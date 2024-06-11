https://ukraina.ru/20240611/1055594076.html

Алексей Кузнецов: В Германии досрочных выборов не будет, во Франции Макрон ответит за возрождение нацизма

Алексей Кузнецов: В Германии досрочных выборов не будет, во Франции Макрон ответит за возрождение нацизма - 11.06.2024 Украина.ру

Алексей Кузнецов: В Германии досрочных выборов не будет, во Франции Макрон ответит за возрождение нацизма

События на Украине — в немалой степени результат череды просчетов политиков Запада. В результате все европейское неприличие, которое в 70–90-е годы пытались спрятать, выплыло на поверхность.

2024-06-11T05:30

2024-06-11T05:30

2024-06-11T05:30

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ес

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россия

миграционный кризис

германия

эммануэль макрон

олаф шольц

европарламент

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Директор ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН, член РСМД Алексей Кузнецов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, что как влияют на мировые процессы, в том числе на украинский кризис, выборы в Европарламент.Выборы в Европарламент прошли в условиях жестких ограничений и отсутствии честной конкурентной борьбы, оценила голосование глава МИД России Мария Захарова.— Алексей Владимирович, выступая на конференции в ММПЦ "Россия сегодня", вы отметили, что роль Европарламента в Европе растет. А как это коррелируется с тем, что он находится в полной зависимости от Еврокомиссии?— На наднациональном уровне в ЕС нет классического разделения властей, причем Европарламент всегда был не самым влиятельным институтом. Вместе с тем за последние десятилетия наблюдается тенденция к усилению роли именно Европарламента. Это отражает настроения избирателей, которые в основном не считают властную систему на уровне ЕС особо демократической.— Поддерживают ли европейцы официальную позицию евроэлит в отношении конфликта России и Украины?— Среди простого населения в ЕС отношение к России неоднозначное. Более того, оно заметно различается по странам. Однако нельзя сбрасывать со счетов негативное влияние антироссийской пропаганды большинства СМИ в странах ЕС. Более того, даже на уровне научно-образовательного сообщества сейчас проводится официальная политика замалчивания правды о России.— Есть страны, которые не на виду, например, Дания, Испания и другие. Какие процессы там происходят ввиду выборов в Европарламент?— В значительной мере повышенный интерес к Германии и Франции связан с количеством мест, которые получают депутаты от этих стран: соответственно 96 и 81. То есть в сумме это почти четверть.Но и Испания в этот раз выбирала уже 61 депутата (вместо 59 в прошлый раз). Там без особых сюрпризов: Народная партия получила 22 мандата, прибавив 9 мест, социалисты (ИСРП) – 20 мест. Однако и в прошлом году на национальных выборах был похожий результат.В Европарламент прошли еще 8 объединений, причем самый заметный результат (6 мест) достигла испанская партия праворадикальных евроскептиков "Голос" (Vox).Дания интересна скорее иным политическим ландшафтом, чем ЕС.В среднем — из 15 мест три либеральные партии из фракции "Обновляя Европу" получат в сумме 4 мандата, а по 3 достанется социалистам и зеленым. Партии, входящие в Европейскую народную партию выиграли лишь 2 мандата.— Вы отметили на прессконференции, что впервые в истории Германии намечается очевидное разделение страны: на западную Германию и бывшую ГДР. Что значит такой раскол для самой Германии и для ЕС в целом? Шольц лишится власти?— В Германии и раньше, в бытность ГДР, голосовали по-другому. Но впервые за исключением трех городов-земель граница между победителями четко прошла между Западом и Востоком. Если в бывшей ГДР лидирует "Альтернатива для Германии", то в "старых" землях – ХДС/ХСС.Однако пока Шольц власти не лишится, так как особой необходимости объявлять досрочные выборы по аналогии с Францией в Германии нет. К тому же "Альтернативу для Германии" никто не захочет пустить в правящую коалицию на федеральном уровне. А в одиночку, разумеется, им далеко до победы.— Макрон распустил парламент и объявил внеочередные выборы на 30 июня. Притихнет ли он со своей воинственной риторикой, чтобы остаться у власти, или пойдет на обострение и прямой конфликт НАТО и России?— Трудно сказать. Макрона нельзя отнести к мудрым политикам. Думаю, многие французы не в восторге, что Макрон пренебрегает заслугами Франции в борьбе с нацизмом, призывая воевать не понятно за что и возрождая имидж страны как колониальной империи, повинной в зверствах по всему миру.— Вы отметили, что миграционный кризис в Европе гораздо более серьезная проблема нежели внимание ЕС к Украине. Это может быть выгодным России?— Я бы не радовался миграционному кризису в ЕС.Нам лучше думать о решении собственных проблем, поскольку слабость ЕС сама по себе не поможет России, сыграв скорее на руку другим, более динамичным конкурентам. Тому же Китаю.— В Европе раскол в вопросе: бить или не бить по "старой" России западным оружием. С чем связано это?— В странах Евросоюза есть разные силы и история взаимоотношений с нашим государством. Для одних стран это в какой-то степени реванш за разгром нацизма советскими солдатами.Для других — это попытка изменить баланс сил в мире не своими руками. Это фактически потомки колонизаторов, весьма респектабельных, которые считали, например, что в Бельгийском Конго можно отрубать руки детям за невыполнение норм труда, а в Европе нельзя бранными словами к оппонентам обращаться, потому что это будет очень некрасиво.Такие традиции в Европейском Союзе тоже сильны. И мы все это видим.Другое дело, ужасно, что все это европейское неприличие, которое в 70–90-е годы пытались спрятать, выплыло на поверхность. Сейчас под предлогом конфликта на Украине, видимо, по принципу война все спишет, это выходит наружу.Однако нельзя забывать, что Евросоюз не отошел в целом от демократических основ, и надо бы было население тоже спрашивать.Например, соцопрос в Польше, показал, что в случае начала войны Польши с Россией более ⅔ населения сбегут из страны. И столько же поляков хотят, чтобы, в случае начала вооруженного конфликта с Россией, границы Польши оставались открытыми.При этом не уверен, что депутаты Европарламента, функционеры партии побегут первыми на фронт.— Какой, на ваш взгляд, должна быть мирная альтернатива решения украинского вопроса, на которую пойдут в ЕС и США и которая будет полностью соответствовать нашим интересам?— К сожалению, события на Украине и вокруг нее — в немалой степени результат череды просчетов не очень профессиональных европейских и американских политиков.Они цинично, ради достижения отнюдь не благородных целей, а довольно ясных корыстных интересов, стимулировали кровопролитие не у себя дома. И также использовали различные инструменты недобросовестной конкуренции, вплоть до незаконной конфискации чужой собственности.Всё это завело нынешний миропорядок в тупик. Понадобится не один месяц, чтобы в ЕС началось отрезвление элит.О том, какое будущее Запад готовит Зеленскому, в интервью Из камуфляжа во фрак. Максим Бардин о том, какую должность Зеленскому готовит Вашингтон после Украины

https://ukraina.ru/20240611/1055589992.html

https://ukraina.ru/20240610/1055582810.html

https://ukraina.ru/20240530/1055367868.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, выборы, ес, украина, россия, миграционный кризис, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, европарламент, франция, польша