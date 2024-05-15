https://ukraina.ru/20240515/1055084073.html

Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников

Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников - 15.05.2024 Украина.ру

Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников

Украинская сторона находится в ситуации типичного цугцванга – любой ход будет плохим. Не обратят они внимание на Волчанск ─ будет взят Старый Салтов, Чугуев, а того гляди и Харьков.

2024-05-15T18:00

2024-05-15T18:00

2024-05-15T18:00

интервью

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов/- Олег, по поводу наступления наших войск на севере Харьковской области сложилось два мнения. Одни утверждают, что это не более, чем тактический прорыв, имеющее своей целью создать буферную зону на границе с Белгородской областью. Согласно другой версии, события последних дней могут обрушить весь северный фланг ВСУ. В пользу этого говорит паника в украинских и западных медиаресурсах. Какой точки зрения придерживаетесь вы?- Я бы придерживался середины, потому что любое радикальное высказывание может поставить в неудобное положение. Как говорил Суворов, если бы моя шляпа знала мои планы, я бы ее сжег.Масштаб этой операции не столь велик, поэтому ни ВСУ, ни эксперты, ни мировое сообщество не могут ответить на вопрос, что же это такое. В пользу версии о некой буферной зоне не говорит ничего ─ по той простой причине, что каким должен быть этот буфер при наличии ракет с дальностью в 170 километров? Не будут добивать до Белгорода ─ будут добивать до Курска.Можно предположить, что идет расшатывание всего монолита украинской обороны на востоке. Взяли Авдеевку, ударили по Красногоровке, наступление на Часов Яр, потом еще более внезапное наступление на Волчанск. Ходят слухи, что из-под Купянска туда перебросили три бригады, наши тут же воспользовались этим и взяли Берестовое с выходом на Северский Донец.Украинская сторона находится в ситуации типичного цугцванга – любой ход будет плохим. Не обратят они внимание на Волчанск ─ будет взят Старый Салтов, Чугуев, а того гляди и Харьков. Бросят все войска на Волчанск ─ Россия ударит, к примеру, на Красноармейск с выходом на Днепропетровск, окружая запорожскую группировку. Это, конечно, из области фантастических предположений, но это пока. На войне все возможно. Если ВСУ упрутся в Харьковской области, удар последует в Сумской, Черниговской области и Херсоне. Пусть малыми силами, но эти удары работают на снижение обороноспособности и психологической стойкости украинских войск.- Уже с украинской стороны прозвучало мнение, что Волчанск может стать то ли новым Бахмутом, то ли новой Марьинкой. Каковы перспективы повторения на Харьковском участке фронта сценариев, которые мы наблюдали в Авдеевке, а еще раньше в Артемовске, то есть затяжных городских боев?- Волчанск никаким Артемовском или Авдеевкой и Марьинкой стать не может, потому что там оборонительные рубежи совсем другого уровня. А линия Зеленского во многих местах не построена, потому что стройматериалы разворованы. Я предпочитаю говорить, что Волчанск больше суток не продержится.- Каковы перспективы выхода к северным границам ДНР, то есть к районам, которые пока под контролем киевского режима? То есть к Святогорску, Славянску, Красному Лиману?- Эти два направления, как мне кажется, не могут быть связаны воедино. Слишком далеко от Харькова до Красного Лимана – 180 км, а от Волчанска еще больше. Не хватит сил, чтобы зайти в Донбасс с севера. Это может иметь значение для Купянска, а в перспективе и для Балаклеи.А Славянск и Краматорск — это другая история, мне кажется, что их будут обходить, начиная от Авдеевки, Красногоровки и Красноармейска, выдавливая ВСУ и заставляя уходить. Вряд ли там будут большие бои.- Накануне стало известно, что наши войска освободили Нетайлово и Уманское, села между Авдеевкой и Красноармейском (Покровском). Эти успехи ─ следствие нашего продвижения на севере Харьковской области?- Частично это имеет значение. Под Харьковом ведь ВСУ нужны не любые части, а те, которые можно бросить в бой, иначе они бы отправили туда резервистов. Поэтому они снимают части из-под Часова Яра и Купянска.- Падение Волчанска будет означать и конец купянской группировки ВСУ?- После взятия Волчанска транспортное значение Купянска нивелируется. Есть еще огромная территория, на которую можно зайти из России со стороны города Валуйки, то есть повторить 2022 год.Складывается такое впечатление, что упорное удержание маленьких городков, того же Волчанска с 17 тысячами населения, должно затянуть время до июня, когда пройдет встреча глав Минобороны стран НАТО, на которой могут быть приняты не очень приятные для нас решения. Например, по поводу более активного участия отдельных стран Альянса в этом конфликте. То есть официальной отправкой инструкторов, или не официальной – "отпускников".- Наверно, это имел в виду директор СВР Нарышкин, когда заявил, что "крупномасштабный военный конфликт возможен, если западный блок сочтет это выгодным для себя и безопасным"?- Да. То, что украинская армия в Донбассе, Таврии, на Слобожанщине служит предохранительным клапаном для Запада, это однозначно. Пока Запад решает свои далеко идущие задачи, ВСУ будут умирать.

https://ukraina.ru/20240515/1055070226.html

https://ukraina.ru/20240515/1055068375.html

https://ukraina.ru/20240515/1055075472.html

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2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью