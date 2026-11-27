https://ukraina.ru/20261127/nochnoy-udar-po-ukraine-vybity-dve-moschnye-podstantsii-zavody-vpk-i-lokomotivy-1084770610.html

Ночной удар по Украине: выбиты две мощные подстанции, заводы ВПК и локомотивы

Ночной удар по Украине: выбиты две мощные подстанции, заводы ВПК и локомотивы - 27.11.2026 Украина.ру

Ночной удар по Украине: выбиты две мощные подстанции, заводы ВПК и локомотивы

Российские военные минувшей ночью атаковали беспилотниками объекты военной промышленности, транспортные узлы и суда, работающие на украинскую армию, информировало 27 ноября Минобороны РФ

2026-11-27T09:34

2026-11-27T09:34

2026-11-27T09:34

сво

спецоперация

черное море

кривой рог

россия

вооруженные силы украины

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В Киевской области целью стал логистический комплекс в Белой Церкви, где держали компоненты для создания твердого ракетного топлива. В Летичеве Хмельницкой области под огонь попало предприятие "Термопласт", на мощностях которого собирали ударные беспилотники.Не остались без внимания и заводы, снабжающие украинских военных электроникой. В Запорожье поражен завод "МПКА-Украина", выпускающий и поставляющий электротехническую продукцию для нужд ВСУ. Чтобы нарушить работу оборонных цехов, удары также нанесли по двум крупным электроподстанциям мощностью 330 кВ в Житомире и Кривом Роге.Под Одессой, в юго-западной части Черного моря, российские дроны настигли сухогруз, который вез на Украину грузы военного назначения. На суше серьезный урон понес железнодорожный узел в Днепропетровской области: в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке выведены из строя четыре локомотива, перевозившие оружие и боевую технику.О других успехах россиян - в материале Россия прорывает ПВО ВСУ "Искандерами" и реактивными дронами — эксперт про удары по Украине в дзен-канале Украина.ру.

черное море

кривой рог

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, черное море, кривой рог, россия, вооруженные силы украины