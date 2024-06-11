Алексей Кузнецов: В Германии досрочных выборов не будет, во Франции Макрон ответит за возрождение нацизма - 11.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240611/1055594076.html
Алексей Кузнецов: В Германии досрочных выборов не будет, во Франции Макрон ответит за возрождение нацизма
Алексей Кузнецов: В Германии досрочных выборов не будет, во Франции Макрон ответит за возрождение нацизма - 11.06.2024 Украина.ру
Алексей Кузнецов: В Германии досрочных выборов не будет, во Франции Макрон ответит за возрождение нацизма
События на Украине — в немалой степени результат череды просчетов политиков Запада. В результате все европейское неприличие, которое в 70–90-е годы пытались спрятать, выплыло на поверхность.
2024-06-11T05:30
2024-06-11T05:30
интервью
выборы
ес
украина
россия
миграционный кризис
германия
эммануэль макрон
олаф шольц
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0b/1055594577_0:55:3071:1782_1920x0_80_0_0_496e74ef6b02a429974124faf2346bdd.jpg.webp
Директор ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН, член РСМД Алексей Кузнецов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, что как влияют на мировые процессы, в том числе на украинский кризис, выборы в Европарламент.Выборы в Европарламент прошли в условиях жестких ограничений и отсутствии честной конкурентной борьбы, оценила голосование глава МИД России Мария Захарова.— Алексей Владимирович, выступая на конференции в ММПЦ "Россия сегодня", вы отметили, что роль Европарламента в Европе растет. А как это коррелируется с тем, что он находится в полной зависимости от Еврокомиссии?— На наднациональном уровне в ЕС нет классического разделения властей, причем Европарламент всегда был не самым влиятельным институтом. Вместе с тем за последние десятилетия наблюдается тенденция к усилению роли именно Европарламента. Это отражает настроения избирателей, которые в основном не считают властную систему на уровне ЕС особо демократической.— Поддерживают ли европейцы официальную позицию евроэлит в отношении конфликта России и Украины?— Среди простого населения в ЕС отношение к России неоднозначное. Более того, оно заметно различается по странам. Однако нельзя сбрасывать со счетов негативное влияние антироссийской пропаганды большинства СМИ в странах ЕС. Более того, даже на уровне научно-образовательного сообщества сейчас проводится официальная политика замалчивания правды о России.— Есть страны, которые не на виду, например, Дания, Испания и другие. Какие процессы там происходят ввиду выборов в Европарламент?— В значительной мере повышенный интерес к Германии и Франции связан с количеством мест, которые получают депутаты от этих стран: соответственно 96 и 81. То есть в сумме это почти четверть.Но и Испания в этот раз выбирала уже 61 депутата (вместо 59 в прошлый раз). Там без особых сюрпризов: Народная партия получила 22 мандата, прибавив 9 мест, социалисты (ИСРП) – 20 мест. Однако и в прошлом году на национальных выборах был похожий результат.В Европарламент прошли еще 8 объединений, причем самый заметный результат (6 мест) достигла испанская партия праворадикальных евроскептиков "Голос" (Vox).Дания интересна скорее иным политическим ландшафтом, чем ЕС.В среднем — из 15 мест три либеральные партии из фракции "Обновляя Европу" получат в сумме 4 мандата, а по 3 достанется социалистам и зеленым. Партии, входящие в Европейскую народную партию выиграли лишь 2 мандата.— Вы отметили на прессконференции, что впервые в истории Германии намечается очевидное разделение страны: на западную Германию и бывшую ГДР. Что значит такой раскол для самой Германии и для ЕС в целом? Шольц лишится власти?— В Германии и раньше, в бытность ГДР, голосовали по-другому. Но впервые за исключением трех городов-земель граница между победителями четко прошла между Западом и Востоком. Если в бывшей ГДР лидирует "Альтернатива для Германии", то в "старых" землях – ХДС/ХСС.Однако пока Шольц власти не лишится, так как особой необходимости объявлять досрочные выборы по аналогии с Францией в Германии нет. К тому же "Альтернативу для Германии" никто не захочет пустить в правящую коалицию на федеральном уровне. А в одиночку, разумеется, им далеко до победы.— Макрон распустил парламент и объявил внеочередные выборы на 30 июня. Притихнет ли он со своей воинственной риторикой, чтобы остаться у власти, или пойдет на обострение и прямой конфликт НАТО и России?— Трудно сказать. Макрона нельзя отнести к мудрым политикам. Думаю, многие французы не в восторге, что Макрон пренебрегает заслугами Франции в борьбе с нацизмом, призывая воевать не понятно за что и возрождая имидж страны как колониальной империи, повинной в зверствах по всему миру.