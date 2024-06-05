https://ukraina.ru/20240605/1055492639.html

Замануха для провокации. В Швейцарии Запад пытается затянуть Россию в ловушку

Замануха для провокации. В Швейцарии Запад пытается затянуть Россию в ловушку - 05.06.2024 Украина.ру

Замануха для провокации. В Швейцарии Запад пытается затянуть Россию в ловушку

С каждым днем становится все очевиднее, во что хотят вывернуть и превратить в итоге сокрушительный провал просроченного фюрера украинского народа президента Владимира Зеленского на так называемом "саммите мира" в Швейцарии

2024-06-05T15:40

2024-06-05T15:40

2024-06-05T15:40

россия

сша

украина

швейцария

"формула мира"

владимир зеленский

джо байден

сво

запад

камала харрис

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До его начала в Бюргенштоке 15-16 июня сего года еще десять дней, но провалом мероприятия уже несет из предгорий Альп как от швейцарского сыра, который воняет не по технологии изготовления, а потому что испортился.Саммит, который, по идее, должен был рассмотреть "формулу мира" для прекращения конфликта на Украине ─ набор из десяти предложений, которые почти никак не связаны между собой и никакого отношения к подлинному миру не имеют, потому как Россия, одна из сторон конфликта, их сразу отвергла как ультиматум себе. А Москва, как известно, не воспринимает ультиматумы и реагирует на них крайне болезненно.Зеленский же предложил их исключительно для достижения трех целей. Во-первых, выставить Россию агрессором в глазах так называемого Глобального Юга или мирового большинства, которое устало от былого монополярного мира и выбирает новый – многополярный, отказывающийся от неоколониальных принципов мироустройства. Закрепление же за Россией имиджа агрессора Зеленский хотел конвертировать в помощь Украине и своему режиму. Любую – экономическую, финансовую политическую, дипломатическую. По принципу "с миру по нитке ─ неонацисту-голодранцу пыжиковая шапка".Во-вторых, использовать саммит для давления на Россию с целью принуждения ее к миру на выгодных для Киева (и, разумеется, стоящего за его спиной Вашингтона). Фактически это означает предотвращение украинского поражения на фронтах СВО. "Формула мира" фактически принуждала бы Россию не только к признанию своего поражения, но и к выплате контрибуций и компенсаций за военные потери в СВО.И, наконец, в-третьих. В последние недели нарисовалась ещё одна цель – участие как можно большего количества стран в "саммите мира" на уровне глав государств и правительств дополнительно легализовало бы и президента Зеленского, чьи полномочия закончились 21 мая 2024 года. Именно этой цели и служило заявление, что в саммите примут участие 160 стран – чем больше, тем лучше и представительнее.Теперь число участников швейцарской сходки значительно сократилось ─ собрались бы там хотя бы те 50 стран, что входят в антироссийскую коалицию, финансирующую военные нужды Украины в том же режиме Рамштайн. В Швейцарию не едет президент США Джо Байден, пославший туда свою смешливую без причины вице президента Камалу Харрис и признанного политического душнилу – помощника по нацбезопасности Джейка Салливана. От участия отказались Китай, Бразилия, Пакистан, ЮАР и др. Понизила до неприличия свое представительство Индия, а Австралия обошлась министром по делам страхования инвалидов: Канберра посчитала, что Зеленскому это под стать. То есть фактически участники новых объединений типа БРИКС или ШОС проигнорировали "саммит мира" как раз из-за того, что на него не пригласили Россию. А это, как подумал бы при случае небезызвестный Штирлиц из анекдота, провал. Однозначно.Зеленский в ответ облаял всех, даже Байдена, но от него и от его нытья отмахнулись как как от надоедливого трутня, у которого нет даже бессмысленного жала. И знаете, почему? Вот вам классический портрет трутня из справочника: "глаза у них большие, соприкасающиеся сверху между собой, усики сравнительно длинные, хоботок короткий, грудь широкая, брюшко имеет овальную форму и к заднему концу закруглено, аппарата для собирания цветочной пыльцы у них нет, жала также нет, а на его месте помещается совокупительный аппарат". Вам он никого не напоминает, если в образе заменить усики на привычную и небрежную небритость и представить, что выполнено это насекомое в стиле милитари и прилетело к вам просить денег? Вот то-то же.