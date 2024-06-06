https://ukraina.ru/20240606/1055525288.html

От Буденновска к Киеву. Наказание найдет террористов и через 30 лет

От Буденновска к Киеву. Наказание найдет террористов и через 30 лет - 06.06.2024 Украина.ру

От Буденновска к Киеву. Наказание найдет террористов и через 30 лет

Российские правоохранительные органы за последнее время арестовали несколько человек, которые 29 лет назад в составе банды Шамиля Басаева захватывали больницу в Буденновске. Неотвратимость наказания для террористов из 1990-х станет примером для террористов сегодняшних, место жительство которых – город Киев, Украина

2024-06-06T17:12

2024-06-06T17:12

2024-06-06T17:25

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буденновск

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Кровавый рейд Басаева14 июня 1995 года – один из самых черных дней в современной российской истории. Три "КАМАЗа" с более, чем 160 вооруженными боевиками въехали в город Буденновск Ставропольского края со стороны Дагестана.Террористы атаковали здание местного РОВД и другие объекты, захватывали заложников прямо на улицах, убивая всех, кто оказывал им сопротивление. Конечной точкой на пути нападавших стала местная районная больница, где они засели вместе с врачами, пациентами и заложниками, согнанными туда из других мест.Всего под контролем террористов оказались более 1,2 тыс. человек, среди которых было множество женщин и детей.Как многие теракты до и после, события в Буденновске были лишены практического смысла – формальное требование боевиков остановить войну в Чечне было изначально невыполнимым. Задача нападавших была скорее символической – продемонстрировать свою силу и бессилие власти, посеять страх и ужас среди россиян.Штурм со стороны "Альфы" и внутренних войск не принес результата, террористы использовали заложников как живой щит. Силовики понесли потери, появились погибшие и из числа удерживаемых в здании гражданских.До эпохи, когда с террористами перестанут вести переговоры и будут "мочить их в сортире" оставалось еще полдесятилетия. В критической ситуации захватчикам в больницу позвонил премьер-министр Виктор Черномырдин, президент страны Борис Ельцин в это время находился в Канаде на саммите G7 и досрочно возвращаться не собирался."Шамиль Басаев, говори громче" - эту фразу Черномырдина из того разговора растиражировали в тот день многие СМИ. Главарь боевиков сначала не поверил, что ему звонит сам премьер-министр России, пришлось звать телевизионщиков, чтобы зафиксировать это на камеру и показать в новостях.Переговоры длились сутки. В конечном итоге правительство подписало документ о прекращении боевых действий в Чечне и предоставило боевикам автобусы для выезда из Буденновска. Колонна с Басаевым и другими боевиками вместе с добровольными заложниками спокойно добралась до контролируемой террористами части Чечни.Всего в результате рейда на Буденновск погибли 129 человек, ранения получили более 400 человек. Это был первый теракт в РФ такого масштаба.Наказание для боевиковТо, что не смогли сделать в июне 1995-го, пришлось исправлять позднее.Многих боевиков, участвовавших в атаке на Буденновск, ликвидировали при последующих терактах или же в ходе боевых действий на Северном Кавказе. Басаева эта учесть постигнет в 2006 году – он взорвется в Ингушетии вместе с грузовиком, перевозившим оружие.Несколько десятков террористов были пойманы и получили тюремные сроки, более двух десятков участников нападения объявили в розыск.Работа по поиску боевиков, большинство из которых давно отошли от активных действий и залегли на дно по всей России, продолжается по сей день.В октябре 2022 года в Ставрополье и Томске были задержаны двое террористов - Тахир Бегельдиев и Адильхан Елманбетов. Еще двоих арестовали на днях.Речь идет о Хамзате Зоеве и Казбеке Анасове. Первый был задержан в Москве, второй – в Дагестане.Как отметили в Следственном комитете РФ, в 1990-е они оба добровольно вступили в бандформирования и были среди тех, кто захватывал больницу в Буденновске. В вину им вменяют терроризм, бандитизм, захват заложников и убийство.Террор на УкраинеСегодня в международный розыск силами российских правоохранительных органов объявлены многие бывшие и действующие украинские чиновники, военные командиры, начальники спецслужб и иные лица, причастные к военным преступлениям в Донбассе и других регионах.