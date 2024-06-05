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Дезертиров обратно в ВСУ, заморозка российских активов. Главное на утро 5 июня

Дезертиров обратно в ВСУ, заморозка российских активов. Главное на утро 5 июня - 05.06.2024 Украина.ру

Дезертиров обратно в ВСУ, заморозка российских активов. Главное на утро 5 июня

Дезертиров отправят обратно в ВСУ из-за нехватки военнослужащих; Полиция Украины заявила о конфискации "российских активов"

2024-06-05T09:00

2024-06-05T09:00

2024-06-05T09:26

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владимир зеленский

александр сырский

гбр

госпогранслужба

активы

замороженные активы

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На Украине дезертиров отправят обратно на фронтГосударственное бюро расследований Украины (ГБР) разрешило брать на службу дезертиров. Это связано с большим количеством потерь и нехваткой мобилизационных ресурсов.Об этом говорится в письме директора ГБР Алексея Сухачова главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, с которым ознакомились журналисты РИА "Новости".Сами же командиры украинской армии неоднозначно трактуют случаи, когда дезертир возвращается в часть. Притом что окончательное процессуальное решение по совершенным им преступлениям еще не принято.Добровольно вернувшиеся на фронт дезертиры также имеют право на денежное обеспечение."С учетом имеющихся правовых оснований, а также предусмотренных законом возможностей, просим ориентировать командиров воинских частей на необходимости обеспечения принятия вышеуказанных военнослужащих, которые добровольно вернулись в воинские части и изъявили желание для прохождения дальнейшей военной службы, назначать их на должности и продолжать военную службу со дня назначения на должности", — приводит агентство выдержку из письма.Сухачев ранее подчеркивал, что ведомство отдает предпочтение возвращению мужчин, которые оставили место службы, в их части, а не открытию уголовных дел.Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире украинского телемарафона ранее пояснила, что основная причина такого решения заключается в том, чтобы у Украины "была сильная армия".По словам Сапьян, это делается для того, чтобы воинские части были укомплектованы и если таких людей обнаруживают, то их возвращают. Она также отмечает, что уголовное производство в этом случае выступает больше как предупреждение для военнослужащего, если будут нарушать закон.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Накануне в Сети появилось видео, на котором львовские военкомы на буже гнались за велосипедистом и сбили его. Мужчине удалось скрыться, оставив свой велосипед.Многие уклонисты пытаются сбежать с Украины в Румынию или Венгрию через реку Тиса. 2 июня Госпогранслужба Украины сообщила, что там утонуло уже почти 45 мужчин.Украинская полиция арестовала "российские активы"Полиция Украины арестовала связанные с Россией активы на 38 млрд гривен (около 83 млрд рублей). Об этом сообщил начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель в интервью "РБК-Украина"."В целом обнаружили и арестовали активы на 38 млрд грн. Все они работают на благо и нужды Украины, включая потребности Вооруженных Сил", — сказал Рубель.По его словам, к арестованному имуществу относится вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовиков, 55 легковых машин и три бортовых полуприцепа.В августе 2022 года украинское правительство утвердило указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на Украине. В мае 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о блокировке на Украине деятельности энергокомпании, которая входит в структуру «Роснефти», и аресте активов на сумму 677 тысяч долларов.Страны ЕС и G7 после начала Россией специальной военной операции заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов евро.Соединённые Штаты подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России. Об этом ранее сообщили журналисты CNN.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных российских активов в пользу Украины создаст "очень опасный прецедент".Подробнее о незаконной конфискации российских валютных резервов в интервью Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег на нашем сайте.

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