https://ukraina.ru/20240606/1055505497.html

В части вооружений тягаться сложно: полковник запаса рассказал, каким способом можно сокрушить США

В части вооружений тягаться сложно: полковник запаса рассказал, каким способом можно сокрушить США - 06.06.2024 Украина.ру

В части вооружений тягаться сложно: полковник запаса рассказал, каким способом можно сокрушить США

США — это страна со сложным механизмом, который ее неоднократно спасал за счет войн и обесценивания других валют. Но американская дипломатия прозевала Китай. В том смысле, что Москва и Пекин объединились против агрессии Запада. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-06-06T03:40

2024-06-06T03:40

2024-06-06T03:40

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Но нужно понимать, что Европа будет себя хорошо чувствовать до тех пор, пока будут хорошо идти дела у США. Если бы в Америке был большой коллапс в виде новой гражданской войны Севера и Юга, это было бы полезно для России, рассказал эксперт.США — это страна со сложным механизмом, который ее неоднократно спасал за счет войн и обесценивания других валют. Но американская дипломатия прозевала Китай. В том смысле, что Москва и Пекин объединились против агрессии Запада, который мечтает "уничтожить их поодиночке", добавил он.Соединенные Штаты можно сокрушить в том случае, если нанести им значительный удар в финансовой сфере. В части вооружений с ними тягаться очень тяжело, потому что на США работают оружейные фабрики в Европе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, куда зайдет эскалация после разрешения западных стран наносить удары своим оружием по "старым территориям" России можно прочитать в интервью Михаила Павлива: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края

https://ukraina.ru/20240605/1055498563.html

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