Как и теракт в Буденновске, многие из этих преступлений не имеют сроков давности. Часть из них совершалась еще в 2014-2015 гг. и далее, есть эпизоды, которые относятся уже ко времени СВО.По состоянию на конец декабря прошлого года, в РФ было заведено более 4 тыс. уголовных дел против военнослужащих ВСУ. Они касаются как рядового и младшего командного состава, так и верхушки украинской армии.Так, бывший и нынешний главкомы ВСУ Валерий Залужный и Александр Сырский обвиняются в применении запрещенных средств и методов ведения войны.Кого-то ищут по статье об убийстве двух и более лиц. В их числе, например, полковники ВСУ Павел Федосенко (командир 92-й отдельной штурмовой бригады, имеет звание Героя Украины), Андрей Матвиишин (возглавляет 8-й отдельный полк спецназа) и Федор Ярошевич (до 2023 года командовал 19-й ракетной бригадой).Есть и те, кто проходит по более тяжелым статьям, например, о геноциде, под которым подразумеваются массовые убийства жителей Донбасса, совершенные украинской армией с 2014 года. Это, в частности, бывшие министры обороны Украины Валерий Гелетей и Степан Полторак, а также экс-начальник Генштаба Виктор Муженко.Как правило, кроме розыска, российским судом фигурантам этих дел выносятся заочные приговоры.В январе этого года командира 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов и командир 1-го дивизиона этой же бригады подполковник Виктор Юшко были заочно приговорены к 29 года лишения свободы. В мае 2015 года они отдали приказ обстрелять Горловку (ДНР) из РСЗО, артиллерии и минометов, в результате чего погиб мужчина и 11-летняя девочка, еще одна женщина и двое детей получили ранения.Особняком на фоне всего этого смотрится начальник Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Российскими следователями установлено, что он причастен к совершению более 100 террористических актов. Решением суда он был заочно арестован дважды.Уголовные дела возбуждаются также против тех представителей украинской элиты, которые лично не причастны к убийствам и террору, но активно к этому призывают и подстрекают. Из этого ряда – объявленные в розыск депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, телеведущие Дмитрий Гордон* и Наталья Мосейчук* и др.Справедливость должна восторжествоватьИстория с террористами из Буденновска наглядно демонстрирует работу основоположного принципа – неотвратимости наказания. Прошло уже почти 29 лет, а участников того нападения до сих пор ищут, а главное, находят и предают суду.Еще один пример из этого ряда – работа известного Центра Симона Визенталя, который многие годы разыскивает по всему миру бывших нацистов, причастных к преступлениям Третьего рейха. В середине 2022 года в Германии пятилетний тюремный срок, например, получил бывший охранник концлагеря Заксенхаузен, который обвинялся в убийстве более 3 тыс. человек. На момент приговора ему исполнился 101 год.Неотвратимость ответственности должна распространяться на тех деятелей киевского режима, его армии и спецслужб, которые замарали себя убийствами, пытками, грабежами, террором. Не должны уйти от наказания и те, кто с экрана ТВ, со страниц СМИ и в своих блогах призывает к расправам, возбуждает ненависть и рознь.Сегодня новости о заочных приговорах и объявлении в розыск очередного высокопоставленного украинского деятеля могут выглядеть несколько странно. Их местонахождение известно и ни от кого они не скрываются.Но продолжаться так будет не всегда. Пройдет год, пять, десять, двадцать лет, а их преступления забыты не будут. Вопрос лишь в том, ждет ли верхушку киевского режима трибунал и последующая жизнь за решеткой или же им будет уготована судьба Шамиля Басаева.P.S. В феврале этого года в украинском городе Полтаве с помпой открыли мемориальную доску лидеру террористической Ичкерии** Джохару Дудаеву, которого российская армия ликвидировала в 1996 году. По итогам рейда в Буденновск он вручил награды всем вернувшимся боевикам, а Басаеву присвоил звание бригадного генерала. Теперь и на Украине есть такие же "герои". Круг замкнулся.Подробнее о том, кого и за какие преступления на Украине разыскивает Россия в материале издания Украина.ру Верхушка киевского режима отправляется на нары. Пока заочно*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, терроризм, шамиль басаев, кирилл буданов, буденновск