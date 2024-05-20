https://ukraina.ru/20240520/1055160852.html

Украина разоблачила ЕС. Экс-депутат Европарламента Бела Ковач о том, почему еврочиновники бегут в Россию

Украина разоблачила ЕС. Экс-депутат Европарламента Бела Ковач о том, почему еврочиновники бегут в Россию - 20.05.2024 Украина.ру

Украина разоблачила ЕС. Экс-депутат Европарламента Бела Ковач о том, почему еврочиновники бегут в Россию

В Европе можно купить Mercedes без очереди, но с продуктами питания дефицит. Да, и авто никто особо не приобретает, потому что денег нет. Годовые отчеты Евросоюза о росте цен — сплошное вранье, а еврочиновники продолжают пугать своих граждан мнимой агрессией России

2024-05-20T03:53

2024-05-20T03:53

2024-05-20T03:53

интервью

россия

европа

венгрия

урсула фон дер ляйен

марин ле пен

роберт фицо

ес

европарламент

еврокомиссия

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"Нам не нужны Соединенные Штаты Европы", — заявил в эксклюзивном интервью Украина.ру бывший депутат Европарламента Бела Ковач. Он также рассказал о проекте создания в России союза политэмигрантов из ЕС.На прошлой неделе на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Вице-премьер страны сообщил 19 мая, что угроза жизни Фицо миновала.Ранее, 17 мая, суд Льежа начал рассмотрение иска против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ее обвиняют в том, что она заключила контракт на закупку вакцины по СМС-переписке с гендиректором компании Pfizer, не согласовав это решение со странами Евросоюза.— Бела, как вы считаете, кто стоит за покушением на Роберта Фицо?— Я считаю, что за покушением на Фицо не стоит никаких политических сил. Думаю, что только личные проблемы явились причиной этого преступления. Имя и профессию стрелявшего в премьер-министра Словакии мы знаем.Однако напомню, что в прошлом господин Фицо был криминальным элементом в Словакии. Он возглавлял бандитскую группировку наподобие тех, что встречались в России в 90-е. Поэтому, возможно, концы стоит искать здесь.— С 6 по 9 июня пройдут выборы в Европарламент. А как европейцы относятся к знаковым еврочиновникам типа Урсулы фон дер Ляйен?— Я бы начал с разъяснения, что представляют из себя руководители Европарламента (ЕП) и Еврокомиссии (ЕК) и каким образом они приходят к власти.В случае с фон дер Ляйен история такая. Глава Еврокомиссии с 2014 года избирается депутатами Европарламента. После выборов на первом заседание в Страсбурге секретным голосованием определят главу ЕК.Здесь я бы хотел обратить внимание на важный момент. В СМИ и политических кругах обсуждается вопрос, останется ли Урсула на своем посту на второй срок. Это абсолютно неверное направление мыслей.Фон дер Ляйен не может продолжить руководство ЕК, потому что внутри европейских институтов есть жёсткое правило: человек, отслуживший 5 лет на своем посту, не может остаться на второй срок. У него есть возможность перейти на другую должность.Граждане Европейского Союза никакого прямого влияния не оказывают на избрание чиновников или руководителей Европарламента и Еврокомиссии. Однако через депутатов от своих государств они могут повлиять на выборы.Здесь мне хотелось бы надеяться, что депутаты от стран в Европарламенте учтут мнения своих граждан.— Каковы итоги 5-летнего правления Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии? Что полезного она сделала для европейцев?— По моему личному мнению, она сделала довольно мало. Говоря о ее "достижениях", я могу вспомнить только одно — ее бизнес с определенными вакцинами и заказ через смс-сообщения. Это смех сквозь слезы.— Чем закончатся выборы в Европарламент, как считаете? Будет ли поворот "на право?"— Вполне возможно, что будет, как вы сказали, поворот "на право".