https://ukraina.ru/20240520/1055136290.html

Красиво разыгранная партия: Сергей Полетаев рассказал, как привела к успеху "возня за непонятные села"

Красиво разыгранная партия: Сергей Полетаев рассказал, как привела к успеху "возня за непонятные села" - 20.05.2024 Украина.ру

Красиво разыгранная партия: Сергей Полетаев рассказал, как привела к успеху "возня за непонятные села"

Стратегия ВС РФ состоит в том, чтобы истощать противника, пользуясь своим возрастающим численным и техническим превосходством, а самое главное – пользуясь стратегической инициативой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-05-20T05:15

2024-05-20T05:15

2024-05-20T05:15

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Возможно, что сейчас в Харьковской области Украина попала в ловушку. Она видит, как там действуют российские военные. Но все ходы, которые она может сделать в ответ, плохие, рассказал эксперт.Стратегия ВС РФ состоит в том, чтобы истощать противника, пользуясь своим возрастающим численным и техническим превосходством, а самое главное – пользуясь стратегической инициативой, подчеркнул Полетаев.Это красиво разыгранная партия, которая стала возможной благодаря "грязной, унылой и выматывающей боевой работе", начавшейся осенью 2023 года. Просто сейчас кажется, "будто ничего не происходило", отметил специалист."Как будто шла возня за никому не понятные села. А в результате этой работы противник истощился, а мы усилились настолько, что можем диктовать ему свою волю", - указал он.Сейчас из-за обилия средств контроля над полем боя и ближним тылом все перемещения на поле боя просматриваются. Но российской армии мало знать о действиях врага. Важно иметь возможность на них отреагировать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, как украинская армия перебрасывает силы под Харьков с других участков, чтобы заткнуть огромную брешь можно прочитать в интервью Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска

https://ukraina.ru/20240516/1055106700.html

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новости, россия, харьков, харьковская область, сергей полетаев , всу, наступление, вс рф, сво, бои