— Вы отметили, что миграционный кризис в Европе гораздо более серьезная проблема нежели внимание ЕС к Украине. Это может быть выгодным России?— Я бы не радовался миграционному кризису в ЕС.Нам лучше думать о решении собственных проблем, поскольку слабость ЕС сама по себе не поможет России, сыграв скорее на руку другим, более динамичным конкурентам. Тому же Китаю.— В Европе раскол в вопросе: бить или не бить по "старой" России западным оружием. С чем связано это?— В странах Евросоюза есть разные силы и история взаимоотношений с нашим государством. Для одних стран это в какой-то степени реванш за разгром нацизма советскими солдатами.Для других — это попытка изменить баланс сил в мире не своими руками. Это фактически потомки колонизаторов, весьма респектабельных, которые считали, например, что в Бельгийском Конго можно отрубать руки детям за невыполнение норм труда, а в Европе нельзя бранными словами к оппонентам обращаться, потому что это будет очень некрасиво.Такие традиции в Европейском Союзе тоже сильны. И мы все это видим.Другое дело, ужасно, что все это европейское неприличие, которое в 70–90-е годы пытались спрятать, выплыло на поверхность. Сейчас под предлогом конфликта на Украине, видимо, по принципу война все спишет, это выходит наружу.Однако нельзя забывать, что Евросоюз не отошел в целом от демократических основ, и надо бы было население тоже спрашивать.Например, соцопрос в Польше, показал, что в случае начала войны Польши с Россией более ⅔ населения сбегут из страны. И столько же поляков хотят, чтобы, в случае начала вооруженного конфликта с Россией, границы Польши оставались открытыми.При этом не уверен, что депутаты Европарламента, функционеры партии побегут первыми на фронт.— Какой, на ваш взгляд, должна быть мирная альтернатива решения украинского вопроса, на которую пойдут в ЕС и США и которая будет полностью соответствовать нашим интересам?— К сожалению, события на Украине и вокруг нее — в немалой степени результат череды просчетов не очень профессиональных европейских и американских политиков.Они цинично, ради достижения отнюдь не благородных целей, а довольно ясных корыстных интересов, стимулировали кровопролитие не у себя дома. И также использовали различные инструменты недобросовестной конкуренции, вплоть до незаконной конфискации чужой собственности.Всё это завело нынешний миропорядок в тупик. Понадобится не один месяц, чтобы в ЕС началось отрезвление элит.О том, какое будущее Запад готовит Зеленскому, в интервью Из камуфляжа во фрак. Максим Бардин о том, какую должность Зеленскому готовит Вашингтон после Украины
https://ukraina.ru/20240611/1055589992.html
https://ukraina.ru/20240610/1055582810.html
https://ukraina.ru/20240530/1055367868.html
https://ukraina.ru/20240605/1055480473.html
украина
россия
германия
франция
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0b/1055594577_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3e6b3c1bcfb4cd1d64a2b0542bbff099.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, выборы, ес, украина, россия, миграционный кризис, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, европарламент, франция, польша
Интервью, выборы, ЕС, Украина, Россия, миграционный кризис, Германия, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Европарламент, Франция, Польша

Алексей Кузнецов: В Германии досрочных выборов не будет, во Франции Макрон ответит за возрождение нацизма

05:30 11.06.2024
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкАлексей Кузнецов
Алексей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
События на Украине — в немалой степени результат череды просчетов политиков Запада. В результате все европейское неприличие, которое в 70–90-е годы пытались спрятать, выплыло на поверхность.
Директор ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН, член РСМД Алексей Кузнецов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, что как влияют на мировые процессы, в том числе на украинский кризис, выборы в Европарламент.
Выборы в Европарламент прошли в условиях жестких ограничений и отсутствии честной конкурентной борьбы, оценила голосование глава МИД России Мария Захарова.
— Алексей Владимирович, выступая на конференции в ММПЦ "Россия сегодня", вы отметили, что роль Европарламента в Европе растет. А как это коррелируется с тем, что он находится в полной зависимости от Еврокомиссии?
— На наднациональном уровне в ЕС нет классического разделения властей, причем Европарламент всегда был не самым влиятельным институтом.
Вместе с тем за последние десятилетия наблюдается тенденция к усилению роли именно Европарламента. Это отражает настроения избирателей, которые в основном не считают властную систему на уровне ЕС особо демократической.
