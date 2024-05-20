https://ukraina.ru/20240520/1055177051.html

Дмитрий Бабич о том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ирана

Дмитрий Бабич о том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ирана - 20.05.2024 Украина.ру

Дмитрий Бабич о том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ирана

Форма борьбы с неугодными режимами, когда им запрещают получать гражданскую авиацию и необходимые для нее компоненты – это ужасно. Она приводит к тому, что страна должна летать на устаревших самолетах, из-за чего случаются катастрофы

2024-05-20T15:37

2024-05-20T15:37

2024-05-20T15:37

интервью

запад

иран

авиакатастрофа

сми

россия

словакия

роберт фицо

эбрахим (ибрахим) раиси

пропаганда

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С санкциями в области гражданской авиации надо заканчивать. Это абсолютно бесчеловечная практика, считает политолог-международник Дмитрий Бабич.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя крушение вертолета, перевозившего президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Исламской Республики Хосейна Амир-Абдоллахиана, заявил следующее:"Череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий".- Дмитрий, вы постоянно говорите и пишите об опасности ультралиберальной идеологии на Западе. Могли ли англосаксы настолько обезуметь, чтобы начать физическую ликвидацию всех иностранных лидеров, которые хоть чем-то им не угодили?- У меня все же нет оснований утверждать, что ко всем этим происшествиям причастны англосаксы или какая-то другая западная страна. Давайте смотреть на факты.Какова была реакция британской прессы на покушение на Фицо? Там цитировались ахи и охи словацких и европейских политиков по поводу того, как они с ним солидарны. Хотя до этого они оскорбляли Фицо как только могли. Можно вспомнить, что про Фицо говорила та же Урсула фон дер Ляйен, которая теперь утверждает, что она "в шоке". Да и весь механизм трагедии с Фицо для меня очевиден.Дело в том, что ультралиберальная пресса занимает 90% информационного пространства в Европе. Эти СМИ прямо называли Фицо "агентом Путина" и "виновником в страданиях Украины", поскольку он выступал против поставок оружия режиму Зеленского". Люди по-разному реагируют на СМИ. Кто-то их не читает, кто-то к ним относится спокойно, а кто-то верит каждому слову. Очевидно, что стрелявший в Фицо Юрай Цинтула – типичный читатель либеральных СМИ, который верит всему, что про словацкого премьера говорили Боррель и фон дер Ляйен. Однажды Цинтула подумал: "Если это такой страшный человек, то его надо убрать".Если раньше понятие "либеральный терроризм" казалось оксюмороном, то теперь это оксюмороном не кажется.С другой стороны, как журналист с 30-летним опытом работы, я могу привести вам аналогичный пример из недавней истории, когда 7 ноября 1991 года было покушение на Горбачева.В него стрелял Александр Шмонов. Это был человек, который начитался тогдашних либеральных советских газет ("Московские новости" и "Известия"). Там писали, что советский режим виноват в разгоне демонстрации в Тбилиси в апреле 1989 года и в трагедии в Баку в январе 1990 года. Шмонов этому поверил, сделал обрез и чуть не убил Горбачева (сотрудник КГБ успел ударить по стволу и пули прошли мимо).К этому надо относиться серьезно. Если раньше теракты совершали люди под влиянием ультралевых и ультраправых газет, то теперь мы сталкиваемся с воинственной идеологией западного мира, которая легко отходит от норм морали ради достижения политических целей.Какова была реакция газеты The Independent на покушение на Фицо? "Союзник Путина в критическом состоянии". То есть для них главное, что он союзник Путина.- Теперь насчет Ирана. Была ли Западу выгодна смерть Раиси?- Раиси не являлся фигурой, которая могла бы вызывать ненависть у Запада. Да, он считается консерватором. Но в Иране и до него были консервативные президенты. К тому же, основное слово в политике Тегерана остается не за президентом, а за Верховным духовным лидером. Пост президента – это лишь ступенька к тому, чтобы стать аятоллой (тот же Али Хаменеи в 1980е годы избирался на пост президента).