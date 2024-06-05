https://ukraina.ru/20240605/1055504739.html

Владимир Корнилов: Самая тяжелая борьба начнется после победы России над нацистским режимом Украины

Владимир Корнилов: Самая тяжелая борьба начнется после победы России над нацистским режимом Украины - 05.06.2024 Украина.ру

Владимир Корнилов: Самая тяжелая борьба начнется после победы России над нацистским режимом Украины

Даже если предположить, что самые оптимистичные сценарии окончания СВО будут отработаны, все равно бандеровщина, как идеология, останется. И мы должны быть готовыми к тому, что затем начнется гораздо более сложный период для нас всех.

2024-06-05T22:30

2024-06-05T22:30

2024-06-05T22:30

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нидерланды

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов.- Владимир, давайте начнем с Нидерландов. Одна из ваших недавних статей, посвященная событиям в этой стране, вышла под заголовком "Конспирологи оказались правы, глубинное государство вышло из тени".- Нидерландский кейс очень показательный. То, что на наших глазах происходит в стране, которую до недавнего времени называли самой показательной, самой либеральной страной мира, раскрывает как мейнстрим рулит государствами независимо от того, как избиратели голосуют.- Поясню для наших читателей, суть в том, что в Нидерландах премьер-министром стал человек, не только не принимавший участие в выборах, но и о существовании которого большая часть местных жителей даже и не знала.- Его еще не назначили, но вопрос уже решенный. Правящая коалиция, которая сформировалась полгода спустя после выборов остановилась на кандидатуре Дика Схофа. Шпиона, на самом деле, человека, который возглавлял их секретную службу AIVD. Он собирался на заслуженную пенсию, и тут чиновника, который сделал стремительную карьеру в службе безопасности, собираются сделать премьером Нидерландов.На Украине прямо сказали, что выборов не будет и все, вот он Зеленский, не важно, истек ли его срок полномочий, а там люди проголосовали за конкретные партии, не за вот этого премьера, не за силовые структуры, а им сказали, теперь это неважно, спасибо за участие. Вот теперь те партии, которые вы избрали, сами между собой решают, кто вами будет рулить. Причем, когда начались консультации лидеров фракций с Диком Схоуфом, психологи и социологи заметили, что по языку тела, они его боятся. На каждого из них у него есть компромат.Оказалось, что глубинное государство решило, что нельзя, чтобы несистемный лидер Герт Вилдерс, которого подозревали в связях с Россией становился премьером. Вот та самая демократия, либеральный порядок, мир основанный на правилах. Я сам, честно говоря, скептически относился к различным конспирологическим теориям, но когда я смотрю на то, как развиваются события в не чужой мне стране, я работал в Нидерландах, все больше убеждаюсь, что всякие конспирологи отчасти были правы.- Нидерланды первая ласточка, может ли это повториться в других странах?- Прецеденты были в разные времена в разных странах, но случай с Нидерландами показательный, потому что их всегда приводили как пример народовластия, где все решается на выборах, на референдумах. В скором времени это станет новой обыденностью, новой реальностью для многих западных государств.Если такое можно провернуть в самой либеральной стране мира, почему нельзя в Соединенных Штатах Америки сказать, нет, все-таки Трамп нас не устраивает, даже если он победит, а давайте-ка Байден будет и дальше править. Зеленский же смог без выборов перейти на следующий срок с точки зрения западного истеблишмента.Мы сейчас наблюдаем пробный кейс, после которого, если он удастся, это станет неким новым шаблоном для следующих европейских и западных государств.- В Швейцарии должен пройти мирный саммит по Украине без России. Российская сторона заявляет о том, что отсутствие Байдена девальвирует идею этого саммита и что это мероприятие провалилось еще даже не начавшись. Зеленский уже сам, кстати, опасается и высказывает свои опасения публично, в частности, в интервью мировым СМИ о том, что этот саммит может сорваться. Немецкие СМИ пишут о том, что отказ Байдена от участия это дипломатическая катастрофа Зеленского. Зачем вообще проводят это мероприятие?