— Поддерживают ли европейцы официальную позицию евроэлит в отношении конфликта России и Украины?
— Среди простого населения в ЕС отношение к России неоднозначное. Более того, оно заметно различается по странам.
Однако нельзя сбрасывать со счетов негативное влияние антироссийской пропаганды большинства СМИ в странах ЕС. Более того, даже на уровне научно-образовательного сообщества сейчас проводится официальная политика замалчивания правды о России.
Алексей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
04:35
Алексей Кузнецов: кто онДиректор Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
— Есть страны, которые не на виду, например, Дания, Испания и другие. Какие процессы там происходят ввиду выборов в Европарламент?
— В значительной мере повышенный интерес к Германии и Франции связан с количеством мест, которые получают депутаты от этих стран: соответственно 96 и 81. То есть в сумме это почти четверть.
Но и Испания в этот раз выбирала уже 61 депутата (вместо 59 в прошлый раз). Там без особых сюрпризов: Народная партия получила 22 мандата, прибавив 9 мест, социалисты (ИСРП) – 20 мест. Однако и в прошлом году на национальных выборах был похожий результат.
В Европарламент прошли еще 8 объединений, причем самый заметный результат (6 мест) достигла испанская партия праворадикальных евроскептиков "Голос" (Vox).
Дания интересна скорее иным политическим ландшафтом, чем ЕС.
В среднем — из 15 мест три либеральные партии из фракции "Обновляя Европу" получат в сумме 4 мандата, а по 3 достанется социалистам и зеленым. Партии, входящие в Европейскую народную партию выиграли лишь 2 мандата.
Европарламент - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Вчера, 15:01
Пощёчина Шольцу, "Вырождение" Макрона и мощный сигнал, который не услышали. Итоги выборов в ЕвропарламентВыборы в Европарламент не приведут к смене руководства ЕС. Но они продемонстрировали слабость позиций лидеров европейских стран, поддерживающих Украину. Сокрушительное поражение потерпели партии канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Крайне правые, наоборот, укрепили своё положение, но этого оказалось недостаточно
— Вы отметили на прессконференции, что впервые в истории Германии намечается очевидное разделение страны: на западную Германию и бывшую ГДР. Что значит такой раскол для самой Германии и для ЕС в целом? Шольц лишится власти?
— В Германии и раньше, в бытность ГДР, голосовали по-другому. Но впервые за исключением трех городов-земель граница между победителями четко прошла между Западом и Востоком. Если в бывшей ГДР лидирует "Альтернатива для Германии", то в "старых" землях – ХДС/ХСС.
Однако пока Шольц власти не лишится, так как особой необходимости объявлять досрочные выборы по аналогии с Францией в Германии нет. К тому же "Альтернативу для Германии" никто не захочет пустить в правящую коалицию на федеральном уровне. А в одиночку, разумеется, им далеко до победы.
Макрон распустил парламент и объявил внеочередные выборы на 30 июня. Притихнет ли он со своей воинственной риторикой, чтобы остаться у власти, или пойдет на обострение и прямой конфликт НАТО и России?
— Трудно сказать. Макрона нельзя отнести к мудрым политикам.
Думаю, многие французы не в восторге, что Макрон пренебрегает заслугами Франции в борьбе с нацизмом, призывая воевать не понятно за что и возрождая имидж страны как колониальной империи, повинной в зверствах по всему миру.
— Вы отметили, что миграционный кризис в Европе гораздо более серьезная проблема нежели внимание ЕС к Украине. Это может быть выгодным России?
— Я бы не радовался миграционному кризису в ЕС.
Нам лучше думать о решении собственных проблем, поскольку слабость ЕС сама по себе не поможет России, сыграв скорее на руку другим, более динамичным конкурентам. Тому же Китаю.
Бела Ковач
30 мая, 05:22
Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибелиВ Европарламенте у депутата нет возможности самостоятельно выдвигать какие-то законопроекты. Их предлагает Еврокомиссия. Возникает вопрос, а где демократия?
В Европе раскол в вопросе: бить или не бить по "старой" России западным оружием. С чем связано это?
— В странах Евросоюза есть разные силы и история взаимоотношений с нашим государством. Для одних стран это в какой-то степени реванш за разгром нацизма советскими солдатами.
Для других — это попытка изменить баланс сил в мире не своими руками. Это фактически потомки колонизаторов, весьма респектабельных, которые считали, например, что в Бельгийском Конго можно отрубать руки детям за невыполнение норм труда, а в Европе нельзя бранными словами к оппонентам обращаться, потому что это будет очень некрасиво.
