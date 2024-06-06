В части вооружений тягаться сложно: полковник запаса рассказал, каким способом можно сокрушить США
США — это страна со сложным механизмом, который ее неоднократно спасал за счет войн и обесценивания других валют. Но американская дипломатия прозевала Китай. В том смысле, что Москва и Пекин объединились против агрессии Запада. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Но нужно понимать, что Европа будет себя хорошо чувствовать до тех пор, пока будут хорошо идти дела у США. Если бы в Америке был большой коллапс в виде новой гражданской войны Севера и Юга, это было бы полезно для России, рассказал эксперт.
США — это страна со сложным механизмом, который ее неоднократно спасал за счет войн и обесценивания других валют. Но американская дипломатия прозевала Китай. В том смысле, что Москва и Пекин объединились против агрессии Запада, который мечтает "уничтожить их поодиночке", добавил он.
"Китай понимает, что если не будет России, то скоро не будет и его. Иран тоже понимает, что без России его уничтожат. Так что с антизападной коалицией сейчас все в порядке", - подчеркнул Киселев.
Соединенные Штаты можно сокрушить в том случае, если нанести им значительный удар в финансовой сфере. В части вооружений с ними тягаться очень тяжело, потому что на США работают оружейные фабрики в Европе, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.ру
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