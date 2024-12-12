"Орешник" превращается в "Сармат": как Герасимов одним звонком угомонил США на Украине – Лучина - 12.12.2024 Украина.ру
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"Орешник" превращается в "Сармат": как Герасимов одним звонком угомонил США на Украине – Лучина
"Орешник" превращается в "Сармат": как Герасимов одним звонком угомонил США на Украине – Лучина - 12.12.2024 Украина.ру
"Орешник" превращается в "Сармат": как Герасимов одним звонком угомонил США на Украине – Лучина
Сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Михаил Лучина в студии Украина.ру... Украина.ру, 12.12.2024
2024-12-12T15:37
2024-12-12T15:37
видео
украина
россия
сирия
вооруженные силы украины
украина.ру
"орешник"
сармат
сша
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Сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Михаил Лучина в студии Украина.ру проанализировал, насколько высоки ставки в противостоянии между Россией и Западом, а также спрогнозировал, дойдёт ли уровень эскалации конфликта до ядерной войны. 00:26 - Украина и Сирия: эскалация на эскалацию;04:05 - О необходимости применения "Орешника" в комплексе ответных мер;05:02 - Как эскалация конфликта на Украине поможет целям в Сирии?06:54 - О шагах к быстрому завершению украинского конфликта;11:23 - Об аккуратных действиях России на Украине;12:48 - О повышении ставок в конфликте;15:52 - Украина для России;17:29 - Об аналоге Вьетнама и Афганистана;18:45 - Устойчива ли оборона ВСУ;19:31 - О передаче Украине ядерного оружия;21:48 - Об уровне шантажа США;24:56 - Что будет после завершения СВО?26:00 - О военных базах России в Сирии.27:15 - Какие вызовы для России могут возникнуть в будущем?#Лучина #эскалация #РФ #Россия #США #Сирия #Украина #конфликт #война #вооружение #Турция #Дамаск #Эрдоган #Запад #СВО #спецоперация #тактика #стратегия #Трамп #переговоры #инфраструктура #ТЯО #ракеты #поражение #победа #армия #ВСРФ #оружие #ВСУ #энергетика #ГрязнаяБомба #Герасимов #Белоруссия #ЯдернаяТриада #доктрина #ВоенныеБазы #министр #минобороны #президент #Афганистан #ВьетнамТГ-канал Михаила Лучины: t.me/...mthecolddd Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
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видео, украина, россия, сирия, вооруженные силы украины, украина.ру, "орешник", сармат, сша
Видео, Украина, Россия, Сирия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, "Орешник", Сармат, США

"Орешник" превращается в "Сармат": как Герасимов одним звонком угомонил США на Украине – Лучина

15:37 12.12.2024
 
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Сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Михаил Лучина в студии Украина.ру проанализировал, насколько высоки ставки в противостоянии между Россией и Западом, а также спрогнозировал, дойдёт ли уровень эскалации конфликта до ядерной войны.

00:26 - Украина и Сирия: эскалация на эскалацию;
04:05 - О необходимости применения "Орешника" в комплексе ответных мер;
05:02 - Как эскалация конфликта на Украине поможет целям в Сирии?
06:54 - О шагах к быстрому завершению украинского конфликта;
11:23 - Об аккуратных действиях России на Украине;
12:48 - О повышении ставок в конфликте;
15:52 - Украина для России;
17:29 - Об аналоге Вьетнама и Афганистана;
18:45 - Устойчива ли оборона ВСУ;
19:31 - О передаче Украине ядерного оружия;
21:48 - Об уровне шантажа США;
24:56 - Что будет после завершения СВО?
26:00 - О военных базах России в Сирии.
27:15 - Какие вызовы для России могут возникнуть в будущем?

#Лучина #эскалация #РФ #Россия #США #Сирия #Украина #конфликт #война #вооружение #Турция #Дамаск #Эрдоган #Запад #СВО #спецоперация #тактика #стратегия #Трамп #переговоры #инфраструктура #ТЯО #ракеты #поражение #победа #армия #ВСРФ #оружие #ВСУ #энергетика #ГрязнаяБомба #Герасимов #Белоруссия #ЯдернаяТриада #доктрина #ВоенныеБазы #министр #минобороны #президент #Афганистан #Вьетнам

ТГ-канал Михаила Лучины: t.me/...mthecolddd

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643

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ATACMS - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
10:32
"Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по ТаганрогуКомментируя удар ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу, американский военный эксперт Уилл Шрайвер обвинил Вашингтон в неразумном поведении. Соответствующий комментарий эксперт оставил в своих соцсетях
 
ВидеоУкраинаРоссияСирияВооруженные силы УкраиныУкраина.ру"Орешник"СарматСША
 
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