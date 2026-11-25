https://ukraina.ru/20261125/oblomki-na-dne-dnepra-samoylov-raskryl-kak-gerani-sozhgut-pontony-vsu-1084717643.html

Обломки на дне Днепра: Самойлов раскрыл, как "Герани" сожгут понтоны ВСУ

Обломки на дне Днепра: Самойлов раскрыл, как "Герани" сожгут понтоны ВСУ - 25.11.2026 Украина.ру

Обломки на дне Днепра: Самойлов раскрыл, как "Герани" сожгут понтоны ВСУ

Украине не удастся заменить мосты понтонными переправами. Потому что строительство и сам процесс наведения понтонного моста — заметный процесс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-11-25T05:10

2026-11-25T05:10

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Отвечая на вопрос, смогут ли понтонные переправы заменить разрушенные мосты через Днепр хотя бы для 40% гражданского трафика, Самойлов объяснил, почему это невозможно."Нет. Все эти разговоры — глупость и ложь", — заявил эксперт.По его словам, сначала Украине пришлось бы построить дороги на берегах, а скопление строительной техники станет законной военной целью для России. "Мы позволим скоплению строительной техники там находиться? Это законная военная цель, потому что в первую очередь будут использоваться для перемещения техники ВСУ", — подчеркнул Самойлов.Аналитик рассказал, что один украинский чиновник прямо договорился до того, что Северный мост в Киеве использовался только для военных грузов. "Теперь им придется собирать обломки на дне Днепра. Со всеми попытками строительства подъездных путей будет то же самое. "Искандеры" и "Герани" с кассетными боеприпасами на такой площади разберутся с ними обязательно", — сообщил он.При этом на все 20 мостов Украине потребовалось бы 40 строительных участков — неизвестно, где Киев возьмет столько комплексов ПВО, чтобы их защитить, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Россия готова нанести Украине такие удары, которые сделают невозможным ее существование" в дзен-канале Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине и вокруг нее — в материале "Ростислав Ищенко: Украина больше всего боится не ударов по мостам в Киеве, а истощения своей энергетики" в дзен-канале Украина.ру.

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