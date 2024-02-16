https://ukraina.ru/20240216/1053331953.html

Хоть с чертом, но против России: почему Владимир Зеленский так любит Джохара Дудаева

Хоть с чертом, но против России: почему Владимир Зеленский так любит Джохара Дудаева - 16.02.2024 Украина.ру

Хоть с чертом, но против России: почему Владимир Зеленский так любит Джохара Дудаева

В четверг, 15 февраля, в Полтаве с помпой открыли мемориальную доску лидеру террористической Ичкерии* Джохару Дудаеву, которого российская армия ликвидировала еще в середине 1990-х

2024-02-16T12:12

2024-02-16T12:12

2024-02-16T12:19

эксклюзив

украина

владимир зеленский

боевики

терроризм

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Почему ПолтаваОткрытие мемориальной доски было приурочено к 80-летию Дудаева, которое пришлось на этот день.Мероприятие на фоне флагов Ичкерии, Украины и ЕС вел Ахмед Закаев – еще один статусный "ичкериец" времен первой и второй войн в Чечне, который уже много лет живет в Европе и именует себя "главой правительства Ичкерии в изгнании".Мемориальную доску открыли на здании детской поликлиники на улице Дудаева, которая до прошлого года носила название в честь советского военачальника Николая Никитченко.Это здание было выбрано потому, что в нем несколько лет в 1980-х гг. проживал Дудаев, который в то время был начальником штаба расквартированной в Полтаве 13-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиадивизии.Любопытный факт: знавшие будущего лидера боевиков по полтавскому периоду его жизни вспоминали, что в те годы правоверный коммунист Дудаев еще даже не помышлял о чеченском сепаратизме и уж тем более не был замечен в симпатиях к украинскому национализму.Впереди у него была служба в Эстонии, участие в боевых действиях в Афганистане (которое впоследствии он отрицал), уход в политику, избрание "президентом Ичкерии", открытая террористическая война с РФ и злополучный для него разговор по спутниковому телефону в апреле 1996 года – прямо во время беседы он был уничтожен прямым попаданием самонаводящейся ракеты.Давние связиУкраинские ультраправые никогда не скрывали своих особых отношений с чеченскими террористами. Самый известный эпизод подобного сотрудничества – участие боевиков УНА-УНСО* в боевых действиях против федеральных сил в первой половине 1990-х гг.В 2014 году недобитки из числа террористов решили вернуть украинским "побратимам" должок – в составе сил т.н. АТО в Донбассе появились батальоны имени Дудаева и Шейха Мансура, бойцы которых при этом чаще появлялись в эфирах местных и западных телеканалов, нежели на поле боя.До поры до времени официальные власти Украины сторонились открытой поддержки самозванных ичкерийских "правительств в изгнании", помятуя об их террористическом прошлом, которое через губу, но все же признавали даже на Западе.Все изменилось после прихода к власти Владимира Зеленского. Эмиссары Закаева зачастили в Киев, где они наводили мосты с новым режимом, внедрялись в местный бизнес и формировали свои боевые группы, звездный час которых настал в феврале 2022 года.При активном участии западных кураторов был реанимирован проект "чеченских батальонов" в составе ВСУ, а Закаев со своей "Ичкерией" влился в организацию беглого экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева**, который сформировал из подобных себе проходимцев и политических фриков т.н. Форум свободных народов России*.Взаимные реверансы с чеченскими бандитами продолжила Верховная Рада Украины, в октябре 2022 года признавшая "независимость Ичкерии".Апофеозом конфетно-букетного периода в отношениях Зеленского и "закаевцев" стало вручение первому "высших государственных наград Ичкерии". Сообщение об этом было опубликовано на сайте главы украинского государства в апреле прошлого года.Украинский президент стал кавалером сразу двух "орденов" - "Честь нации" и "ордена Дудаева". От имени Закаева эти знаки Зеленскому вручал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.Отдельно в материале подчеркивалось, что наряду с Зеленским этих наград ранее были удостоены Зелимхан Яндарбиев и Аслан Масхадов – матерые боевики, которые несли прямую ответственность за самые кровавые теракты в новейшей истории России.Дружить против РоссииСтоль тесная спайка режима Зеленского и чеченских террористов не должна никого удивлять.В день, когда в Полтаве славословили Дудаева, ВСУ нанесли новый удар по Белгороду. В очередной раз целью атаки стали мирные жители – снаряды поразили территорию возле местного торгового центра, погибли семь человек, в том числе один ребенок.Убийства ни в чем неповинных людей – излюбленный почерк нашедших друг друга адептов Дудаева и Бандеры, а сам режим Зеленского уже давно живет по слегка видоизмененному завету гитлеровского прислужника Петра Краснова – хоть с чертом, но против России.*Деятельность организации запрещена в РФ*Иноагент, внесен в перечень террористов и экстремистов

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Павел Котов

эксклюзив, украина, владимир зеленский, боевики, терроризм