Однако такой актив, как сборище покорных и пока не могущих отказать сателлитов и холуев, Запад, похоже, решил не списывать в утиль окончательно. С паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок.И вот уже агентство Bloomberg пишет, что даже если саммит в Швейцарии закончится фиаско Зеленского и Запада, то его можно использовать для того, чтобы попробовать на его основе заманить Россию на мировые посиделки и там заставить выполнить западные хотелки. Тем, что Запад уже сейчас готовит почву для переговоров с Россией по Украине якобы с учетом воли других стран, которые якобы поддерживают мир.Ведь как обстоят дела сегодня. Натравливая Украину на Россию, Запад хотел или нанести Москве стратегическое поражение, или хотя бы максимальный урон и ущерб, отвлекая от приложения усилий и средств в других районах мира ─ к примеру, в том же Индо-Тихоокеанском регионе, где Москва во всем поддерживает Китай.Ничего у Запада и Украины пока не получилось. И, судя по всему, и не получится – Россия выстояла и сегодня дерет Украину практически в хвост и в гриву. Вместе с Западом, который и выдумывает все новые и новые заманухи, обманки и симулякры, чтобы поражение его не было таким позорным.Вот и в Швейцарии по окончанию саммита мира его участники хотят согласовать позиции для будущих переговоров с Россией. И отразить эти позиции в специальном документе, который и будет коллективным итогом мероприятия.Потом Запад планирует выкатить этот документ на всеобщее обозрение и ознакомление как волю многих государств, послать в Россию и принудить ее к переговорам, пригласив на следующий саммит мира. Как бы под давлением и по требованию мирового сообщества."Мы договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить в качестве мер по укреплению доверия в вышеупомянутых областях, с дальнейшим привлечением представителей России", — сказано в опубликованном фрагменте итогового документа, попавшего в руки Bloomberg.А перед этим, уверено агентство, западные страны хотят накануне переговоров по Украине подписать с Москвой соглашение по ядерной и продовольственной безопасности. То есть обойтись хоть малой выгодой.Не зря же Зеленский, чтобы привлечь в Швейцарию как можно больше участников, сократил обсуждаемые вопросы своей "формулы мира" с десяти до трех – ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарка – обмен пленными по формуле "всех на всех".Сейчас эти обманка и замануха для стран Глобального Юга не сработали. Те поняли, что их втравливают в политический блудняк, и от Швейцарии отказались. Теперь, точнее, в недалеком будущем, их хотят обмануть и завлечь уже вместе с Россией.И сейчас Запад занялся уговорами и заманиванием России якобы выгодными для нее приглашениями и условиями.Для начала правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP), которая является крупнейшей в этой стране, призвала правительство пригласить Россию даже к участию в мирной конференции по вопросам регулирования украинского конфликта, которая пройдет 15-16 июня. Потому что, по мнению SVP, мирный процесс получит шанс, если предстоящая конференция не превратится в одностороннюю встречу по пропаганде и вооружению. А власти Швейцарии несут ответственность за то, чтобы конференция не привела к дальнейшей эскалации и не разрушила швейцарский нейтралитет, который уже фактически канул в Лету, когда эта страна выступила против России.Точно с таким же предложением выступил Папа Римский Франциск, который на встрече с главой Всемирного союза староверов Леонидом Севастьяновым заявил, что в конференции по Украине без участия России нет никакого смысла.Даже президент США Джо Байден, кратко придя в сознание, в интервью журналу The Time хоть и призвал воевать с Россией до победного конца, но при этом признал, что Украине не обязательно становиться членом НАТО и после окончания СВО. "Украина не вступает в НАТО, но и не уходит под контроль России" ─ вот формула Байдена по членству Украины в Альянсе. И этого, по мнению Байдена, достаточно, чтобы Россия пошла на мир, который и станет гарантией "того, что Россия никогда не оккупирует Украину".