Тут, я думаю, в первую очередь, стоит взглянуть на предварительную информации об участии в выборах в ЕП. Обычно на европейских депутатских выборах 33–35% населения (495 миллионов граждан проживает в Европе) приходит на голосование. На предстоящих в июне выборах ожидается 55–57%. То есть люди стали заинтересованы, за кого они могут отдать свои голоса.Это связано не только с тем, что людей волнует проблема Украины. Остро стоят экономические вопросы, в том числе с сельским хозяйством. Напомню, что во многих из 27 стран ЕС прошли митинги [в том числе против зерна Украины] — в Германии, Бельгии, Словакии, Венгрии, Польше. Эти серьезные вопросы, к сожалению, не решены до сих пор. Они лишь усугубляются.— Являются ли правые силы в Европе действительно пророссийскими, или это не так?— Однозначно мы не можем сказать.Правые силы в Европе, к сожалению, в основном называют ультраправыми. Конечно, они ясно видят сегодняшнюю политическую картину и понимают, что идти по пути, который диктуют США, для Европы уже невозможно.Европейцам нужны изменения! Поэтому политический курс и линия этих партий трансформируются в сторону России. Но это не означает, что они пророссийские.Это означает, что они хотят иметь с Москвой хорошие экономические, политические, дипломатические отношения. Сегодня такой вопрос стоит перед любым политиком Европейского Союза.Соответственно, эти партии более свободно действуют — не под влиянием США или европейских чиновников. Они свободно высказывают свое мнение. Поэтому на первый взгляд они могут выглядеть как пророссийские партии.— Что вы думаете о партии Ле Пен "Национальное объединение" [до 1 июня 2018 года "Национальный фронт].— С Марин Ле Пен я работал 10 лет, вернее с ее отцом рядом сидел в Европарламенте. Я много знаю о них, присутствовал на конференциях партии, основанной Ле Пен.Чтобы получить возможность стать президентом Франции, Марин Ле изменила свою партию. Она смягчила ее, исключила своего отца за ультрарадикальные взгляды — что у многих вызвало недоумение.[Марин Ле Пен заняла второе место во втором туре президентских выборов во Франции в 2017 и 2022 годах; третье место в первом туре — в 2012-м.]В нынешнем составе "Национального объединения" у руководства находятся, к сожалению, мужчины и женщины, которым ближе связи с партнерами их собственного пола. Это неприятно нам — людям, которые работали и будут всегда работать во имя создания свободных стран Евросоюза, а не "Соединенных Штатов Европы".— Как правые и ультраправые партии и политики сегодня чувствуют себя в Европе?— Довольно часто высказывание этих патриотических партий, в том числе против ЛГБТ*, не проходят безнаказанно. Потому что Европарламент и Еврокомиссия оказывают свое влияние на ЕС.Если какая-то страна или ее руководство идут против, не соглашаются на общий тренд ЕС, их наказывают.Посмотрите на ситуацию в Венгрии. Страна до сих пор не получила 35 миллиардов евро, которые ей положены.При этом, обратите внимание, ведь Евросоюз — это не благотворительная организация. Венгрия, как и все остальные страны, платит взносы в бюджет ЕС. Поэтому нам [венграм] положены те суммы, которые назначены. А то, что их не отдают стране — это как раз показатель того, каким образом [еврочиновники] хотят вернуть представителей правых, популистических партий обратно на путь, который навязывает Европе США.Для этих целей всегда избираются (не гражданами Европы, как я сказал) послушные люди, которые исполняют любые приказы из-за Океана. Поэтому происходящему в Европе не нужно удивляться.Меня многие спрашивают: почему после Меркель пришел Шольц? Ведь Германия — одна из ведущих сил ЕС. Но как раз поэтому США ставят таких людей, которые исполняют их желания и приказы, идут даже против народа своей страны, а не только вопреки решений Европейского Союза.— Вот вы говорите, что США практически полностью контролируют ЕС. Неужели у стран Евросоюза, нет желания жить по своим правилам?— На самом деле то, что сейчас происходит в ЕС (о чем мы с вами говорили), до сих пор не было видно. Хотя всегда так было.