Такие традиции в Европейском Союзе тоже сильны. И мы все это видим.
Другое дело, ужасно, что все это европейское неприличие, которое в 70–90-е годы пытались спрятать, выплыло на поверхность. Сейчас под предлогом конфликта на Украине, видимо, по принципу война все спишет, это выходит наружу.
Однако нельзя забывать, что Евросоюз не отошел в целом от демократических основ, и надо бы было население тоже спрашивать.
Например, соцопрос в Польше, показал, что в случае начала войны Польши с Россией более ⅔ населения сбегут из страны. И столько же поляков хотят, чтобы, в случае начала вооруженного конфликта с Россией, границы Польши оставались открытыми.
При этом не уверен, что депутаты Европарламента, функционеры партии побегут первыми на фронт.
— Какой, на ваш взгляд, должна быть мирная альтернатива решения украинского вопроса, на которую пойдут в ЕС и США и которая будет полностью соответствовать нашим интересам?
— К сожалению, события на Украине и вокруг нее — в немалой степени результат череды просчетов не очень профессиональных европейских и американских политиков.
Они цинично, ради достижения отнюдь не благородных целей, а довольно ясных корыстных интересов, стимулировали кровопролитие не у себя дома. И также использовали различные инструменты недобросовестной конкуренции, вплоть до незаконной конфискации чужой собственности.
Дмитрий Краснов интервью
5 июня, 05:42
Дмитрий Краснов: Донбасс учит Москву жить не в гламуре, а в реальности судьбоносной борьбы с ЗападомВойна живет в каждом из дончан и луганчан, и горечь утраты тоже. Но это не сломило этих людей. Они лишь сильнее стали заинтересованы в том, чтобы интегрироваться в Россию, чтобы мы оказывали больше поддержки новым регионам в культурной и образовательной среде
Всё это завело нынешний миропорядок в тупик. Понадобится не один месяц, чтобы в ЕС началось отрезвление элит.
О том, какое будущее Запад готовит Зеленскому, в интервью Из камуфляжа во фрак. Максим Бардин о том, какую должность Зеленскому готовит Вашингтон после Украины
 
ИнтервьювыборыЕСУкраинаРоссиямиграционный кризисГерманияЭммануэль МакронОлаф ШольцЕвропарламентФранцияПольша
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:12Украинский националист Мыкола Коханивский в Харьковской области отправился на свидание к Бандере
06:00На место нынешних украинцев придут новые, с непонятным языком и верой. Украинские эксперты о перспективах
05:54Хроника энергетической войны: Газ для Средней Азии и водород для Китая
05:50Даниил Безсонов: Если России применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк
05:40Алексей Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей
05:30Алексей Кузнецов: В Германии досрочных выборов не будет, во Франции Макрон ответит за возрождение нацизма
05:20"Идите сюда, мы вас всех убьем": эксперт объяснил, что будет, если Запад решится воевать с Россией
05:10"У нас большой поток контрактников": Полетаев сообщил, почему новая мобилизация – это крайняя мера
05:00"ВСУ будут держать Часов Яр долго и кроваво": эксперт назвал два самых перспективных направления фронта
04:50Сергей Полетаев объяснил, почему нужно ликвидировать враждебную Украину вместе с идеологией "украинства"
04:40За 100 дней до капитуляции ВСУ: Полетаев раскрыл, какой вариант интервенции НАТО будет самым болезненным
04:35Алексей Кузнецов: кто он
04:30Воюем на свои: сооснователь проекта "Ватфор" о том, чем может обернуться для экономики новая мобилизация
04:20Военный эксперт: со времен СССР на складах хранятся несколько тысяч законсервированных танков
04:10Военный эксперт раскрыл, почему натовские "Патриоты" не смогут "закрыть" с Польши территорию Украины
04:00Эксперт о том, сколько солдат и танков нужно России, чтобы победить и решить по-новому "задачу Сталина"
03:45Интервенция НАТО: Полетаев о том, сможет ли западное ПВО прикрыть фронт ВСУ и правобережную Украину
03:30Эксперт рассказал, почему Украина "выжимает все соки" и похожа на боксера, который "обкололся допингом"
03:20Сергей Полетаев о том, что будет, если НАТО применит против России ударные ракеты на 1000 километров
03:10Эксперт объяснил, почему Западу нужно придумать "что-то другое", чтобы переломить ситуацию на поле боя
Лента новостейМолния