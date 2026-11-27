https://ukraina.ru/20261127/chinovnik-rasskazal-na-skolko-chasov-v-kieve-zimoy-budut-vklyuchat-vodu-1084770220.html

Чиновник рассказал, на сколько часов в Киеве зимой будут включать воду

Чиновник рассказал, на сколько часов в Киеве зимой будут включать воду - 27.11.2026 Украина.ру

Чиновник рассказал, на сколько часов в Киеве зимой будут включать воду

Подача воды в Киеве зимой будет вестись по жёсткому графику и продолжаться, в лучшем случае, максимум три часа, заявил глава администрации Деснянского района украинской столицы Максим Бахматов

2026-11-27T08:56

2026-11-27T08:56

2026-11-27T08:59

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Видео с комментарием чиновника в своём телеграм-канале опубликовало украинское издание "Страна.ua"."Зимой вода в Киеве в лучшем случае будет по жёсткому графику: 3 часа есть, 8 часов нет", — сказал Бахматов.Коммунальная компания "Киевводоканал" ранее сообщила о проблемах в обеспечении водой во всех десяти районах украинской столицы. О перебоях в водоснабжении и работе канализации в Киеве в течение всего ноября также сообщали власти города.По словам мэра Виталий Кличко, стабильная работа систем жизнеобеспечения Киева поставлена под большой вопрос.Подробнее о ситуации в незалежной - в материале "Народ устал от людоедов". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261126/filiny-i-banderoli-koshmaryat-vsu-v-kharkove-vs-rf-oblozhili-oblast-danyu-1084755898.html

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