кроме того, он дал прогнозы по осенней кампании ВС РФ на фронте и по последствиям президентских выборов в США.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:41 – О саммите БРИКС и реакции на него;
05:01 – О стремлении к миру и нарушении договорённостей;
08:42 – О "карте КНДР" в СВО;
15:08 – Прогноз ситуации на фронте;
17:01 – О выборах в США.
*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
#Царёв #Гутерриш #БРИКС #президент #ООН #Путин #Индия #Китай #КНР #Россия #РФ #Казань #резолюция #конфликт #война #СВО #спецоперация #саммит #Курск #энергетика #НАТО #Донбасс #АЭС #Зеленский #КНДР #Корея #СевернаяКорея #ВСУ #Донецк #Луганск #ДНР #Путин #ЛНР #Херсон #Запорожье #Трамп #Харрис #выборы #США #деньги #ЗВР #резервы #Днепропетровск #Курахово #Покровск #Красноармейск
ТГ-канал Олега Царёва: t.me/olegtsarov
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:41 – О саммите БРИКС и реакции на него;
05:01 – О стремлении к миру и нарушении договорённостей;
08:42 – О "карте КНДР" в СВО;
15:08 – Прогноз ситуации на фронте;
17:01 – О выборах в США.
*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
#Царёв #Гутерриш #БРИКС #президент #ООН #Путин #Индия #Китай #КНР #Россия #РФ #Казань #резолюция #конфликт #война #СВО #спецоперация #саммит #Курск #энергетика #НАТО #Донбасс #АЭС #Зеленский #КНДР #Корея #СевернаяКорея #ВСУ #Донецк #Луганск #ДНР #Путин #ЛНР #Херсон #Запорожье #Трамп #Харрис #выборы #США #деньги #ЗВР #резервы #Днепропетровск #Курахово #Покровск #Красноармейск
ТГ-канал Олега Царёва: t.me/olegtsarov
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
10:58"Там так и написано": Путин пошутил о реакции Запада на новый виток дружбы России и КНДРНа сообщение о том, что Россия и КНДР ратифицировали договор, предусматривающий военную помощь при нападении на одну из стран, Запад отреагировал "взрывом". На это президент РФ Владимир Путин отреагировал шуткой во время интервью Журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия"