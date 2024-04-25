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Верхушка киевского режима отправляется на нары. Пока заочно

Верхушка киевского режима отправляется на нары. Пока заочно - 25.04.2024 Украина.ру

Верхушка киевского режима отправляется на нары. Пока заочно

Россия продолжает уголовное преследование украинских военнослужащих и официальных лиц, причастных к террористической деятельности и преступлениям против мирных жителей. В четверг, 25 апреля, в суд переданы дела на целый ряд известных деятелей киевского режима

2024-04-25T15:32

2024-04-25T15:32

2024-04-25T15:48

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Бомбардировка в БрянскеВ конце декабря прошлого года Следственный комитет сообщил, что против военнослужащих украинской армии возбуждено более 4 тыс. дел. Кроме них в преступлениях обвиняются лица из руководства Украины, политики, главы спецслужб, националисты и местные пропагандисты.Самый свежий приговор был оглашен накануне. К 18 годам лишения свободы приговорили командира 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Евгения Булацика*.Булацик - личность на Украине раскрученная. Участвовал в боевых вылетах еще в 2014 году, за что получил орден Богдана Хмельницкого. Герой многих публикаций, прославляющих украинскую армию. После начала СВО получил орден "За мужество". Награду в стенах Верховной Рады ему лично вручал президент Владимир Зеленский. Булацик в апреле 2022 года отдал приказ экипажам фронтовых бомбардировщиков Су-24М пролететь на предельно малых высотах и сбросить как минимум две фугасные бомбы по нефтеналивной станции ООО НК "Русснефть-Брянск». В результате атаки было повреждено строение и оборудование станции.Обвиняемый объявлен в международный розыск и заочно приговорен к 18 годам тюрьмы.Генералы и командиры ВСУСледственным комитетом возбуждены уголовные дела практически против всей верхушки ВСУ.Так, бывший главком Валерий Залужный и "иные должностные лица Национальной гвардии Украины, Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований" проходят по делу по ч. 1 ст. 356 УК ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"). Им грозит до 20 лет лишения свободы.В международном розыске по уголовному делу также находится нынешний командующий ВСУ Александр Сырский, бывшие и действующие высшие чины украинской армии: замначальника Генштаба Александр Локота и Игорь Колесник, замкомандующего Сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко (занимали эти должности на момент объявления в розыск в мае 2023 года).Кроме того, множество дел возбуждено против украинских командиров рангами меньше.Например, неделю назад Хамовнический суд Москвы заочно арестовал по статье "Убийство двух и более лиц" полковников ВСУ Павла Федосенко (командир 92-й отдельной штурмовой бригады, имеет звание Героя Украины), Андрея Матвиишина (возглавляет 8-й отдельный полк спецназа) и Федора Ярошевича (до 2023 года командовал 19-й ракетной бригадой).За преступления в ДонбассеЦелый ряд уголовных производств продолжается против украинских военачальников и чиновников, которые виновны в преступлениях, которые совершались против жителей ДНР и ЛНР еще до начала российской спецоперации.В четверг, 25 апреля, СК сообщил о предъявлении обвинений бывшему главе МИД Украины Павлу Климкину и экс-спикеру Верховной Рады и бывшему премьеру страны Владимиру Гройсману за совершение обстрелов и иных преступлений в Донбассе.Бывшие министры обороны Валерий Гелетей и Степан Полторак, а также экс-начальник Генштаба Виктор Муженко ранее стали в России фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье 357 УК РФ - геноцид русскоязычного гражданского населения.В январе этого года командира 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов и командир 1-го дивизиона этой же бригады подполковник Виктор Юшко были заочно приговорены к 29 года лишения свободы. В мае 2015 года они отдали приказ обстрелять Горловку (ДНР) из РСЗО, артиллерии и минометов, в результате чего погиб мужчина и 11-летняя девочка, еще одна женщина и двое детей получили ранения.Несколько месяцев назад Верховный суд ДНР заочно приговорил к 27 годам тюрьмы командира 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Олега Микаца. По данным следствия, он с августа 2014 по февраль 2015 года отдавал преступные приказы о прицельном обстреле из крупнокалиберной артиллерии гражданских сооружений и жилых домов в Ясиноватой, Авдеевке и Донецке, в результате чего один человек погиб, четверо получили ранение.Микац интересен тем, что в 2015 году получил генеральское звание, став первым украинским генералом, который не служил в советской армии. Во время боев за Донецкий аэропорт он попал в плен к ополченцам, в сети сохранилось видео, как его допрашивал лично командир батальона "Сомали" Михаил "Гиви" Толстых. Позднее офицера ВСУ передали украинской стороне в рамках обмена пленными. Шеф СБУ и террорист-рекордсменМесяц назад глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк* дал интервью, в котором рассказал детали нескольких терактов, совершенных на территории России: убийства ополченца и военкора Владлена Татарского, экс-депутат Рады Ильи Кивы, покушения на писателя Захара Прилепина и др.После таких откровений в РФ на него завели уголовное дело по статье о теракте, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.В декабре 2023 года Басманным судом Москвы был заочно арестован начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов*. Впервые уголовное дело на него завели еще 19 февраля 2022 года.Тогда, за пять дней до начала СВО, неустановленные лица с территории Украины произвели обстрел из РСЗО приграничной территории Тарасовского района Ростовской области. В результате атаки повреждения получили нежилые строения в двух хуторах, жертв не было.Ему вменяют: приготовление убийства более двух лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, пересечение государственной границы РФ группой лиц, умышленное уничтожение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия и террористический акт, повлекший тяжкие последствия.