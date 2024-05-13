https://ukraina.ru/20240513/1055041123.html

Сергей Липовой о новом "министре войны", боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска НАТО

Сергей Липовой о новом "министре войны", боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска НАТО - 13.05.2024 Украина.ру

Сергей Липовой о новом "министре войны", боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска НАТО

Сумская область гарантировано будет освобождена и зачищена от сил противника. Пока же российская армия вынуждает Вооруженные силы Украины (ВСУ) оголять "вторые эшелоны". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

2024-05-13T19:10

2024-05-13T19:10

2024-05-13T19:11

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Владимир Путин 12 мая предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова. Президент России своим указом освободил Сергея Шойгу от должности главы военного ведомства, назначив его секретарем Совета безопасности РФ. Николай Патрушев продолжит свою деятельность в другом месте.На фронте в это время на Харьковском направлении российская армия продолжает наступление.— Сергей Анатольевич, есть точка зрения, согласно которой Сергей Шойгу был хорошим министром обороны для мирного времени, а теперь России необходим "министр войны". Насколько Андрей Белоусов с этим справится?— Во-первых, данное предложение, которое поступило на рассмотрение [в ведомство] от Верховного главнокомандующего, нашего президента, на мой взгляд, весьма креативное и неожиданное. И, конечно, нужное нашей стране.Во-вторых, длительное время в министерстве обороны не появлялось новых фигур и свежего взгляда. Глава силового ведомства — в большей степени это не "министр войны", а политическая фигура. Он должен представлять не только интересы Минобороны России, но и решать нужды государства в целом — защищать его интересы перед внешними угрозами, которых сегодня предостаточно.То, что на пост министра обороны предложен Андрей Белоусов, логически объяснимо. Он потомственный экономист и хорошо умеет считать средства — в том числе те, которые выделялись и будут выделяться на оборону для обеспечения безопасности России.Андрей Белоусов, находясь на ключевой должности силовой структуры, думаю, сможет увязать финансовые возможности, экономику и потребности Минобороны страны. Соответственно, это позволит более эффективно проводить политикупо развитию и оснащению передовыми вооружениями Вооруженных сил России (ВС РФ). Нам стоит ожидать нового рывка на этом поле.— Как перестановки внутри силового ведомства могут повлиять на проведение специальной военной операции, в частности, на наше наступление под Харьковом?— Смена главы силового ведомства никак не повлияет на ход ведения спецоперации. Как я уже отметил, министр обороны как политическая фигура, никаких военных решений не принимал и не будет принимать. За ведение боевых действий, в том числе за наступление на Харьковском направлении, отвечает Генеральный штаб и его начальник. Здесь планируют различного рода операции.— Что теперь будет с Николаем Патрушевым?— Николай Платонович — грамотный, зрелый государственник, который длительное время работал в системе безопасности нашей страны. Как я понимаю, он останется работать в этом же поле. Уверен, Патрушеву будет предложено достойное его опыта и профессионализма место.Освобождение от должности секретаря Совета безопасности России не означает, что Николая Патрушева сняли за "что-то". Скорее всего, идет ротация, которая, как я сказал ранее, давно назрела. Поэтому аналитическим путем пришли квыводу, что нужно обновить силовые структуры и их ключевые позиции — чтобы в непростое для государства время новый состав правительства работал более эффективно.— Что касается обстановки на Харьковском направлении, в районе Дергачей и Волчанска ─ какие перспективы у нас там?— Во-первых, все зависит от ситуации, которая сложилась в приграничных районах — наших и со стороны Украины. Во-вторых, напомню, что президент заявил о создании буферных зон в приграничных районах. Нам необходимо отодвинуть от наших границ силы ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Курска и Брянска и наладить мирную жизнь там.Наступление под Харьковом еще раз подтверждает, что Генеральный штаб и президент думают о безопасности граждан на приграничных территориях. Я думаю, наступление ВС РФ отрезвит горячие головы террористов киевского режима — им никто не позволит безнаказанно обстреливать наше население.— Вооруженные силы Украины уже перебросили под Харьков резервы с других направлений?— Да, есть информация, что ВСУ сейчас оголяют все самые сложные участки фронта — вторые эшелоны. Украинская армия перебрасывает силы оттуда под Харьков, чтобы как-то заткнуть брешь, которая образовалось в результате решительных действия ВС РФ.Это серьезно ослабляет противника на других направлениях фронта, в том числе на донецком и луганском. Соответственно, играет на руку нашим подразделениям. Наша разведка отслеживает все перемещения украинских сил и средств и докладывает руководству, которое будет принимать решение, где нам нанести очередной удар.Например, Сумская область — это наша историческая территория. Мы туда в любом случае будем заходить по мере созревания ситуации и продвижения наших подразделений. Юг Украины тоже должен быть освобожден и гарантированно зачищен — чтобы были устранены все угрозы для наших территорий.— Какими должны быть результаты ядерных учений России и Белоруссии, чтобы Запад действительно понял, что мы готовы применять тактическое ядерное оружие?— Во-первых, это плановые учения. Они проводятся регулярно, просто ранее не было такой рекламы вокруг них. Во-вторых, такие учения необходимы для проверки уровня боеготовности подразделений, которые обладают нестратегическим (тактическим) ядерным оружием. То есть — проверить системы управления и приведения в боеготовность [оборудования] и так далее.Такие учения покажут НАТО, что наши подразделения и части союзных вооруженных сил Белоруссии гипотетически готовы к применению ТЯО. Если возникнет такая необходимость ─ например, в случае появления реальной угрозы целостности российской территории или угрозы нападения на союзную Белоруссию. Также о том, до чего Россию довел советский пацифизм, читайте в интервью эксперта Алексей Фененко: Россия разгромит ВСУ, когда избавится от мозоли на ахиллесовой пяте, натертой в СССР

https://ukraina.ru/20221111/1040751904.html

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