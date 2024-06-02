При попытке избежать мобилизации 45 украинцев утонули в водах Тисы
10:35 02.06.2024 (обновлено: 10:37 02.06.2024)
На западной границе Украины с Румынией и Венгрией минимум 45 украинских уклонистов погибли, пытаясь покинуть страну, где насильно отправляют на фронт всех, кого успевают поймать военкомы
"Пограничники насчитали уже почти 45 человек, которые погибли во время попыток преодолеть природные препятствия... Только в течение мая в Тисе (река, проходящая по границе Украины с Румынией и Венгрией - Ред.) обнаружены 10 тонущих", – информировала Госпогранслужба Украины.
Больше всего уклонистов не пережили заплыв через быстроходную Тису. В ведомстве указали, что пограничники спасли тех, "кого смогли". Они предупредили, что в последнее время наблюдается "увеличение случаев появления диких зверей, в частности медведей, которые приходят на запах легкой добычи - оставленной правонарушителями еды".
Ранее сообщалось, что у реки Тиса на границе с Румынией Киев, после принятия закона об ужесточении мобилизации, установил десятки новых контрольно-пропускных пунктов, там также дежурят дополнительные подразделения национальной гвардии Украины.
Газета The Economist также уточняла, что официальное число утонувших уклонистов в Тисе не отражает реальную картину - тела "застряли в камышах под водой и вряд ли когда-либо будут найдены".