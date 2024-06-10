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Западные истребители на Украине: во время войны и после неё

Западные истребители на Украине: во время войны и после неё - 10.06.2024 Украина.ру

Западные истребители на Украине: во время войны и после неё

Процесс обновления украинской авиации техникой производства стран НАТО продвигается крайне медленно. С одной стороны, это следствие политики США, направленной на недопущение неуправляемой эскалации. С другой стороны — следствие сложностей с подготовкой лётного и технического состава

2024-06-10T17:22

2024-06-10T17:22

2024-06-10T18:48

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украина

ввс украины

авиация

f-16

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владимир зеленский

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Наиболее ожидаемым самолётом является F-16. Оптимизм украинской стороны относительно получения этих самолётов базируется на том, что большинство операторов этой модели постепенно переходят на F-35, соответственно, самолёты старой модели списываются.По информации Forbes, сейчас союзники уже пообещали передать Украине 85 F-16. При этом командующий ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов обращает внимание на два момента.Во-первых, самолёты будут поставляться очень постепенно. Он, например, упомянул, что 30 бельгийских самолётов будут поставлены до 2028 года (но может быть, и в более короткие сроки). В этом году появится звено (3-4 самолёта), может, два.Во-вторых, вообще не надо обращать внимания на число поставленных самолётов, потому что "определённое количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не на Украине, для того, чтобы они здесь не были мишенями. И это будет наш резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов во время проведения регламентных работ". Также за рубежом будут находиться учебно-тренировочные машины.Российские эксперты понимают это так, что F-16 будут базироваться за рубежом, а на территории Украины будут только аэродромы подскока, на которых они будут находиться только непродолжительное время, именно для того, чтобы не стать мишенями (сама по себе аэродромная инфраструктура сравнительно легко выдерживает удары с воздуха, как показывает опыт аэродрома в Староконстантинове).На настоящий момент главной задачей F-16 считается нанесение ударов по Крымскому мосту при помощи ракет Storm Shadow и Scalp. Уже ведётся подготовка к осуществлению этой операции — ракетами воздушного и наземного базирования наносятся удары по системам ПВО и местам базирования истребительной авиации в Крыму.Важным моментом является анонсированная 29 мая передача Швецией двух самолётов ДРЛО ASC 890. Дальность обзора их РЛС — 350–450 км. Эти самолёты через систему обмена информацией Link 16 могут создавать единый разведывательно-ударный комплекс с F-16. В этом случае американские истребители могут представлять существенную угрозу российским бомбардировщикам, которые наносят удары управляемыми бомбами по ВСУ, и ослабить воздействие самого мощного российского тактического оружия. Однако когда именно будут поставлены эти самолёты и как именно они будут работать, пока непонятно.Кроме того, рассматривается возможность поставок шведских истребителей JAS 39 Gripen. По словам Голубцова "этот процесс сейчас не является приоритетным, но мы рассматриваем возможность получения этих самолетов. Инфраструктура для них уже подходящая". Этот самолёт может нести две ракеты Taurus с радиусом поражения 500 км или четыре ракеты Meteor класса "воздух-воздух" с дальностью 200 км. Правда, в варианте истребителя его можно использовать только вместе с самолётами ДРЛО (впрочем, эффективность F-16 без самолётов ДРЛО тоже невысока).По сравнению с F-16 у Gripen есть несколько преимуществ.Во-первых, это возможность использования с неподготовленных площадок и шоссе (F-16 с низко расположенными воздухозаборниками нуждается в вылизанных до зеркального блеска ВВП).Во-вторых, относительная простота аэродромного обслуживания (самолёт проектировался для использования с рассредоточенных площадок).Главный недостаток — малое количество выпущенных самолётов. Обсуждалась возможность получения Украиной 16-18 "Грипенов", подготовка лётчиков для них была включена в один из пакетов шведской помощи ещё в прошлом году, но, насколько известно, ещё не начата. Да и вообще вопрос поставлен шведами на паузу, чтобы не путать работу по освоению F-16.6 июня Эммануэль Макрон заявил о готовности передать Украине лёгкие истребители Mirage 2000-5. Скорее, речь идёт о пиаровской акции — таких самолётов у Франции всего 26 штук, из которых может быть передано не более пяти-шести, чтобы сохранить в составе ВВС полноценный эскадрон.Украинцы от возможности поставок этих самолётов не в восторге – как считается, Mirage несколько превосходит состоящие на вооружении ВВС Украины модификации МиГ-29, но уступает F-16, не говоря уже о современных российских самолётах.Отметим, что реально производится подготовка лётно-технического персонала только для F-16. Фактически она ведётся с 2022 года, но в процессе было выявлено, что для пересадки на американские самолёты украинских лётчиков надо не доучивать, а полноценно учить. Главной проблемой, по информации наших источников, стала даже не сложность перехода на другую платформу, а малый налёт в мирное время. Фактически украинские лётчики имеют сейчас достаточную полётную подготовку, но слабо подготовлены для ударных миссий и вообще не готовы к воздушному бою. Поэтому в ближайшее время для пилотирования будут использоваться наёмники. То же касается самолётов ДРЛО – о подготовке персонала для них вообще речи не идёт.В целом, насколько мы можем понять, нынешняя программа перевооружения рассчитана на послевоенный период – в боевых действиях вряд ли смогут принять участие более десятка F-16. Ну разве что боевые действия продолжатся после середины 2025 года, что выглядит маловероятным.Планы украинской стороны озвучены: Владимир Зеленский оценил потребность в F-16 в 120-130 штук (главком Залужный, напомним, тоже упоминал такое число, но считал его чрезмерным).Количественно это немного больше, чем ВВС Украины имели до начала СВО – по оценке World Air Forces 2022, тогда имелось 99 боевых самолётов (в боеспособном состоянии находились не все). На практике же это должны быть ВВС совершенно другого порядка – обученные использованию дальнобойных ракет и корректируемых бомб, а со временем – даже с самолётами ДРЛО, которых у Украины не было.Однако, насколько можно понять, планам этим не суждено будет исполниться – даже сейчас размеры того, что могут поставить Украине страны НАТО не дотягивают до сотни бортов. На практике же программы вооружения ВСУ после прекращения активных боевых действий будут сокращены или переведены на финансовую основу (в этом случае Украина сама умерит свои аппетиты). Ну и главное – подготовленных лётчиков взять всё же будет неоткуда.О стратегии использования украинской авиации на нынешнем этапе СВО можно прочитать в статье Геннадия Алёхина "Натовская стратегия воздушного наступления"

https://ukraina.ru/20230428/1045768234.html

https://ukraina.ru/20240426/1054737626.html

https://ukraina.ru/20240206/1053111749.html

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