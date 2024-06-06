В части вооружений тягаться сложно: полковник запаса рассказал, каким способом можно сокрушить США - 06.06.2024 Украина.ру
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В части вооружений тягаться сложно: полковник запаса рассказал, каким способом можно сокрушить США
В части вооружений тягаться сложно: полковник запаса рассказал, каким способом можно сокрушить США - 06.06.2024 Украина.ру
В части вооружений тягаться сложно: полковник запаса рассказал, каким способом можно сокрушить США
США — это страна со сложным механизмом, который ее неоднократно спасал за счет войн и обесценивания других валют. Но американская дипломатия прозевала Китай. В том смысле, что Москва и Пекин объединились против агрессии Запада. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-06-06T03:40
2024-06-06T03:40
новости
сша
россия
запад
киселев
деньги
валюта
доллар
китай
иран
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Но нужно понимать, что Европа будет себя хорошо чувствовать до тех пор, пока будут хорошо идти дела у США. Если бы в Америке был большой коллапс в виде новой гражданской войны Севера и Юга, это было бы полезно для России, рассказал эксперт.США — это страна со сложным механизмом, который ее неоднократно спасал за счет войн и обесценивания других валют. Но американская дипломатия прозевала Китай. В том смысле, что Москва и Пекин объединились против агрессии Запада, который мечтает "уничтожить их поодиночке", добавил он.Соединенные Штаты можно сокрушить в том случае, если нанести им значительный удар в финансовой сфере. В части вооружений с ними тягаться очень тяжело, потому что на США работают оружейные фабрики в Европе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, куда зайдет эскалация после разрешения западных стран наносить удары своим оружием по "старым территориям" России можно прочитать в интервью Михаила Павлива: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края
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сша
россия
запад
китай
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новости, сша, россия, запад, киселев, деньги, валюта, доллар, китай, иран, гражданская война
Новости, США, Россия, Запад, Киселев, деньги, валюта, доллар, Китай, Иран, гражданская война

В части вооружений тягаться сложно: полковник запаса рассказал, каким способом можно сокрушить США

03:40 06.06.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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США — это страна со сложным механизмом, который ее неоднократно спасал за счет войн и обесценивания других валют. Но американская дипломатия прозевала Китай. В том смысле, что Москва и Пекин объединились против агрессии Запада. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Но нужно понимать, что Европа будет себя хорошо чувствовать до тех пор, пока будут хорошо идти дела у США. Если бы в Америке был большой коллапс в виде новой гражданской войны Севера и Юга, это было бы полезно для России, рассказал эксперт.
США — это страна со сложным механизмом, который ее неоднократно спасал за счет войн и обесценивания других валют. Но американская дипломатия прозевала Китай. В том смысле, что Москва и Пекин объединились против агрессии Запада, который мечтает "уничтожить их поодиночке", добавил он.
"Китай понимает, что если не будет России, то скоро не будет и его. Иран тоже понимает, что без России его уничтожат. Так что с антизападной коалицией сейчас все в порядке", - подчеркнул Киселев.
Соединенные Штаты можно сокрушить в том случае, если нанести им значительный удар в финансовой сфере. В части вооружений с ними тягаться очень тяжело, потому что на США работают оружейные фабрики в Европе, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.ру
О том, куда зайдет эскалация после разрешения западных стран наносить удары своим оружием по "старым территориям" России можно прочитать в интервью Михаила Павлива: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края
Константин Блохин интервью
Вчера, 19:00
Константин Блохин о том, почему Запад не верит в ответный удар России и как Байден топит Трампа в болотеАмериканские политики считают, исходя из прошлого опыта, что они все красные линии пересекли, и на удары по территории традиционной России и размещение воинского контингента НАТО Россия не ответит.
 
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