А лучше всего о вине Запада в этой авиакатастрофе заявил экс-глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф: "Какие бы не были причины трагедии, факт остается фактом: С 1979 года Запад запрещает отправлять в Иран современные самолеты и запчасти к ним". Авиапарк Исламской Республики старый. Им приходится поддерживать его своими силами. А как вы, например, можете сами изготовить запчасти для другого производителя. Поэтому случаются катастрофы.Форма борьбы с неугодными режимами, когда им запрещают получать гражданскую авиацию и необходимые для нее компоненты – это ужасно. Я не понимаю, как гражданский самолет может быть использован в военных целях. А ведь авиация нужна как Ирану, так и России (мы под такими же санкциями) для выживания. Это большие страны, где до отдельных регионов можно добраться только по воздуху. Туда же надо как-то доставлять врачей и продовольствие. Следовательно, устаревшие самолеты продолжат летать и время от времени будут падать.Авиакатастрофа – это страшная и несправедливая смерть. И я не понимаю, почему простые люди должны гибнуть страшной смертью просто потому, что западным лидерам хочется надавить на неугодные им режимы.- В этом отношении можно вспомнить еще о том, как Запад после начала СВО пытался заблокировать доступ лекарств для россиян, которые больны раком.- Да, есть масса других примеров санкционной несправедливости. Но я бы хотел сосредоточиться на теме гражданской авиации. Потому что сейчас Ирану выражают соболезнования те же самые люди, которые эти ограничительные меры поддерживают. Это же абсолютное лицемерие. Тем более, что вместе с Раиси погибли много обычных людей. Повторюсь, с санкциями в области гражданской авиации надо кончать. Это абсолютно бесчеловечная практика.- Вернемся к началу разговора. При каких условиях западные политики могут окончательно свихнуться и отдать приказ о физическом устранении нелояльных лидеров?- Мы уже видим очень опасный тренд: Запад не способен к нормальной полемике с законно избранными лидерами других государств, которые ему не нравятся. Идет постоянная истерика.Даже когда у Запада возникают проблемами со странами, входящими в западные блоки (та же Словакия), сразу же начинается демонизация лидеров этих стран: Орбан, Фицо и Путин. Это может привести к самым печальным последствиям. Демонизация в СМИ – это современный вид религиозного фанатизма. Если раньше люди, увидев в женщине дьявола, сжигали ее на костре, то теперь эти механизмы иррациональной ненависти работают против политических лидеров.На Западе есть масса профессиональных СМИ, которые пишут страшные вещи: "В войне на Украине виноват один человек" или "в трагедии Газы виноват один человек" (лидер Ирана). С другой стороны, мы можем видеть и демонизацию Нетаньяху. А в Америке была демонизация Трампа. Это система, которая не ограничивает себя лидерами незападных стран. Она может работать против любого.И эта система приводит к очень опасной ситуации, когда появляются все больше неуравновешенных людей, готовых убить президента просто потому, что в отношении него в СМИ возникала истерия.- Как нам бороться с этой системой?- Так же, как боролись с религиозным фанатизмом и охотой на ведьм.Первый метод - высмеивание. Потому что для образованного человека недостойно нести такую чушь. Люди, которые организовывают такую травлю в СМИ, должны нести хотя бы моральную ответственность.Второй метод - просвещение. Нам приводить людям реальные факты. Российское общество, которое знает Владимира Путина по его делам, не поддается на эту демонизацию. А люди на Западе под влиянием СМИ готовы поверить, что он чуть ли не дьявол с рогами.Вернемся к Ирану. Да, республику возглавляют духовные лица. Да, у них своеобразная демократия. Но там проводятся выборы, на которых часто побеждают неожиданные кандидаты. Надо просто к этому внимательно присмотреться и относиться с уважением, а не сравнивать лидеров Ирана с Гитлером.Это не фигура речи. В Германии даже премьера Индии сравнивают с Гитлером, потому что он не нравится Западу.Повторюсь, эту истерию надо остановить.

https://ukraina.ru/20230426/1045685120.html

https://ukraina.ru/20240520/1055175261.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, запад, иран, авиакатастрофа, сми, россия, словакия, роберт фицо, эбрахим (ибрахим) раиси, пропаганда, либерализм