https://ukraina.ru/20240612/1055574433.html

ВСУ нас оттуда выдавили: Баранец о волчанской схватке накануне швейцарской "контрольной" Зеленского

ВСУ нас оттуда выдавили: Баранец о волчанской схватке накануне швейцарской "контрольной" Зеленского - 12.06.2024 Украина.ру

ВСУ нас оттуда выдавили: Баранец о волчанской схватке накануне швейцарской "контрольной" Зеленского

Киеву нужно было сделать все возможное и невозможное, чтобы на саммите в Швейцарии Владимир Зеленский мог сказать, что не просто так клянчил у Запада оружие, ведь если ему не удастся сдать эту "контрольную", последствия будут вполне очевидными

2024-06-12T04:10

2024-06-12T04:10

2024-06-12T04:10

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Он отметил, что с 10 мая Россия освободила более 1,5 десятков населенных пунктов на Харьковском направлении, что серьезно напугало киевский режим. В ответ Банковая кинула на этот участок фронта не только несколько бригад с Южного направления, но и элитные части Нацгвардии и даже бригаду охраны Генштаба."Одним словом, они сгребали в кучу все, что можно было сгрести, и в итоге создали мощный кулак, сумев затормозить наше наступление своими оборонительными действиями. В частности, мы сейчас бодаемся за Волчанск. Сначала мы взяли 2/3 города, потом ВСУ нас оттуда выдавили, будем говорить прямо, а теперь там продолжается самая яростная схватка на этом направлении. И Зеленский, паническим образом приехавший под Харьков, и Сырский не стесняясь говорили, что ситуация для них сложная. А теперь Украина трубит во все трубы, что у них, о боже мой, началось новое контрнаступление. Здесь больше военно-политического фиглярства (притворства. - Ред.), чем реальных дел", - сказал Баранец.Он уточнил, что противник продолжает попытки атаковать по 15-16 раз в сутки, однако Зеленскому все равно зададут сегодня вопрос: "Мы дали вам горы денег и оружия. Где результат?", резюмировал эксперт в интервью Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада.Ранее похожее мнение в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Он отметил, что за счет переброшенных резервов ВСУ пытаются контратаковать российскую Армию под Харьковом. Враг пытается добиться тактического успеха: вернуть большую часть Волчанска и объявить о своей победе. И Киеву кровь из носа нужно сделать это до саммита Швейцарии, чтобы объявить, что "американцы поставили нам вооружение, мы чего-то добились".Военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро констатировал, что стягивание украинских резервов на север и было целью российского командования. "Пригласить" лучшие украинские войска в Волчанск или Липцы с целью там их перемолоть."Киев хочет быстрой победы до саммита в Швейцарии, поэтому отправил на север Харьковской области лучшие войска. Русские это прекрасно понимают, и у них есть прекрасная возможность уничтожить там резервы ВСУ, потому что в распоряжении ВС РФ есть планирующие бомбы", - отметил Моро.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.В минувшие выходные российские военные освободили также село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.В понедельник, 10 июня, ВС РФ освободили село Старомайорское в Донецкой Народной Республике, а во вторник, 11 июня, российские силы денацифицировали Артемовку в Луганской Народной Республике и Тимковку под Харьковом."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240609/1055525902.html

https://ukraina.ru/20240608/1055501080.html

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новости, виктор баранец, украина.ру, всу, волчанск, швейцария, саммит