- Зеленский ведь прямо говорит для чего он проводит это мероприятие. Мы должны собраться, причем главное количество, главное участие. При этом когда он ездил в Сингапур и на Филиппины, то заявил, что никто не вправе диктовать Украине, каким должен быть мир. Спрашивается, на какой черт ты собираешь саммит, если никто не вправе что-то высказывать? А он прямо говорит, нет, мне главное собрать, неважно кого, неважно сколько, чем больше, тем лучше, но главное, чтобы они приехали, и мы могли бы Путину сказать, смотрите, весь мир против вас.Если бы он так тупо об этом не заявлял, то некоторые страны может быть, приехали бы. Тот же Китай раздумывал, чтобы отправить какого-нибудь посла. Мирные планы готовили и китайцы, и саудиты. Но подход Зеленского заключается в том, что вы не смеете даже пикнуть, но вы должны собраться и тем самым поддержать меня против России. Конечно, такой подход не устраивает нормальные страны.- Стартуют выборы в Европарламент, по некоторым прогнозам, большинство мест получат правые партии. Как это может отразиться на европейской политике по отношению к Украине?- Сначала о дефинициях. Крайне правые — это такая страшилка, пугалка, которую используют либеральные СМИ на Западе. Конечно, многие из них к крайне правым не имеют никакого отношения. Когда мы показываем откровенных нацистов на Украине, нам кричат нет, нет, что вы, это все российская пропаганда, нацистов на Украине нет.А всех, кто не вписывается в мейнистрим они называют крайне правыми, как, например, Герта Вилдерса в Нидерландах, которого либеральные СМИ называли фашистом, ультраправым. Хотя, если вы посмотрите его экономическую программу, то там левый или правый вообще не разберешь, он ничем в этом смысле от того же истеблишмента не отличается.Да, он антимигранскую политику проповедовал и даже антиисламскую, сейчас, правда, снял несколько эти лозунги именно для того, чтобы войти в правящую коалицию. Многие мейнстримные медиа долгое время называли фашисткой Джорджу Мелони, поскольку у нее даже символика досталась от партии, созданной после войны на руинах фашистской партии Муссолини, запрещенной потом в Италии. К ней, во всяком случае, слово фашист применимо было лучше всего, но как только она стала главой правительства в Италии, то как-то вдруг куда-то все эти эпитеты делись.Но даже если принять эту риторику насчет крайне правых, я не верю, что что-то эти выборы могут значительно изменить в структуре будущего Европарламента. Те, кого называют ультраправыми усилят свои позиции, но Европейская народная партия останется правящей. Во всяком случае, это никак не повлияет на позицию вот этого самого Европарламента, который, положа руку на сердце, не решает ровным счетом ничего. Именно потому, что в Евросоюзе при той структуре, которая там существует, рулит все то же глубинное государство. То есть не избираемые никем еврочиновники, Еврокомиссия. Фон дер Ляйен останется на своем посту, она всех в мейнстриме устраивает. Мне больше интересно, что будет со старичком Борелем, который возомнил себя министром обороны Европейского Союза. Его вот вряд ли сохранят.- Работает ли русофобия во время избирательных кампаний в Европе?- В Британии, да, консерваторы очень надеялись построить всю свою компанию именно на раскрутке русофобии. На том, что, смотрите, Путин, Россия обязательно нападут, и только мы консерваторы можем предложить какую-то оборонную политику, а не эти лейбористы, которые ничего не умеют, ничего не знают.И вот на днях были обнародованы данные предвыборной социологии, по которым практически все русофобы, в том числе министр обороны Грант Шэппс с треском проигрывают в своих округах. Консерваторы могут потерпеть самое сокрушительное поражение за столетие, а лейбористы покажут исторически рекордный результат на этих выборах. Вот и вся русофобия.