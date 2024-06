https://ukraina.ru/20240611/1055610670.html

Провал агентов: что стоит за скандалом с Мустафой Найемом

Провал агентов: что стоит за скандалом с Мустафой Найемом - 11.06.2024 Украина.ру

Провал агентов: что стоит за скандалом с Мустафой Найемом

Одиозный украинский политик и госслужащий Мустафа Найем снова напомнил о себе. Ныне заместитель министра инфраструктуры, он хочет покинуть свою должность. Одновременно с этим в западной прессе появились публикации, которые критикуют Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака

2024-06-11T15:50

2024-06-11T15:50

2024-06-11T15:50

эксклюзив

мустафа найем

украина

запад

сша

андрей ермак

укроборонпром

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102038/26/1020382696_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_b7131fcb295b0b3ca4ebc13b2563918a.jpg

Буревестник Майдана"Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. Перепост всячески приветствуется!" - невинный при первом приближении пост Найема в Facebook* от 21 ноября 2013 года стал историческим.Именно с него и началось то, что на Украине через несколько месяцев назовут "революцией достоинства", а по сути – государственный переворот, последствия которого Украина, а вместе с ней и Россия расхлебывают до сих пор.Для молодых убежденных западников как Найем, Майдан действительно стал путевкой в большую политическую жизнь и к большим бюджетам. Юркого журналиста приметили на Западе и отправили на обучение в Стэнфорд, а именно в Центр демократии, развития и верховенства закона – своеобразный курс молодого бойца за демократические ценности.Найема свели вместе с двумя другими такими же младореформаторами-грантоедами – Сергеем Лещенко (ныне член наблюдательного совета "Укрзализницы") и Светланой Залищук.Вся дальнейшая деятельность этих персонажей свелась к функции "смотрящих" от США и Британии за теми или иными элементами украинского государства. Эту троицу для начала заслали в "Блок Петра Порошенко", затем пытались организовать вокруг них партию "Демальянс", однако развития эта идея так и не получила.В 2019 году Найем неожиданно объявился в "Укроборонпроме" и сразу стал там заместителем директора, что говорит о серьезном лоббистском ресурсе бывшего журналиста и депутата. Извилистый карьерный маневр объяснялся просто – Найем стал отвечать за управление активами.По его словам, в новой должности он сумел распродать "непрофильные" активы и провести инвентаризацию имущества компании, сократил срок рассмотрения имущественных сделок и передал в фонд Госимущества предприятия, потерявшие значение для оборонной промышленности.Распил и прослушкаИзбавиться от Найема удалось только в 2021 году, когда его должность сократили. Без дела, однако, он долго не сидел, очень скоро он получил назначение заместителем министра инфраструктуры Александра Кубракова.Кубраков в этой истории фигура особая. Еще один слушатель заграничных курсов ("Школа управления им. Джона Кеннеди"), он был поставлен Западом руководить стратегически важным министерством инфраструктуры.Его полномочия были расширены в 2022 году, когда его возвели в ранг вице-премьера, ответственного за восстановление Украины. Под это дело создали специальное госагентство, которое и возглавил его напарник Найем.О его деятельности на этом посту недавно писал блогер Анатолий Шарий. "Пишут, что ведомство Мустафы Найема заказало у такой себе "ГУП Видродження" на 30,7 млн… отчетов и рекомендаций. Руководит "ГУП Видродження" Вадим Ноздря. Он был подчиненным Мустафы Найема в "Укроборонпроме". Убивают двух зайцев. Пилят 30 миллионов и совершенно пустые "отчеты" делает свой человек", - рассказал он.Найему и Кубракову была поставлена задача курировать иностранную помощь, которую направляли украинским властям зарубежные доноры для восстановления страны. Излишне говорить, сколь это направление хлебное и стратегически важное для исхудавшей державной казны. Западу нужны были свои люди, чтобы контролировать этот процесс и распределять эти деньги между "нужными" компаниями.Такое положение вещей, судя по всему, не понравилось конкурирующим группам внутри Украины, которые имели свои виды на западные деньги и на то, куда их потратить.Неофициально поговаривают, что министру поставили на вид некудышную готовность объектов энергетики к российским ударам, так как это входило в его задачи. Есть еще одна версия, которая на первый взгляд кажется уж совсем невероятной. Согласно ей, Кубраков лишился должности за то, что в интересах американцев он установил прослушивающие устройства в кабинете Зеленского."