И хотя Байден не уставал повторять слова о своей приверженности победе Украины и о том, что "мир выглядит так, чтобы Россия никогда не подмяла под себя" Украину, для Зеленского эти слова – чистейшая зрада. Ведь членство Украины в Евросоюзе и НАТО стало стратегической целью, которую Верховная Рада закрепила в Конституции.Кроме того, отказ НАТО от приема Украины – это одной из условий безопасности России, которое она, Россия, выдвигает всем. И ради которого она и затеяла СВО. И тут – такой пас со стороны Байдена. Даже если предположить, что Байден говорил это, опять уйдя в прострацию от деменции, то все равно это размывание единства во взглядах "ястребов войны" на Западе на этот вопрос.И вот уже опять пошли разнотолки. Вице-президент нежелательного в России Атлантического совета, профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кройнинг в интервью литовским СМИ заявил, что у НАТО нет единой стратегии в отношении Украины. И что, возможно, принимать в Альянс придется не всю Украину, а только ее западную часть. Все тот же шерсти клок…А это как минимум означает так называемый корейский вариант для Украины – раскол ее на части. Но Запад готов на него пойти, чтобы только заманить Россию в ловушку, пригласить ее на мирные переговоры, а потом, выдвигая невыполнимые условия, устроить привычную провокацию – обвинить Моску в том, что она агрессивна и недоговороспособна, и оттолкнуть от нее страны Глобального Юга, которые выступают за мир.Нанести России репутационные потери, обвинить ее во всех грехах и подорвать реноме на международной арене – вот цель и смысл затеваемой провокации Запада. Для чего? А чтобы всячески затормозить наступление многополярного мира, основанного на международных законах, а не на правилах, которые и сегодня пытаются диктовать и устанавливать США и его западные союзники.Именно для этого другой частью раздвоенного языка тот же Байден пугал европейские страны, что "если США когда-нибудь позволит Украине упасть, помяните мои слова, вы увидите, как уйдет Польша, и вы увидите, как падут все эти страны вдоль фактической границы с Россией".Но по-любому трещины по былому западному монолиту пошли еще сильнее. И западная провокация против России, может быть, уже сейчас обречена. Хотя бы потому, что:- большинство стран мира хотят, чтобы о мире на Украине говорили и Россия, и Украина, а не диктовали свои условия с позиции силы Украина и Запад. Глава китайского МИДа Ван И, утверждает Bloomberg, недавно напомнил, что Китай и Бразилия в прошлом месяце предложили проект плана по достижению мира на Украине, "в котором говорится, что путь к миру должен соответствовать Уставу ООН" и который "предполагает проведение второго саммита". С участием России. И по словам китайского министра, на сегодня 26 стран согласились присоединиться (или ищут пути присоединения) к "общему пониманию", которого достигли Китай и Бразилия. Положительную оценку этим идеям уже дали 45 стран.- не поддастся на давление и на провокацию сама Россия – ей новый обман ни к чему. Кроме того, она ведь побеждает. Как заметил один из самых известных американских политологов, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, "я думаю, что вы скоро увидите то, что я называю кошмарной победой России". А перед этим сказал: "У меня такое впечатление, что большинство людей в глубине души знают, что Украина обречена. Единственный интересный вопрос сейчас заключается в том, какую территорию захватят русские, прежде чем произойдет заморозка конфликта. Но спасти ситуацию действительно невозможно. Русские становятся сильнее. Путин на подъеме. Русские идут вперед".Так зачем, скажите на милость, русским идти назад или опять попадаться на дешевые провокации?

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россия

сша

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швейцария

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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