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До закрытия котла в Курахово осталось меньше четырех километров - Deep State

До закрытия котла в Курахово осталось меньше четырех километров - Deep State - 21.11.2024 Украина.ру

До закрытия котла в Курахово осталось меньше четырех километров - Deep State

Российские войска продвинулись в "кармане" южнее Курахово и сократили расстояние по флангам. До закрытия котла остается примерно четыре километра. Такую информацию в четверг, 21 ноября, обнародовал украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины

2024-11-21T12:00

2024-11-21T12:00

2024-11-21T12:00

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Уточняется, что ВС РФ продвинулись к югу от Дальнего, практически полностью захватив это село и перерезав трассу, ведущую из Курахово на юг. Судя по карте, опубликованной Deep State, российские военные взяли под контроль значительную часть восточной половины города.Украинское издание "Страна.ua" добавило, что украинские подразделения рискуют оказаться в котле Курахово, повторив "угледарский сценарий", а также историю нескольких других городов из-за несвоевременного решения командования об отступлении.Также в четверг, 21 ноября, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ продвигаются в Курахово, а ВСУ теряют целые кварталы.Военкор Юрий Котенок добавил, что южнее Курахово российские военные почти полностью контролируют междуречье между реками Кашлагач, Сухие Ялы и Шайтанка, что в четырех километрах северо-западнее Новодонецкого."Вчерашние прорывы от Новодонецкого в направлении Великой Новосёлки и, севернее, к Раздольному создают серьёзную угрозу обороне противника в данном районе. Угроза охвата Великой Новосёлки с тыла уже видна очень хорошо. А выход в дальнейшем к Новоочеретоватому, которое в 6 км от Раздольного, позволит не только преодолеть рубеж реки Мокрые Ялы, но и выйти в тыл оборонительному рубежу вдоль дороги на Гуляйполе и к границе Днепропетровской области", - отметил военкор.Накануне также появилась информация о том, что силы ВС РФ пересекли Кураховское водохранилище с севера на юг и высадили десант на пляже Курахово."Северный фланг Курахово продолжает сыпаться, и поделать с этим ВСУ уже ничего не могут", — уточнил телеграм-канал "Военная хроника".ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Также сообщается, что российские подразделения закрепились в районе административных зданий Часова Яра. Подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко уточнил, что за прошедшие несколько суток российские силы успели прорвать оборонительную линию ВСУ и продвинулись на 1,5 километра, закрепившись в районе административных зданий в центральной части города.В то же время российские военные оттеснили ВСУ на северо-запад Торецка (Дзержинска) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог — сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил."Судя по всему, центр города за ВС РФ", — говорится в публикации канала.Наконец, в Купянске ВС РФ уничтожили защищенный командный пункт ВСУ в подвале многоквартирного дома. Уточняется, что здание обрушилось вместе с находящимися внутри двумя десятками украинских военных, среди которых были и командиры ВСУ.Еще по теме: "Аномально сильный прилет": сообщается о поражении объектов в Днепропетровской области.

https://ukraina.ru/20241002/1057833956.html

https://ukraina.ru/20241120/1059056793.html

https://ukraina.ru/20241120/1059054772.html

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новости, курахово, россия, владимир рогов, андрей марочко, вс рф, продвижение, deep state, всу