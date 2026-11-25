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"Ответить мы не успеем". депутат от Германии призвал Европарламент одуматься

"Ответить мы не успеем". депутат от Германии призвал Европарламент одуматься - 25.11.2026 Украина.ру

"Ответить мы не успеем". депутат от Германии призвал Европарламент одуматься

Европа рискует оказаться на пороге катастрофы из-за отказа от переговоров с Россией, поскольку её ракетам понадобится всего семь или пять минут, чтобы достичь Германии

2026-11-25T05:40

2026-11-25T05:40

2026-11-25T05:40

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Об этом депутат Европарламента от ФРГ, член комитета по обороне Михаэль фон дер Шуленбург заявил в эфире YouTube-канала."Если начнётся война, российским ракетам понадобится всего семь минут, а возможно, и пять, чтобы достичь Германии. В этом случае времени на ответные действия уже не останется. Мы должны предотвратить конфликт заранее. Но ничего для этого не делается. Совершенно ничего", — сказал представитель древнего аристократического рода, представители которого участвовали в заговоре против Гитлера в 1944 году.Фон дер Шуленбург пытается донести свою позицию до коллег, но вынужден признать, что в Европарламенте преобладают воинственные настроения, многие депутаты придерживаются непримиримой линии и не готовы к рациональному обсуждению ситуации."Мы очень хотели, чтобы в Абу-Даби нам тоже предоставили место за столом переговоров. Но мы не можем договориться о том, кто будет представлять нас. Не можем согласовать единую позицию. Вместо этого мы только выдвигаем угрозы. Так ничего не добиться", — с сожалением отметил политик и бывший дипломат.По его мнению, Европа должна как можно скорее начать искать компромисс с Россией, "пока не стало слишком поздно".Больше информации на эту тему - в публикации "Главный спонсор войны": эксперт о диалоге с Европой и угрозе военной эскалации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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