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Хватит двух "Бандеролей": эксперт о том, что ждет переправы ВСУ через Днепр

Хватит двух "Бандеролей": эксперт о том, что ждет переправы ВСУ через Днепр - 25.11.2026 Украина.ру

Хватит двух "Бандеролей": эксперт о том, что ждет переправы ВСУ через Днепр

Понтонные переправы через Днепр не проработают и часа в день — для их уничтожения хватит двух-трёх "Дань-Т" или "Бандеролей". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-11-25T04:29

2026-11-25T04:29

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Отвечая на вопрос о том, почему ВСУ удаётся восстанавливать мосты через Казённый Торец, эксперт объяснил разницу между узкими речками и Днепром.Самойлов подтвердил: временные переправы через небольшие речки восстановить легко. "Пробили два-три понтона, на их место поставили другие", — пояснил эксперт.По его словам, Днепр — совсем другое: это очень широкая река. "Тем более, мы этому будем уделять пристальное внимание, задействовав стратегические разведывательные БПЛА и спутниковую группировку. Дольше часа в день эта переправа работать не сможет", — отметил он.Эксперт добавил, что бить можно и по загруженному понтону. "Кстати, мы можем и не поражать переправу, когда ее делают. Мы можем дождаться, когда понтон загрузится техникой, а потом нанесем удар, чтобы все это попадало", — сообщил Самойлов.При этом само строительство — заметный и уязвимый процесс: понтоны надо пригнать и разгрузить, а наведение переправы через широкий Днепр — долгий процесс."И это уже не те мосты, на которых надо тратить много ракет с мощными головными частями. Двух-трех "Дань-Т" или "Бандеролей" хватит", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Россия готова нанести Украине такие удары, которые сделают невозможным ее существование" в дзен-канале Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине и вокруг нее — в материале "Ростислав Ищенко: Украина больше всего боится не ударов по мостам в Киеве, а истощения своей энергетики" в дзен-канале Украина.ру.

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