Если ты приходишь к верховному главнокомандующему его тайно записывать, то это либо 111-я статья УК, либо 114-я – государственная измена либо шпионаж. В зависимости от происхождения твоего паспорта. Даже если в пользу партнеров и союзников – США", - рассказал украинский эксперт по энергетике Виктор Куртев.Как пишут СМИ, речь может идти об обнаружении контрразведкой нескольких десятков прослушивающих устройств в Офисе президента Украины в апреле этого года, незадолго до увольнения Кубракова. Отмечалось, что сами модели устройств указывали на их "американское происхождение".Так это на самом деле или нет, проверить сложно, однако уровень современной украинской политической элиты и практически открытая западная агентура в ее рядах позволяют предположить, что под этой историей могут быть реальные основания.Как бы то ни было, в мае этого года Кубракова выгнали из Кабмина.Такое решение украинских властей вызвало раздражение в G7. Газета Financial Times привела комментарии неназванных западных чиновников, которые назвали увольнение Кубракова и главкома ВСУ Валерия Залужного "разрушительными и не поддающимися объяснению шагами". Утверждалось, что находящиеся в Киеве послы стран "Большой семерке" сделали Владимиру Зеленскому соответствующее предупреждение.Несостоявшаяся командировкаНайем не стал уходить следом за своим начальником, однако власти ждали лишь повода, чтобы попрощаться и с ним.Повод дал сам экс-депутат.В эти дни в Берлине проходит конференция по восстановлению Украины. Найем захотел лично присутствовать на мероприятии и попросил у главы правительства Дениса Шмыгаля согласовать командировку. В этом ему было отказано.Вскоре выяснилось, что Найем солгал. СМИ опубликовали фото документа с прошением Найема о командировке, где рукой Шмыгался написано, что глава госагентства должен отчитаться и проанализировать степень готовности защиты объектов, а также пилотных проектов по восстановлению.Примечательно, что уже больше месяца место Кубракова остается вакантным. Этим воспользовалось агентство Bloomberg."Решение заблокировать посещение [конференции в Германии] Найемом и неспособность назначить министра на постоянной основе может создать впечатление, что правительство Украины не считает восстановление неотложным вопросом", - написали журналисты.Доверие к Зеленскому падаетЭто был не единственный залп информационных западных орудий по Зеленскому и его команде, который сопровождал историю с Найемом.В защиту Кубракова, например, выступила британская The Times. По их версии, экс-министр – "честный, компетентный и независимый", а уволили его якобы за то, что он не поддался на попытки подкупа со стороны депутатов от президентской парламентской фракции "Слуга народа".Основное внимание The Times уделяет главе Офиса президента Зеленского Андрею Ермаку. В публикации говорится, что глава украинского государства "все больше полагается на горстку подхалимов".Журналисты пообщались с несколькими осведомленными источниками на Украине, которые охарактеризовали Ермака как фактического главу государства и "вице-президента", который "опьянен властью" и "узурпировал демократические процессы".В качестве примера приводится ситуация, когда к Зеленскому пришли послы стран "Семерки", а вместо президента их принимал Ермак.Получается так, что глава Офиса лично решает, кто имеет доступ к президенту, а кто – нет, пишет The Times.Практически синхронно с британцами по Ермаку отстрелялись и США.Скоординированная кампания против Ермака свидетельствует о нарастании напряженности в украинских элитах, которые стали слишком своевольничать и выходить за пределы очерченных американцами и европейцами линий.США и Европа хотят единолично управлять Зеленским и всеми процессами в этой стране, а такая фигура как Ермак замыкает на себя слишком много полномочий и финансовых потоков, подрывая позиции неприкасаемых фигур из числа прямых лоббистов и агентов Запада.Как пишет Politico, конференция в Берлине по восстановлению Украины может окончится для Киева фиаско, так как контакты по этому направлению шли в основном через Кубракова, а он сейчас не при делах.Нервозность и суета подковерных игр в Киеве отвлекает внимание украинской власти от ситуации на фронте, переключая ее на необходимость стабилизировать внутриполитическую ситуацию, которая становится все более неустойчивой.Подробнее о причинах недовольства Запада Андреем Ермаков в материале издания Украина.ру Печальный сказ о том, как Запад на Ермака обиделся. *Соцсеть принадлежит Meta*, запрещена в РФ

украина

запад

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, мустафа найем, украина, запад, сша, андрей ермак, укроборонпром, владимир зеленский