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При попытке избежать мобилизации 45 украинцев утонули в водах Тисы

При попытке избежать мобилизации 45 украинцев утонули в водах Тисы - 02.06.2024 Украина.ру

При попытке избежать мобилизации 45 украинцев утонули в водах Тисы

На западной границе Украины с Румынией и Венгрией минимум 45 украинских уклонистов погибли, пытаясь покинуть страну, где насильно отправляют на фронт всех, кого успевают поймать военкомы

2024-06-02T10:35

2024-06-02T10:35

2024-06-02T10:37

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Больше всего уклонистов не пережили заплыв через быстроходную Тису. В ведомстве указали, что пограничники спасли тех, "кого смогли". Они предупредили, что в последнее время наблюдается "увеличение случаев появления диких зверей, в частности медведей, которые приходят на запах легкой добычи - оставленной правонарушителями еды". Ранее сообщалось, что у реки Тиса на границе с Румынией Киев, после принятия закона об ужесточении мобилизации, установил десятки новых контрольно-пропускных пунктов, там также дежурят дополнительные подразделения национальной гвардии Украины. Газета The Economist также уточняла, что официальное число утонувших уклонистов в Тисе не отражает реальную картину - тела "застряли в камышах под водой и вряд ли когда-либо будут найдены".

https://ukraina.ru/20240509/1054972170.html

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новости, украина, румыния, венгрия, госпогранслужба, мобилизация, всу, уклонисты, сво, спецоперация