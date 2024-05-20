Красиво разыгранная партия: Сергей Полетаев рассказал, как привела к успеху "возня за непонятные села" - 20.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240520/1055136290.html
Красиво разыгранная партия: Сергей Полетаев рассказал, как привела к успеху "возня за непонятные села"
Красиво разыгранная партия: Сергей Полетаев рассказал, как привела к успеху "возня за непонятные села" - 20.05.2024 Украина.ру
Красиво разыгранная партия: Сергей Полетаев рассказал, как привела к успеху "возня за непонятные села"
Стратегия ВС РФ состоит в том, чтобы истощать противника, пользуясь своим возрастающим численным и техническим превосходством, а самое главное – пользуясь стратегической инициативой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-05-20T05:15
2024-05-20T05:15
новости
россия
харьков
харьковская область
сергей полетаев
всу
наступление
вс рф
сво
бои
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054601391_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_5877737abb5952af3a557dbfa99dce16.jpg.webp
Возможно, что сейчас в Харьковской области Украина попала в ловушку. Она видит, как там действуют российские военные. Но все ходы, которые она может сделать в ответ, плохие, рассказал эксперт.Стратегия ВС РФ состоит в том, чтобы истощать противника, пользуясь своим возрастающим численным и техническим превосходством, а самое главное – пользуясь стратегической инициативой, подчеркнул Полетаев.Это красиво разыгранная партия, которая стала возможной благодаря "грязной, унылой и выматывающей боевой работе", начавшейся осенью 2023 года. Просто сейчас кажется, "будто ничего не происходило", отметил специалист."Как будто шла возня за никому не понятные села. А в результате этой работы противник истощился, а мы усилились настолько, что можем диктовать ему свою волю", - указал он.Сейчас из-за обилия средств контроля над полем боя и ближним тылом все перемещения на поле боя просматриваются. Но российской армии мало знать о действиях врага. Важно иметь возможность на них отреагировать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, как украинская армия перебрасывает силы под Харьков с других участков, чтобы заткнуть огромную брешь можно прочитать в интервью Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска
https://ukraina.ru/20240516/1055106700.html
россия
харьков
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054601391_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ff2fbf659dd750660481b1af0d786577.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьков, харьковская область, сергей полетаев , всу, наступление, вс рф, сво, бои
Новости, Россия, Харьков, Харьковская область, Сергей Полетаев , ВСУ, наступление, ВС РФ, СВО, бои

Красиво разыгранная партия: Сергей Полетаев рассказал, как привела к успеху "возня за непонятные села"

05:15 20.05.2024
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийЗапорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
Запорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Читать в
Стратегия ВС РФ состоит в том, чтобы истощать противника, пользуясь своим возрастающим численным и техническим превосходством, а самое главное – пользуясь стратегической инициативой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Возможно, что сейчас в Харьковской области Украина попала в ловушку. Она видит, как там действуют российские военные. Но все ходы, которые она может сделать в ответ, плохие, рассказал эксперт.

"Если киевский режим не перебросит войска под Харьков, у него здесь обрушится фронт. Если перебросит – фронт посыплется в другом месте", - добавил он.

Стратегия ВС РФ состоит в том, чтобы истощать противника, пользуясь своим возрастающим численным и техническим превосходством, а самое главное – пользуясь стратегической инициативой, подчеркнул Полетаев.
Это красиво разыгранная партия, которая стала возможной благодаря "грязной, унылой и выматывающей боевой работе", начавшейся осенью 2023 года. Просто сейчас кажется, "будто ничего не происходило", отметил специалист.
"Как будто шла возня за никому не понятные села. А в результате этой работы противник истощился, а мы усилились настолько, что можем диктовать ему свою волю", - указал он.
Сейчас из-за обилия средств контроля над полем боя и ближним тылом все перемещения на поле боя просматриваются. Но российской армии мало знать о действиях врага. Важно иметь возможность на них отреагировать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.ру
О том, как украинская армия перебрасывает силы под Харьков с других участков, чтобы заткнуть огромную брешь можно прочитать в интервью Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска
Грег Вайнер интервью
16 мая, 16:49
Жидкий газ на лед. Грег Вайнер о том, что может предложить Путин и принять СиПекин и Москва друзья, но не союзники. Однако у России есть лакомый кусочек для Китая. Какой — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
 
НовостиРоссияХарьковХарьковская областьСергей ПолетаевВСУнаступлениеВС РФСВОбои
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Удар получился неожиданным: офицер запаса рассказал о падении морального духа ВСУ под Волчанском
05:50"Украина сообщает об эвакуации": офицер рассказал, откуда Россия может ударить в Сумской области
05:40Каскадное обрушение фронта: военный эксперт рассказал, почему оборона ВСУ порвется "как гнилая ткань"
05:30Полетаев: когда армия РФ пойдет на Сумы, ВСУ будут метаться между "тремя плохими вариантами"
05:15Красиво разыгранная партия: Сергей Полетаев рассказал, как привела к успеху "возня за непонятные села"
05:00Мы зашли, не встретив сопротивления: эксперт о том, почему под Харьковом оказалось "жидкое" предполье
04:50Главная интрига: Сергей Полетаев рассказал, какие силы Киев может перебросить под Липцы и Волчанск
04:40"Украина попала в ловушку": военный эксперт раскрыл, почему сейчас любой ход ВСУ обернется цугцвангом
04:30Выжидают удобный момент: Герой России объяснил, что делает контингент НАТО в Польше и Молдавии
04:15"Мост разрушили и все": Виктор Кутырь рассказал, как ВС РФ могут перебить логистику ВСУ и выйти к Сумам
04:07Украина за неделю. Западные партнеры толкают Зеленского на выборы и к переговорам, а Шольц дает Патриоты
04:00"Линией Суровикина" тут и не пахнет: эксперт раскрыл, какую оборону ВСУ нарыли за Липцами и Волчанском
03:53Украина разоблачила ЕС. Экс-депутат Европарламента Бела Ковач о том, почему еврочиновники бегут в Россию
03:40Миссия невыполнима: Липовой о том, почему на Западе "шепчут", что не будут посылать войска на Украину
03:30Это похоже на выманивание ВСУ: эксперт о том, почему Россия не ввела под Харьковом основные резервы
03:15"Получите по полной программе": Липовой объяснил, что будет, если НАТО ударит по России или Приднестровью
03:00Мы близки к взятию Нетайлово: военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ на Донецком фронте
00:14"Народ имеет право на восстание". Украинские эксперты тщетно ищут выход из военно-политического тупика
18:35Бои в Харьковской области. Итоги 19 мая на Украине
17:58В Белгороде дрон влетел в окно квартиры. Пострадал 11-летний ребенок
Лента новостейМолния