Украинский конфликт вскрыл все болевые точки действий Европейского Союза, в том числе с финансами. Мы, политики, всегда знали об этом, поэтому и стали евроскептиками. А для народа, для общества, конечно, это серьезный вопрос.Еще один момент, который нельзя забывать — вопрос миграции. Это не идея ЕС. Это опять же идёт оттуда [из США]. Нормальный, логично думающий человек, особенно политик или экономист, не понимает, зачем Европе мигранты. Это приносит лишь проблемы.— Какие есть противоречия между жителями Европы и политикой еврочиновников?— Европейские граждане, как любой человек, хотят получать зарплату, на которую можно жить, оплачивать счета каждый месяц, воспитывать и растить детей, позволять себе более-менее приличный отдых. А главное — жить в мире и покое.Но европейская пропаганда пугает граждан ЕС нападением России на Польшу, Францию и так далее. Вся эта дезинформация нужна для того, чтобы перевоспитать граждан Европейского Союза.Если говорить о внутренних проблемах Европы, центральная — это здравоохранение.— Урсула фон дер Ляйен, кстати, врач. Почему же она не занимается этим вопросом?— А я вам скажу — почему. Это не входит в ее задание, как думает она. Хотя, на самом деле, должна регулировать такие важные вопросы. Европейская элита, если вернуться к вашему вопросу о противоречиях власти и народов ЕС, имеет свои цели. Они заинтересованы только в бизнесе. Кроме денег, ничего не видят.Ну, и прекрасно знают, что политическое влияние немаловажно. Тут, я бы даже отметил, происходит слияние политиков и бизнесменов Европейского Союза. Политики прекрасно понимают, что без денег у них власти не будет. Выборы не пройдут успешно и так далее.Отсюда тенденция, что политические лидеры деньги бюджета кладут к себе в карман: переводят на определенные счета в Швейцарии, или используют какие-то офшоры. Соответственно, бюджет уменьшается в каждой стране.Бизнес, в свою очередь, для того, чтобы больше получать госзаказов, которые финансируются из Брюсселя, из общего бюджета Европейского Союза — готов на все, вплоть до взятки политикам.То есть это серьезная проблема экономического характера, хотя политики тоже замешаны в этом деле.— В России есть некоторые люди и эксперты, которые считают, что в Европе все хорошо. И только у нас, в России, растут цены на фоне украинского конфликта. Действительно ли так?— Во-первых, я живу в Москве и прекрасно знаю о повышении цен в России. Могу сказать, что российские граждане могут быть спокойными, довольными по сравнению с ростом цен в ЕС.В Европейском Союзе цены на энергоносители выросли в 17–20 раз. Это не шутка. Газпром не поставляет газ в Европу, а последняя покупает американский сланцевый газ по бешеным ценам.На днях я читал отчеты Европейского Союза, где сказано, что в этом году цены выросли всего на 5,6%. Если воспринимать это всерьез, действительно, российские граждане могут подумать: "ага, у нас гораздо больше".Но все эти отчеты ЕС — неправда. Это все вранье и пропаганда.Вот вам конкретный пример. В Венгрии за три месяца на 17,6% выросли цены. Это колоссальная цифра.Ведь если мы смотрим на рост цен, мы должны посмотреть на увеличение прибыли, то есть заработной платы. А заработная плата в Европе в некоторых сферах уже не поднималась 15 лет ни на евро!В ЕС появляется тенденция, что не хватает товаров. Я не имею в виду LCD-телевизоров или каких-то дорогих машин. В Германии сейчас можно купить Mercedes любой модели без очереди. Но курьез в том, что покупательной способности граждан на это не хватает. И фирма не может реализовать свою продукцию.Так вот продукты питания сокращаются. В Великобритании и Германии стоимость продуктов питания выросла на 33%. А бывает, что нет капусты или картошки.— Вас обвиняют в создании групп в ЕС в период с 2012 по 2014 год для укрепления интересов России и ослабления политики ЕС. Вы, что действительно пиарили Россию в Европарламенте?