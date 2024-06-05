Дезертиров обратно в ВСУ, заморозка российских активов. Главное на утро 5 июня - 05.06.2024 Украина.ру
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Дезертиров обратно в ВСУ, заморозка российских активов. Главное на утро 5 июня
Дезертиров обратно в ВСУ, заморозка российских активов. Главное на утро 5 июня - 05.06.2024 Украина.ру
Дезертиров обратно в ВСУ, заморозка российских активов. Главное на утро 5 июня
Дезертиров отправят обратно в ВСУ из-за нехватки военнослужащих; Полиция Украины заявила о конфискации "российских активов"
2024-06-05T09:00
2024-06-05T09:26
эксклюзив
новости
украина
россия
владимир зеленский
александр сырский
гбр
госпогранслужба
активы
замороженные активы
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На Украине дезертиров отправят обратно на фронтГосударственное бюро расследований Украины (ГБР) разрешило брать на службу дезертиров. Это связано с большим количеством потерь и нехваткой мобилизационных ресурсов.Об этом говорится в письме директора ГБР Алексея Сухачова главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, с которым ознакомились журналисты РИА "Новости".Сами же командиры украинской армии неоднозначно трактуют случаи, когда дезертир возвращается в часть. Притом что окончательное процессуальное решение по совершенным им преступлениям еще не принято.Добровольно вернувшиеся на фронт дезертиры также имеют право на денежное обеспечение."С учетом имеющихся правовых оснований, а также предусмотренных законом возможностей, просим ориентировать командиров воинских частей на необходимости обеспечения принятия вышеуказанных военнослужащих, которые добровольно вернулись в воинские части и изъявили желание для прохождения дальнейшей военной службы, назначать их на должности и продолжать военную службу со дня назначения на должности", — приводит агентство выдержку из письма.Сухачев ранее подчеркивал, что ведомство отдает предпочтение возвращению мужчин, которые оставили место службы, в их части, а не открытию уголовных дел.Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире украинского телемарафона ранее пояснила, что основная причина такого решения заключается в том, чтобы у Украины "была сильная армия".По словам Сапьян, это делается для того, чтобы воинские части были укомплектованы и если таких людей обнаруживают, то их возвращают. Она также отмечает, что уголовное производство в этом случае выступает больше как предупреждение для военнослужащего, если будут нарушать закон.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Накануне в Сети появилось видео, на котором львовские военкомы на буже гнались за велосипедистом и сбили его. Мужчине удалось скрыться, оставив свой велосипед.Многие уклонисты пытаются сбежать с Украины в Румынию или Венгрию через реку Тиса. 2 июня Госпогранслужба Украины сообщила, что там утонуло уже почти 45 мужчин.Украинская полиция арестовала "российские активы"Полиция Украины арестовала связанные с Россией активы на 38 млрд гривен (около 83 млрд рублей). Об этом сообщил начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель в интервью "РБК-Украина"."В целом обнаружили и арестовали активы на 38 млрд грн. Все они работают на благо и нужды Украины, включая потребности Вооруженных Сил", — сказал Рубель.По его словам, к арестованному имуществу относится вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовиков, 55 легковых машин и три бортовых полуприцепа.В августе 2022 года украинское правительство утвердило указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на Украине. В мае 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о блокировке на Украине деятельности энергокомпании, которая входит в структуру «Роснефти», и аресте активов на сумму 677 тысяч долларов.Страны ЕС и G7 после начала Россией специальной военной операции заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов евро.Соединённые Штаты подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России. Об этом ранее сообщили журналисты CNN.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных российских активов в пользу Украины создаст "очень опасный прецедент".Подробнее о незаконной конфискации российских валютных резервов в интервью Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег на нашем сайте.
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эксклюзив, новости, украина, россия, владимир зеленский, александр сырский, гбр, госпогранслужба, активы, замороженные активы, всу, вооруженные силы украины, фронт, сво, уклонисты, мобилизация
Эксклюзив, Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Сырский, ГБР, Госпогранслужба, активы, замороженные активы, ВСУ, Вооруженные силы Украины, фронт, СВО, уклонисты, мобилизация

Дезертиров обратно в ВСУ, заморозка российских активов. Главное на утро 5 июня

09:00 05.06.2024 (обновлено: 09:26 05.06.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Дезертиров отправят обратно в ВСУ из-за нехватки военнослужащих; Полиция Украины заявила о конфискации "российских активов"
На Украине дезертиров отправят обратно на фронт
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) разрешило брать на службу дезертиров. Это связано с большим количеством потерь и нехваткой мобилизационных ресурсов.
Об этом говорится в письме директора ГБР Алексея Сухачова главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, с которым ознакомились журналисты РИА "Новости".
Сами же командиры украинской армии неоднозначно трактуют случаи, когда дезертир возвращается в часть. Притом что окончательное процессуальное решение по совершенным им преступлениям еще не принято.
Добровольно вернувшиеся на фронт дезертиры также имеют право на денежное обеспечение.
"С учетом имеющихся правовых оснований, а также предусмотренных законом возможностей, просим ориентировать командиров воинских частей на необходимости обеспечения принятия вышеуказанных военнослужащих, которые добровольно вернулись в воинские части и изъявили желание для прохождения дальнейшей военной службы, назначать их на должности и продолжать военную службу со дня назначения на должности", — приводит агентство выдержку из письма.
Сухачев ранее подчеркивал, что ведомство отдает предпочтение возвращению мужчин, которые оставили место службы, в их части, а не открытию уголовных дел.
Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире украинского телемарафона ранее пояснила, что основная причина такого решения заключается в том, чтобы у Украины "была сильная армия".
По словам Сапьян, это делается для того, чтобы воинские части были укомплектованы и если таких людей обнаруживают, то их возвращают. Она также отмечает, что уголовное производство в этом случае выступает больше как предупреждение для военнослужащего, если будут нарушать закон.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
Накануне в Сети появилось видео, на котором львовские военкомы на буже гнались за велосипедистом и сбили его. Мужчине удалось скрыться, оставив свой велосипед.
Многие уклонисты пытаются сбежать с Украины в Румынию или Венгрию через реку Тиса. 2 июня Госпогранслужба Украины сообщила, что там утонуло уже почти 45 мужчин.
Украинская полиция арестовала "российские активы"
Полиция Украины арестовала связанные с Россией активы на 38 млрд гривен (около 83 млрд рублей). Об этом сообщил начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель в интервью "РБК-Украина".
"В целом обнаружили и арестовали активы на 38 млрд грн. Все они работают на благо и нужды Украины, включая потребности Вооруженных Сил", — сказал Рубель.
По его словам, к арестованному имуществу относится вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовиков, 55 легковых машин и три бортовых полуприцепа.
В августе 2022 года украинское правительство утвердило указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на Украине. В мае 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о блокировке на Украине деятельности энергокомпании, которая входит в структуру «Роснефти», и аресте активов на сумму 677 тысяч долларов.
Страны ЕС и G7 после начала Россией специальной военной операции заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов евро.
Соединённые Штаты подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России. Об этом ранее сообщили журналисты CNN.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных российских активов в пользу Украины создаст "очень опасный прецедент".
Подробнее о незаконной конфискации российских валютных резервов в интервью Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег на нашем сайте.
 
ЭксклюзивНовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлександр СырскийГБРГоспогранслужбаактивызамороженные активыВСУВооруженные силы УкраиныфронтСВОуклонистымобилизация
 
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