Миссия невыполнима: Липовой о том, почему на Западе "шепчут", что не будут посылать войска на Украину
Воевать "выгодно и безопасно" в условиях современной военно-политической обстановки невозможно. Если одна из европейских стран вмешается в конфликт на Украине, она станет законной целью российский ВКС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
Масштабный конфликт между Россией и Западом будет возможен, если он будет выгоден и безопасен для блока НАТО. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Говоря о масштабном конфликте с Россией, которые может быть выгодным и безопасным для Запада, Нарышкин указывает на то, то эта "миссия невыполнима", рассказал генерал-майор.
Потому что воевать "выгодно и безопасно" в условиях современной военно-политической обстановки невозможно. Тут Западу нужно выбирать: либо выгодно, но небезопасно, либо безопасно, но невыгодно, добавил офицер.
Слова Сергея Нарышкина — ответ на громкие заявления лидеров Запада и НАТО, которые все время хотят привлечь к себе внимание, указал он.
"Они кричат, что Россия победит на Украине и придет в Европу, поэтому пора вводить свои контингенты в помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). А после добавляют шёпотом: никогда не пошлём свои войска, а только будем поставлять оружие Киеву", - отметил Липовой.
В случае, если одна из европейских стран вмешается в конфликт на Украине и введет туда свой контингент, она станет законной целью российский ВКС. В Европе это отлично понимают, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье читайте на сайте Украина.ру
Полный текст интервью Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье читайте на сайте Украина.ру
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