Очень интересная статья, которая на днях вышла по итогам этой социологии в газете Times. Бывший министр иностранных дел Британии Уильям Хейк написал статью, в которой пытается убедить избирателей: нет, нет, не слушайте тех депутатов, которые сосредоточены на дырах в вашем асфальте, на местных локальных проблемах. Нет, главное подумайте, а могут они посмотреть в глаза Путину или нет? Но закрытая больница в своем округе избирателя волнуют больше.- В Грузии вступил в силу многострадальный закон об иноагентах. США уже грозят санкциями и сообщают, что введут они их незамедлительно. А можно ли говорить о том, что Грузия выходит из-под американского контроля?- К удивлению многих, заметьте, у грузинских властей оказались тестикулы, так скажем, политически корректно. И вдруг оказалось, что они действительно могут отстаивать национальные интересы. Но при этом мы понимаем, что компания по попытке развязать там очередную цветную революцию уже началась.Ведь цветные революции начинались с Югославии и Грузии, а уже потом были привнесены на Украину во время оранжевой революции. Так что Грузия это уже прошла, она уже наступала на эти грабли. И поэтому очень многие там научены этим горьким опытом. Но мы должны готовиться к тому, что эти цветные технологии будут снова применяться на территории Грузии. И западные агентства будут прилагать максимум усилий для того, чтобы расшатать ситуацию там и использовать любую возможность для того, чтобы все-таки вернуть Грузию в правильный с точки зрения Запада фарватер.- На минувшей неделе мультимедийное издание Украина.ру провело большой форсайт-форум, который назывался "Какая победа нам нужна". Вы также принимали участие в этом мероприятии, выступали, излагали свою позицию. Ну, для тех, кто, может быть, не услышал и не посмотрел нашей прямой трансляции, сформулируйте основные тезисы, то есть, по вашему мнению, какая победа нужна России?- Еще раз большое спасибо Украине.ру за организацию этого замечательного форума. С удовольствием послушал уважаемых гостей, с чем-то согласился, с чем-то поспорил. Мы, конечно же, должны выстраивать стратегии и на далекое будущее, но надо понимать, что слагаемые победы мы будем вычислять исходя из ситуации на поле боя, о чем Владимир Путин говорил неоднократно. Он в очередной раз подтвердил, что Россия готова к мирным переговорам, но при этом постоянно подчеркивает, что мы будем исходить из ситуации, которая сложилась на поле боя. Россия к этому готова, но это не значит, что это произойдет сегодня, завтра, послезавтра.Мы должны привести все в состояние нормальности, конечно, мы должны достичь дебандаризации, денацификации, демилитаризации Украины, то, с чего мы начинали, собственно, изначально. Но даже если предположить, что самые оптимистичные сценарии будут отработаны, все равно бандеровщина, как идеология, останется. И мы должны быть готовыми к тому, что затем начнется гораздо более сложный период для нас всех.Самое тяжелое время — это годы мира, когда вдруг начинаются рассуждения, а давайте не будем дразнить наших потенциальных партнеров, а давайте ради того, чтобы задобрить вот этот самый умеренный националистический элемент отдадим им одну-другую землицу, как бывало уже неоднократно в истории взаимоотношений России и Украины. Уже сейчас нужно выстраивать политику, которая бы предотвратила повторение ошибок прошлого в будущем.- А что будет победой лично для вас?- Не хочется выстраивать слишком большие и нереальные планы с тем, чтобы потом не разочаровываться. Но я очень надеюсь, что в России окажется и русский город Харьков, очень люблю этот город, и русский город Одесса, мы с вами оба любим этот город. И город Киев избавится от нацистского флёра, нацисткой ржавчины. Но при этом давайте исходить из реалий.Подробнее о целях США на саммите в Швейцарии в материале Украина.ру Замануха для провокации. В Швейцарии Запад пытается затянуть Россию в ловушку

https://ukraina.ru/20240605/1055504005.html

https://ukraina.ru/20240605/1055500179.html

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https://ukraina.ru/20240605/1055490998.html

https://ukraina.ru/20240605/1055486845.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, украина, нидерланды, владимир зеленский, владимир путин, джо байден, европарламент, ес, сво