— В моем конкретном случае получается все очень просто. Я представлял свой народ, разумно смотрел на политическую ситуацию в Венгрии. Я считал и считаю, что не иметь хорошие политические, экономические и дипломатические отношения с Россией — это абсолютное безумие любого правительства, любого политика в любой стране Европы. Соответственно, меня обвинили в том, что я якобы шпионил против европейских институтов в пользу России. Первичный суд меня освободил от этой ответственности. Но прокуратура и определенные политические силы, стоящие у власти в Венгрии, хотели это доказать.Второй суд обвинил меня уже в том, что я не шпионил, но якобы готовился это сделать. А Верховный суд вовсе не стал рассматривать мое дело, а просто объявили 5 лет строгого режима за шпионаж в пользу России против европейских институтов.Что к этому прибавить? Только то, что мне повезло. Я успел приехать в Россию. Здесь меня приняли как своего.Экс-депутат Государственной Думы, глава Комитета по энергетике сказал мне, что русские своих не бросают. Но это не означает, что я шпионил на Россию!Я сотрудничал с российскими дипломатами и политиками. Мы создали рабочую группу между Европейским парламентом и Государственной Думой в сфере энергетики. Мы работали 4 года абсолютно успешно! Даже Европейский парламент меня похвалил за это.А потом события в Крыму...и все...— Но вы же не один такой человек, который приехал из Европы по политическим убеждения?— Конечно, не один.Бывший министр иностранных дел Австрии Кнайсль находится в России. И, кстати, не потому, что ей повезло и она имела честь потанцевать с господином Путиным. Просто она тоже почувствовала то, что я уже знал — что хорошим это дело [в Европе] не закончатся. И вовремя успела переехать в Россию.И вот, мы живем здесь постоянно. Многие спрашивают, не тянет ли меня обратно в Европу? Поверьте — нет.Во-первых, когда я смотрю на карту мира, Европа такая маленькая, а Россия — огромная страна. Во-вторых, нам, европейским политикам, которым грозит серьезное наказание на родине, Европа уже неинтересна. Мы хотим быть полезны России.Что более интересно — в последние два-три месяца я получаю очень много звонков от своих бывших коллег, которые не боятся мне звонить и рассказывать о своих проблемах.— Много таких людей из Европы?— Да. Много. Из разных стран: Германии, Голландии, Бельгии, Италии. Они имеют серьезные политические проблемы, потому что просто симпатизируют России!Со многими я уже договорился, что они серьезно подумают о том, чтобы как я переехать в Россию — пока не поздно. Летом они приедут с "тестовым" визитом сюда, посмотреть Россию: Москву, крупные города, как люди живут. Посмотреть, правду ли мы с вами говорим. Потому что по телевизору, в СМИ они получают абсолютно другую информацию о большой и великой России.— Какие планы на будущее у вас?— Хороший вопрос. Очень серьезные планы. Исходя из того, что я только что сказал про своих бывших коллег, с которыми мы вместе работали в Европейском Союзе, я кое-что придумал.Со следующей недели мы конкретно будем начинать работу по проекту. Планируется создать Союз политических эмигрантов и политзаключенных Европы.Такая организация существует по отношению к Украине. И мы прекрасно понимаем, по какой причине ее создали.Я предвижу, что политики будут также (как было с Украиной) покидать Европу и по разумным причинам переселяться в Россию.А, поскольку они не знают языка, не знают страну, им нужна будет помощь для того, чтобы ассимилироваться в России, в ее обществе. Поэтому я хотел бы им помочь созданием такой организации.Также о том, что задумал Киев против России в отместку за Харьков, читайте в интервью с экспертом Руслан Калинчук: ВСУ проиграли под Харьковом, но Зеленский придумал новую спецоперацию против России.*Организация, деятельность которой запрещена на территории России

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Анна Черкасова

интервью, россия, европа, венгрия, урсула фон дер ляйен, марин ле пен, роберт фицо, ес, европарламент, еврокомиссия, украина, сша, экономика, политзаключенные