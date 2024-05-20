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Миссия невыполнима: Липовой о том, почему на Западе "шепчут", что не будут посылать войска на Украину

Миссия невыполнима: Липовой о том, почему на Западе "шепчут", что не будут посылать войска на Украину - 20.05.2024 Украина.ру

Миссия невыполнима: Липовой о том, почему на Западе "шепчут", что не будут посылать войска на Украину

Воевать "выгодно и безопасно" в условиях современной военно-политической обстановки невозможно. Если одна из европейских стран вмешается в конфликт на Украине, она станет законной целью российский ВКС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой

2024-05-20T03:40

2024-05-20T03:40

2024-05-20T03:40

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Масштабный конфликт между Россией и Западом будет возможен, если он будет выгоден и безопасен для блока НАТО. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.Говоря о масштабном конфликте с Россией, которые может быть выгодным и безопасным для Запада, Нарышкин указывает на то, то эта "миссия невыполнима", рассказал генерал-майор.Потому что воевать "выгодно и безопасно" в условиях современной военно-политической обстановки невозможно. Тут Западу нужно выбирать: либо выгодно, но небезопасно, либо безопасно, но невыгодно, добавил офицер.Слова Сергея Нарышкина — ответ на громкие заявления лидеров Запада и НАТО, которые все время хотят привлечь к себе внимание, указал он.В случае, если одна из европейских стран вмешается в конфликт на Украине и введет туда свой контингент, она станет законной целью российский ВКС. В Европе это отлично понимают, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье читайте на сайте Украина.руПолный текст интервью Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье читайте на сайте Украина.ру

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новости, запад, россия, украина, сергей нарышкин, вкс, нато, ракетный удар, войска, поставки, война, конфликт, европа