Буданову вменяется причастность к 104 террористическим актам, что стало своеобразным рекордом среди всех украинских военных преступников.В апреле этого года он был повторно заочно арестован.Расправы в МариуполеОтдельно в перечне уголовных дел против украинских военных стоит выделить те из них, которые касаются событий в Мариуполе времен активных боев за этот город в 2022 году. Из-за того, что многие военные ВСУ были там взяты в плен, часть преступников уже отбывает реальные сроки заключения, в том числе пожизненные.В начале этого года к 25 годам тюрьмы был приговорен наводчик БТР первого отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Александр Ковалык. Его признали виновным в в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти.Как проинформировал СК, находясь на позиции в районе завода Ильича он получил приказ открыть огонь по гражданской машине. Ковалык посчитал, что находящийся в авто мужчина придерживается пророссийский взглядов, сделал не менее 15 выстрелов из пулемета. Водитель машины от полученных травм скончался на месте.Пожизненный срок недавно отправился отбывать старший солдат (аналог звания ефрейтор в российской армии) 1-го батальона отдельного отряда специального назначения "Азов"** Нацгвардии Украины Ренат Алиев.В конце марта 2022 года он находился на позиции на улице Азовстальская, где отдал приказ подчиненным расстрелять четверых гражданских - троих мужчин и одну женщину, которые шли в тот момент по улице. Попавшие под огонь мирные жители погибли. Кроме того, в том же месяце Алиев прицельно выстрелил в мирного жителя, убив его.Пожизненный срок он отбывает в колонии общего режима.Во вторник, 23 апреля, за убийство двух жителей Мариуполя к пожизненному сроку заключения был заочно приговорен морпех-пулеметчик Глеб Стрышко. Он вернулся на Украине в результате обмена пленными.К 28 годам заключения в колонии строго режима был приговорен ранее лейтенант из "Азова" Дмитрий Попович за обстрелы из миномета в течение почти месяца жилого массива в западной части Мариуполя. За расстрел автомобиля с надписью "Дети" на улице Архипа Куинджи в марте 2022 года и расстрел автомобиля на Приморском бульваре на пожизненный срок отправился еще один "азовец" - Александр Сыкылында. Из-за его преступных действий погибли пять человек, в том числе один ребенок.Прочие обвиняемыеКроме руководства силовых ведомств и гражданских чиновников, уголовные дела заведены на ряд украинских политиков, активистов, бизнесменов, журналистов и деятелей шоу-бизнеса.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* находится в розыске за призывы к терроризму и распространение фейков о российской армии. Примечательно, что дела на Арестовича заведены также в Белоруссии (призывы к терактам в этой стране) и на самой Украине (за женоненавистнические высказывания).В четверг, 25 апреля, в суд для вынесения заочного приговора переданы уголовные дела в отношении экс-генпрокурора Украины Виталия Яремы*, парламентария Алексея Гончаренко*, бизнесмена Сияра Куршутова* и экс-депутата Рада Владимира Парасюка*. Все они призывали к расправам над российскими военными.Ранее в суд было направлено дело на врача, "командира" добровольческого госпиталя Геннадия Друзенко*, который призывал калечить пленных военнослужащих ВС РФ.В розыске также находится ведущий Дмитрий Гордон*. Его обвиняют в призывах к развязыванию войны, возбуждении ненависти по национальному признаку и распространении лжи об армии России. За фейки о ВС РФ уголовное дело заведено и на певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову), которая победила на "Евровидении-2016", актрису Адрианну Курилец-Кметюк*, телеведущих Янину Соколову*, Наталью Мосейчук* и др.По этой же статье проходит украинская актриса Адрианна Курилец-Кметюк*, которая снялась в печально известном пропагандистском ролике, где женщина в национальном украинском костюме с помощью серпа лишала жизни российского военного. Судьба предателяОсобняком в перечне украинских террористов, экстремистов и военных преступников стоит Максим Кузьминов - бывший российский военнослужащий, пилот, который в августе 2023 года угнал вертолет на территорию Украины по заданию украинских спецслужб. Двое других членов экипажа на предательство не согласились и были убиты.Тяжесть преступления Кузьминова была такова, что на суде он гарантировано получил бы пожизненное заключение - самое суровое на сегодняшний день наказание в РФ. Однако до суда он так и не дожил.После того, как он приехал в Киев, ему выплатили обещанное денежное вознаграждение и отправили в Испанию под чужими документами. За границей он пытался начать новую жизнь и раствориться в среде местных выходцев из стран бывшего Советского Союза.В феврале 2024 года тело Кузьминова было найдено в Испании возле дома, где он жил. В него выпустили около шести пуль, после чего переехали его тело на автомобиле. По настоящее время местные правоохранительные органы не располагают какими-либо сведениями о том, кто мог ликвидировать бывшего российского летчика.Неотвратимость наказанияНесмотря на то, что многие военные преступники и террористы, а также причастные к этим преступлениям лица осуждены заочно или находятся в розыске, их преследование не является формальным политическим жестом, а требованием закона. Это может усложнить жизнь фигурантам этих уголовных дел, в случае посещения дружественных России стран они могут быть задержаны для дальнейшей экстрадиции.Кроме того, документирование и юридическое оформление преступлений украинского государства важно в контексте будущих судебных процессов, так как многие из этих деяний не имеют срока давности.Еще в 2014 году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что виновные в преступлениях в Донбассе понесут наказание и что их достанут даже "на дне океана".Скорейшее достижение всех целей российской военной спецоперации на Украине будет способствовать тому, чтобы представители киевского режима, а также их силовая и медийная обслуга сменили статус заочно приговоренных на очное пребывание в тех местах, где и летом в пальто холодно.*Лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20240424/1054688319.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, суд, россия, валерий залужный, кирилл буданов, всу, александр сырский, "азов", павел климкин